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「とんでもない話だ！」――モハメド・サラーがローマへのセンセーショナルな復帰を果たさない理由
ジャロロッシへの懐かしい絆
サラーとローマの絆は、彼がイタリアの首都からマージーサイドへと移ってからも10年近く経った今も、驚くほど強固なままである。2015年から2017年にかけての2年間、このフォワードは「ジャロロッシ」でプレーし、ファンから絶大な人気を集めるとともに、欧州屈指の攻撃的才能としてその地位を確立した。 アンフィールドからの退団が現実のものとなった今、イングランドの報道によれば、33歳のサラーが検討している移籍先の一つにローマが含まれているという。世界的な飛躍の起点となった古巣への復帰という構想は、多くのローマファンにとって夢のような話だが、感情的な願望から正式な契約へと至る道のりは、多くの困難を伴うものだ。
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ガスペリーニ監督の下でのタクティカル・フィット
純粋にサッカーの観点から見れば、サラーはジャンピエロ・ガスパーリーニ監督の戦術体系にとって理想的な補強となるだろう。マティアス・スーレの存在やパウロ・ディバラの去就が不透明であるにもかかわらず、サラーのサッカー的知性と爆発的なスピードは、ローマの攻撃に決定的な強みをもたらすはずだ。ガスパーリーニ監督は以前、攻撃的選手たちとの間に「共通のサッカー言語」があると指摘しており、サラーは間違いなくそのような環境で才能を存分に発揮するだろう。
オリンピコにおける経済的障壁
英メディアの報道はローマのサポーターの間で期待感を高めているが、関連する経済的な数字を見ると、この移籍は実現不可能だ。ガゼッタ・デロ・スポルト紙によると、フリードキン・オーナーグループは、クラブの長期的な持続可能性を確保するために、厳格な新たな財務枠組みを導入した。この新戦略の核心となるのは、新加入選手に対する1シーズンあたり400万ユーロという厳しい内部給与上限だ。 リヴァプールでのサラーの現在の年俸総額が約2000万ユーロであることを考えると、この「巨大な格差」を埋めることは不可能であり、『ガゼッタ』紙は最終的に、このエジプト人選手獲得に向けた動きを「狂気の沙汰」と断じている。
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サウジアラビアおよびMLSからの競争
ローマが資金面で苦戦する中、世界のライバルクラブは狙いを定めている。サウジ・プロリーグのアル・イッティハドとアル・ナスルは、サラーの現在のリヴァプールでの年俸と同額、あるいはそれ以上のオファーを用意していると報じられている。 メジャーリーグサッカー（MLS）のチームも争奪戦に加わる可能性があり、新規参入チームのサンディエゴFCは、サラーを看板選手として獲得することに強い関心を示している。米国での生活は魅力的だが、故郷のエジプトから遠く離れることは、自身のルーツと深く結びついている選手にとって依然として難点となっていると報じられている。