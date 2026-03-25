「とんでもない戦いだった」――アンジェ・ポステコグルー監督、トッテナムのプレミアリーグ残留の可能性について率直な見解を述べる

今シーズン序盤、ノッティンガム・フォレストでわずか39日間という短期間ながら不本意な結果に終わったポステコグルー監督は、現在の順位表が示す皮肉な状況を見逃さなかった。 日曜日に、自身が最近指揮を執った2つのチームが降格回避をかけて激突する様子を見守ることは、このオーストラリア人監督にとって非現実的な体験だった。特に、フォレストの勝利によって順位表でスパーズを逆転したことは、その感覚を強めた。欧州での栄光から、テレビで降格を懸けた一戦を観戦するに至るまでの経緯を振り返り、彼は次のように述べた。「確かに観戦したよ。今でも非常に強い関心を持っている。特にスパーズには、選手やスタッフの一部がいるからな。 2年間を共に過ごしたのだから、いつだって特別な思い入れがあるものだ。もし去年の5月に、過去1年間に私が指揮を執った2つのチームが、このような形で対戦することになると言われたら、『いや、それはあり得ない』と答えただろう。私はテレビをつけて試合を見た。見ていて居心地が悪かったし、楽しめたわけではなかった。それは間違いない。」