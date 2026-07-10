リーセはピッチ内外でのハーランドの資質を称賛し、彼に匹敵するセンターフォワードはいないと断言した。

「ストライカーに求められる役割という点では、確かにエルリング・ハーランドは世界最高のストライカーだ」と彼は述べた。「彼のゴール、パワー、そしてプロとしての姿勢が大好きだ。人間としての振る舞いも素晴らしい。彼はいつも笑顔で、プレーを楽しんでいる。

ピッチではガブリエルのような相手と激しく競り合いながら、同時に大きな敬意を示す。無茶なことはしない。試合では役割を全うし、試合後は最大限の敬意を示す。優れたフォワードは多いが、現時点で彼は世界最高のストライカーだ」

土曜の試合を前に、リーセはこうも語った。「ノルウェーが出場していない大会ではいつもイングランドを応援する。だが今回は迷いがない。願わくば、イングランドを叩きのめしたい。」