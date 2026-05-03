「彼がバイエルンを去るのは残念だ。 彼が去るのは胸が痛む。本当に残念だ」と57歳のバスラーは語った。彼はゴレツカがまだチームにプラスになると考え、ヴィンセント・コンパニー監督に次戦パリ・サンジェルマン戦での先発起用を提案した。
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「とんでもない話だ」！マリオ・バスラーがバイエルン退団を批判、PSG戦では別先発を要求。
バズラーは、フランスとの第1戦でゴレツカのチームメイト、アレクサンダル・パブロヴィッチが「ダブル6」で起用されたことに疑問を呈した。ゴレツカは「より安定感がある」と語り、第2戦では先発すべきだと主張した。 さらに、契約満了が迫るゴレツカと契約延長せず、移籍金ゼロで放出しようとするクラブの判断にも「とんでもない」と批判。「守備も攻撃も高いレベルでできる選手を手放すのは理解できない」と語った。
とはいえ、バズラーのゴレツカへの評価が常に高かったわけではない。2018年、番組『ドッペルパス』でシャルケからバイエルンへ移籍した際、彼は「ゼーベナー・シュトラーセで成功できるか疑問だ」と語っていた。 ゴレツカ本人はクラブ誌『51』で、名将ピーター・ノイルーラーとの賭けを明かしている。
これについてバズラーは「もう覚えていないが、10年に一度くらいは間違ってもいい。当時はシャルケからバイエルンへの移籍が大きすぎると信じていた。彼があれほど成長したのは素晴らしい」と語っている。今では意見が変わり、ゴレツカに直接謝罪したという。
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キミッヒ：ゴレツカの退団？「とても感慨深い」
バズラーに加え、長年のチームメイトであるヨシュア・キミッヒも、迫る別れを名残惜しそうに見つめていた。「彼も時間が終わりに近づいていることを自覚しているのが伝わってくる。みんなにとって――僕にとっても――とても感慨深い瞬間だ。 プロ生活10～15年のうち8年をバイエルンで過ごしたのだ。感慨深い」とキミッヒは1.FCハイデンハイム戦後に語った。この試合でゴレツカは2得点を挙げていた。
スポーツディレクターのマックス・エベルも「レオンは最高だ。1年半前も、昨夏も、厳しい状況でよく戦った」と称えた。 昨冬、クラブが契約満了を告げてもミュンヘン残留を決断した。「彼は良い勘を持っていた」とエベルは語った。
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ゴレツカがバイエルンを移籍金なしで退団
バイエルンは1月末、ドイツ代表69キャップのゴレツカとの契約（2026年6月末まで）を更新しないことを発表した。これにより、ゴレツカは8年間在籍した同クラブを今シーズン限りで移籍金なしで退団する。移籍先候補にはACミランやアトレティコ・マドリードが挙げられている。
2018年にシャルケ04から加入し、公式戦309試合に出場した。 今季はコンパニ監督の下、キミッヒやパブロヴィッチに次ぐ3番手ながら45試合に出場し、5得点4アシストを記録した。