今年の会長選は、世代も個性も異なる2人が会員票を争うだけでなく、クラブの将来像にも大きな違いがある。

リケルメは37歳。声明で「レアル・マドリードは今後も100％サポーターのもの」と語り、ペレスが計画する株式売却に反対する。 彼はソシオ（会員）の権利強化を望んでおり、会員数10万人への上限や古参ファンへの特別待遇導入にも反対する。

人事政策でも対照的だ。ペレスはリヴァプールのイブラヒマ・コナテ、無名のDF、そして「ロナウド級」FWの獲得を約束する。

対するリケルメは、かねてから内部リストに名を連ねるロドリと、そのチームメイトであるハーランドの獲得を公言している。

少なくともこの点では、ハーランドという大物選手の名前があるだけにリケルメ優位と見るのが自然だ。とはいえ木曜未明時点でも反発は続いている。父アルフ・インゲと代理人のラファエラ・ピメンタ、さらにマンチェスター・シティが法的措置も辞さないとの声明を出した。

スポーツ運営面でも大幅な改革を計画し、クラブレジェンドのラウル・ゴンサレスを将来的なスポーツディレクターに迎えたい考えだ。ラウルは元スペイン代表FWで、GKイケル・カシージャスとともにリケルメの有力な支持者である。

対するペレスは、経済顧問アナス・ラグラリを起用しスポーツディレクター職は空けたまま、ジョゼ・モウリーニョをチームマネージャーとして再招聘する方針だ。 モウリーニョの所属クラブ、ベンフィカは木曜の声明で、ペレスが当選すれば1500万ユーロの移籍金で獲得すると確認した。

リケルメはモウリーニョを高く評価しておらず、当選すればすでに確約を得た別の「より持続可能な」監督を起用すると発表した。 その候補とは、ファンが求める、クラブの規模にふさわしい監督だという。37歳のリケルメはアーセナルのミケル・アルテタの熱狂的ファンとされるが、一方でユルゲン・クロップの復帰説も根強い。