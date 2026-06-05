とんでもない移籍の約束と汚い手口：レアル・マドリードでは、会長選をめぐる汚い選挙戦が繰り広げられている

2000年夏、ルイス・フィーゴがレアル・マドリードに移籍した出来事は、今もサッカー史上で最も劇的な移籍の一つとして語られている。 当時、フロレンティーノ・ペレスは「会長に選ばれればバルセロナからフィゴを引き抜く」と公約し、見事当選。
当時53歳の元政治家兼建設業者で、1994年の会長選でラモン・メンドーサに敗れた「無名」のペレスは、人気者だった故ロレンソ・サンツに挑んだ。 それでも、フィゴ側を含め、彼が会長に選ばれると予想した専門家はほとんどいなかった。
2000年夏、ルイス・フィーゴがレアル・マドリードに移籍した出来事は、今もサッカー史上で最も劇的な移籍の一つとして語られている。 当時、フロレンティーノ・ペレスは「会長に選ばれればバルセロナからフィゴを引き抜く」と公約し、見事当選。
当時53歳の元政治家兼建設業者で、1994年の会長選でラモン・メンドーサに敗れた「無名」のペレスは、人気者だった故ロレンソ・サンツに挑んだ。 それでも、フィゴ側を含め、彼が会長に選ばれると予想した専門家はほとんどいなかった。
欧州選手権中、フィゴは移籍報道を強く否定し、バルセロナとの契約が残っていることを理由に残留を約束した。マドリードの会長選挙で有力候補のロレンツォ・サンツが勝てば、ペレスとの事前合意が無効になると踏んでいたようだ。
しかし、約8万人のレアル・マドリード会員は彼の思惑を裏切った。 ペレスの公約に惹かれた会員は、わずか3,000票余りの差で彼を会長に選んだ。結果としてフィゴはマドリードへ移籍し、バルセロナでは「不歓迎人物」となったが、ペレスにとっては大した問題ではなかった。彼の巧妙な策略が、望んでいた「世界屈指のクラブの会長職」をもたらしたのだ。
それから25年以上が過ぎ、2006～2009年の短期間を除き、ペレスは今も「レアル」で最も権力を持つ人物だ。2000年同様、マドリードでは再び会長選が迫っており、各候補の人事公約が注目されている。
この前倒し選挙のきっかけは、現会長が開いた異例の記者会見だった。彼はそこで、数多くの批判者やジャーナリスト、審判、そしてもちろんバルセロナへも総攻撃を仕掛けた。 再選を恐れず、自身は依然として適任だと確信しているため、会員投票に身を委ねると表明した。
クラブがスポーツ面で苦境にある今、再選で立場を固め、難題に踏み切ろうとしている。 長年にわたり立候補条件（会員歴20年以上、自己資本が売上高の10～15％）を厳格化してきたため、ペレスはエンリケ・リケルメという有力対立候補の出現を予想していなかったようだ。
会見から24時間経たないうちに現れた挑戦者リケルメは、公開書簡でペレスに対話を呼びかけ、自身を後継候補と位置づけ、十分な選挙期間を確保するよう求めた。
現在37歳のスペイン人であるリケルメはすでに立候補を正式に表明し、今週日曜日にペレスの対抗馬として選挙に臨む。彼はメキシコ、チリ、パナマ、コロンビア、スペインなどで太陽光発電プロジェクトを手掛けるコックス・エナジー（Cox Energy）のエネルギー部門マネージャーとして知られる。 マドリードのクラブ内では以前から知られた存在で、2021年にペレスの座を脅かすとの噂もあったが、実現には至らなかった。
今年の会長選は、世代も個性も異なる2人が会員票を争うだけでなく、クラブの将来像にも大きな違いがある。
リケルメは37歳。声明で「レアル・マドリードは今後も100％サポーターのもの」と語り、ペレスが計画する株式売却に反対する。 リケルメは会員（ソシオ）の権利強化を主張し、ペレスが計画する会員数10万人への上限や古参ファンへの特別待遇導入にも反対する。
人事政策でも対立は明確だ。ペレスはリヴァプールのイブラヒマ・コナテや、未発表のDF、さらにロナウド級のFWの獲得を約束している。
対するリケルメは、かねてから内部リストに名を連ねるロドリと、そのチームメイトであるハーランドの獲得を公約に掲げる。
少なくともこの点では、ハーランドという大物選手の名前があるだけにリケルメ有利とみられる。とはいえ、木曜未明までに大きな反発も。ハーランドの父アルフ・インゲと代理人ラファエラ・ピメンタ、さらにマンチェスター・シティが法的措置を示唆した。
さらにリケルメはスポーツ運営部門の大幅な刷新も計画。クラブレジェンドのラウル・ゴンサレス・ブランコを将来的なスポーツディレクターに迎えたい考えだ。元スペイン代表FWラウルは、元GKイケル・カシージャスとともにリケルメの有力な支持者である。
対するペレスは、経済顧問アナス・ラグラリを起用しスポーツディレクター職は空けたままにする一方、ジョゼ・モウリーニョをチームマネージャーとして再招聘する方針だ。 モウリーニョの所属クラブ、ベンフィカは木曜の声明で、ペレスが当選すれば1500万ユーロの移籍金で獲得すると確認した。
一方、リケルメはモウリーニョを高く評価しておらず、当選すればすでに確約を得た別の「より持続可能な」監督を起用すると発表した。 その候補とは、レアル・マドリードのファンが求める、クラブの規模にふさわしい監督だという。37歳のリケルメはアーセナルのミケル・アルテタの熱狂的ファンともされるが、一方でユルゲン・クロップの復帰説も根強い。
候補者たちが著名人の名前を並べたアピールでレアル会員の心をつかめるか。日曜の選挙で明らかになる。 79歳のペレス氏は、街中に貼られた肖像ポスターで「成功の守護者」を強調。対する候補者は、自身が率いて新時代を開くと訴える。
過去20年近くで、ペレス時代が終わりに近づいたのは今回が初めてだ。スペインメディアによると、ペレス陣営は数百のボットを使い、2万9000件超の投稿でリケルメへの反感を煽り、自身を宣伝したという。
79歳のペレスは、再選のためなら手段を選ばない姿勢を変えていない。これは25年前に似た状況だ。