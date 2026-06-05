とんでもない移籍の約束と汚い手口：レアル・マドリードでは、会長選をめぐる汚い選挙戦が繰り広げられている

今年の会長選は、世代も個性も異なる2人が会員票を争うだけでなく、クラブの将来像にも大きな違いがある。

リケルメは37歳。声明で「レアル・マドリードは今後も100％サポーターのもの」と語り、ペレスが計画する株式売却に反対する。 リケルメは会員（ソシオ）の権利強化を主張し、ペレスが計画する会員数10万人への上限や古参ファンへの特別待遇導入にも反対する。

人事政策でも対立は明確だ。ペレスはリヴァプールのイブラヒマ・コナテや、未発表のDF、さらにロナウド級のFWの獲得を約束している。

対するリケルメは、かねてから内部リストに名を連ねるロドリと、そのチームメイトであるハーランドの獲得を公約に掲げる。

少なくともこの点では、ハーランドという大物選手の名前があるだけにリケルメ有利とみられる。とはいえ、木曜未明までに大きな反発も。ハーランドの父アルフ・インゲと代理人ラファエラ・ピメンタ、さらにマンチェスター・シティが法的措置を示唆した。

さらにリケルメはスポーツ運営部門の大幅な刷新も計画。クラブレジェンドのラウル・ゴンサレス・ブランコを将来的なスポーツディレクターに迎えたい考えだ。元スペイン代表FWラウルは、元GKイケル・カシージャスとともにリケルメの有力な支持者である。

対するペレスは、経済顧問アナス・ラグラリを起用しスポーツディレクター職は空けたままにする一方、ジョゼ・モウリーニョをチームマネージャーとして再招聘する方針だ。 モウリーニョの所属クラブ、ベンフィカは木曜の声明で、ペレスが当選すれば1500万ユーロの移籍金で獲得すると確認した。

一方、リケルメはモウリーニョを高く評価しておらず、当選すればすでに確約を得た別の「より持続可能な」監督を起用すると発表した。 その候補とは、レアル・マドリードのファンが求める、クラブの規模にふさわしい監督だという。37歳のリケルメはアーセナルのミケル・アルテタの熱狂的ファンともされるが、一方でユルゲン・クロップの復帰説も根強い。