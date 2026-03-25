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「とんでもない戦いだった」――アンジェ・ポステコグルー監督、トッテナムのプレミアリーグ残留の可能性について率直な見解を述べる
スパーズ、危機一髪
2025-26シーズンのプレミアリーグが終盤に差し掛かる中、トッテナムは未曾有の事態に直面している。 ノッティンガム・フォレストにホームで0-3と惨敗した結果、クラブは順位表で17位に転落し、懸念される無勝利記録を13試合に伸ばした。これは1977年以来、クラブにとって最も深刻な残留争いとなっており、かつてヨーロッパリーグを制したチームがこれほど急速に降格争いに巻き込まれてしまったことに、ファンや元スタッフは驚きを隠せないでいる。
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ポステコグルーの率直な評価
メルボルンのラジオ局SEN 1116との率直なインタビューで、ポステコグルー氏は、かつて率いたチームの著しい衰退を目の当たりにすることは、非常に辛い経験だったと認めた。昨夏に退任したにもかかわらず、60歳の同氏は、トッテナムに対する感情的な絆は決して断ち切れないと強調している。 「気分は良くないよ。今でもクラブに対して非常に強い愛着がある。2年間だったし、決して楽な年ではなかったが、我々は彼らに多くのものを注ぎ込んだ」と彼は語った。 「シーズン最終戦の前には欧州のタイトルを獲得し、それは信じられないほどの高揚感だった。その絆は永遠に続くだろう。彼らが苦戦する姿を見るのは辛く、私が予想していた展開とは違っている。彼らはまさに死闘を繰り広げている。降格はどのクラブにとっても重大な問題だが、トッテナムにとっては特に大きな問題だ。彼らはまだ戦うべきことがあり、そこから抜け出すだけの質を備えている。間違いなく、状況を打開するきっかけが必要だ。」
見ていて居心地が悪い
今シーズン序盤、ノッティンガム・フォレストでわずか39日間という短期間ながら不本意な結果に終わったポステコグルー監督は、現在の順位表が示す皮肉な状況を見逃さなかった。 日曜日に、自身が最近指揮を執った2つのチームが降格回避をかけて激突する様子を見守ることは、このオーストラリア人監督にとって非現実的な体験だった。特に、フォレストの勝利によって順位表でスパーズを逆転したことは、その感覚を強めた。欧州での栄光から、テレビで降格を懸けた一戦を観戦するに至るまでの経緯を振り返り、彼は次のように述べた。「確かに観戦したよ。今でも非常に強い関心を持っている。特にスパーズには、選手やスタッフの一部がいるからな。 2年間を共に過ごしたのだから、いつだって特別な思い入れがあるものだ。もし去年の5月に、過去1年間に私が指揮を執った2つのチームが、このような形で対戦することになると言われたら、『いや、それはあり得ない』と答えただろう。私はテレビをつけて試合を見た。見ていて居心地が悪かったし、楽しめたわけではなかった。それは間違いない。」
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残り7試合、勝負の分かれ目
残留への道のりは依然として険しく、トッテナムのトップリーグ残留を左右する試合は残りわずか7試合となった。 残留をかけた戦いは、サンダーランドへの厳しいアウェイ戦とブライトンとのホーム戦から始まり、4月の締めくくりとなるウォルヴァーハンプトン戦では大きなプレッシャーがかかる。5月に入ると、アストン・ヴィラとチェルシーへのアウェイ戦に加え、リーズ・ユナイテッドとの重要なホーム戦が控えており、その重要性はさらに高まる。シーズンは5月24日のエヴァートン戦でクライマックスを迎える。この一戦が、スパーズがプレミアリーグ残留を果たすか、あるいは悲惨な降格を喫するかを最終的に決定づけることになるかもしれない。