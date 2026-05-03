「とんでもない話だ」！マリオ・バスラーがバイエルン退団を批判、PSG戦では別先発を要求。

バズラーは、フランスとの第1戦でゴレツカのチームメイト、アレクサンダル・パブロヴィッチが「ダブル6」で起用されたことに疑問を呈した。ゴレツカは「より安定感がある」と語り、第2戦では先発すべきだと主張した。 さらに、契約満了が迫るゴレツカと契約延長せず、移籍金ゼロで放出しようとするクラブの判断にも「とんでもない」と批判。「守備も攻撃も高いレベルでできる選手を手放すのは理解できない」と語った。

とはいえ、バズラーのゴレツカへの評価が常に高かったわけではない。2018年、番組『ドッペルパス』でシャルケからバイエルンへ移籍した際、彼は「ゼーベナー・シュトラーセで成功できるか疑問だ」と語っていた。 ゴレツカ本人はクラブ誌『51』で、名将ピーター・ノイルーラーとの賭けを明かしている。

これについてバズラーは「もう覚えていないが、10年に一度くらいは間違ってもいい。当時はシャルケからバイエルンへの移籍が大きすぎると信じていた。彼があれほど成長したのは素晴らしい」と語っている。今では意見が変わり、ゴレツカに直接謝罪したという。