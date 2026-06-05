2000年夏、ルイス・フィーゴがレアル・マドリードに移籍した出来事は、今もサッカー史上で最も劇的な移籍の一つとして語られている。 当時、フロレンティーノ・ペレスは会長選で「バルサからこのポルトガル代表を引き抜く」と公約し、見事に当選した。
当時53歳の元政治家兼建設業者で、1994年の会長選でラモン・メンドーサに敗れた「無名」のペレスは、人気者だった故ロレンソ・サンツに挑んだ。 それでも、移籍発表後でも、彼が会長に選ばれると予想した専門家はほとんどいなかった。フィゴ側もだ。
2000年夏、ルイス・フィーゴがレアル・マドリードに移籍した出来事は、今もサッカー史上で最も劇的な移籍の一つとして語られている。 当時、フロレンティーノ・ペレスは会長選で「バルサからこのポルトガル代表を引き抜く」と公約し、見事に当選した。
当時53歳の元政治家兼建設業者で、1994年の会長選でラモン・メンドーサに敗れた「無名」のペレスは、人気者だった故ロレンソ・サンツに挑んだ。 それでも、移籍発表後でも、彼が会長に選ばれると予想した専門家はほとんどいなかった。フィゴ側もだ。
欧州選手権中、フィゴは移籍報道を強く否定し、バルセロナとの契約継続を強調して残留を約束した。マドリードの会長選挙で有力視されていたロレンツォ・サンツが勝てば、ペレスとの事前合意が無効になると期待していたからだ。
しかし、約8万人のレアル・マドリード会員は彼の思惑を覆した。 ペレスの公約に惹かれた会員は、わずか3,000票余りの差で彼を会長に選んだ。結果としてフィゴはマドリードへ移籍し、バルセロナでは「ペルソナ・ノン・グラータ」となった。だがペレスにとってそれはどうでもよかった。彼の巧妙な策略が、望んでいた「世界屈指のクラブの会長職」をもたらしたのだ。
それから25年以上が過ぎ、2006～2009年の短期間を除き、ペレスは今も「レアル」で最も権力を持つ人物だ。2000年同様、マドリードでは再び会長選が迫っており、各候補の人事公約が注目されている。
この前倒し選挙のきっかけは、現職会長が開いた異例の記者会見だった。彼はそこで、数多くの批判者やジャーナリスト、審判、そしてもちろんFCバルセロナに総攻撃を仕掛けた。 再選を恐れず、自身は依然として適任だと主張し、会員投票に挑む意向を示した。
クラブがスポーツ面で苦境にある今、再選で立場を強め、難題に挑む構えだ。 長年にわたり立候補条件（会員歴20年以上、自己資本が売上高の10～15％）を厳格化してきた会長は、エンリケ・リケルメという有力対抗馬の出現を予想していなかっただろう。
会見から24時間経たないうちに現れた挑戦者リケルメは、公開書簡でペレスに対話を呼びかけ、自身の立候補を表明し、十分な選挙期間を確保するよう求めた。
現在37歳のスペイン人であるリケルメはすでに立候補を正式に表明し、今週日曜日にペレスの対抗馬として選挙に臨む。彼はメキシコ、チリ、パナマ、コロンビア、スペインなどで太陽光発電プロジェクトを手掛けるコックス・エナジー（Cox Energy）のエネルギー部門マネージャーとして知られる。 マドリードのクラブ内でもその名は知られ、2021年にはペレスの座を脅かすとの噂があったが、実現には至らなかった。
今年の会長選は、世代も個性も異なる2人が会員票を争うだけでなく、クラブの将来像にも大きな違いがある。
リケルメは37歳。声明で「レアル・マドリードは今後も100％サポーターのもの」と語り、ペレスが計画する株式売却に反対する。 彼はソシオ（会員）の権利強化を望んでおり、会員数10万人への上限や古参ファンへの特別待遇導入にも反対する。
人事政策でも対照的だ。ペレスはリヴァプールのイブラヒマ・コナテ、無名のDF、そして「ロナウド級」FWの獲得を約束する。
対するリケルメは、かねてから内部リストに名を連ねるロドリと、そのチームメイトであるハーランドの獲得を公言している。
少なくともこの点では、ハーランドという大物選手の名前があるだけにリケルメ優位と見るのが自然だ。とはいえ木曜未明時点でも反発は続いている。父アルフ・インゲと代理人のラファエラ・ピメンタ、さらにマンチェスター・シティが法的措置も辞さないとの声明を出した。
スポーツ運営面でも大幅な改革を計画し、クラブレジェンドのラウル・ゴンサレスを将来的なスポーツディレクターに迎えたい考えだ。ラウルは元スペイン代表FWで、GKイケル・カシージャスとともにリケルメの有力な支持者である。
対するペレスは、経済顧問アナス・ラグラリを起用しスポーツディレクター職は空けたまま、ジョゼ・モウリーニョをチームマネージャーとして再招聘する方針だ。 モウリーニョの所属クラブ、ベンフィカは木曜の声明で、ペレスが当選すれば1500万ユーロの移籍金で獲得すると確認した。
リケルメはモウリーニョを高く評価しておらず、当選すればすでに確約を得た別の「より持続可能な」監督を起用すると発表した。 その候補とは、ファンが求める、クラブの規模にふさわしい監督だという。37歳のリケルメはアーセナルのミケル・アルテタの熱狂的ファンとされるが、一方でユルゲン・クロップの復帰説も根強い。
候補者たちが著名人の名前を並べたアピールに会員がどう反応するかは、日曜の選挙で明らかになる。 79歳のペレス氏は街中に肖像ポスターを掲げ、自身の成果を強調して「成功の守護者」をアピール。対する候補者は「新時代を開く」と訴える。
過去20年近くで、ペレス時代が終わりに近づいたのは今回が初めてだ。スペインメディアは、ペレス陣営が数百のボットを使い、2万9000件超の投稿でリケルメを批判し自身への支持を煽ったと報じており、その事実を裏付けている。
79歳のペレスは、再選のためなら手段を選ばない姿勢を変えていない。これは25年前に似た状況だ。