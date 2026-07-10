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ERLING HAALAND NORWAY Getty Images
Yosua Arya

翻訳者：

「とんでもない大敗だ！」――イングランドは、「世界最強」エルリング・ハーランドが、ワールドカップ準々決勝でトーマス・トゥヘル率いるチームを圧倒しかねないと警告されている。

アーリング・ハーランド
ワールドカップ
ノルウェー 対 イングランド
ノルウェー
イングランド

ジョン・アルネ・リーセは、ワールドカップ準々決勝でノルウェーがイングランドに勝つ原動力になるのはエルリング・ハーランドだと確信している。マンチェスター・シティのスターを「世界最高のストライカー」と称えた。元リヴァプールDFは、トーマス・トゥヘル率いるチームを破れば「ドリロス」にも優勝のチャンスがあると語る。

  • ノルウェーのレジェンドがハーランドの活躍を後押し

    ノルウェーがイングランドとワールドカップ準々決勝で対戦する。元リヴァプールのDFリーセは、マンチェスター・シティのハーランドが「世界最高のストライカー」としてノルウェーを牽引すると語った。

    また、イングランドで10年間プレーした経験から、ノルウェーが不出場の場合はいつもイングランドを応援すると明かした。しかし今回は、トゥヘル率いるチームを破り母国が歴史的な勝利を収めることを願っている。

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    リーセ、ハーランドを世界最高のストライカーと称賛

    リーセはピッチ内外でのハーランドの資質を称賛し、彼に匹敵するセンターフォワードはいないと断言した。

    「ストライカーに求められる役割という点では、確かにエルリング・ハーランドは世界最高のストライカーだ」と彼は述べた。「彼のゴール、パワー、そしてプロとしての姿勢が大好きだ。人間としての振る舞いも素晴らしい。彼はいつも笑顔で、プレーを楽しんでいる。

    ピッチではガブリエルのような相手と激しく競り合いながら、同時に大きな敬意を示す。無茶なことはしない。試合では役割を全うし、試合後は最大限の敬意を示す。優れたフォワードは多いが、現時点で彼は世界最高のストライカーだ」

    土曜の試合を前に、リーセはこうも語った。「ノルウェーが出場していない大会ではいつもイングランドを応援する。だが今回は迷いがない。願わくば、イングランドを叩きのめしたい。」

  • ノルウェー、歴史的な快進撃を夢見る

    元ノルウェー代表の同選手は、大会の途中で自身の期待が変わったと認め、イングランドに勝てばノルウェーがワールドカップを制覇できると確信している。

    「ノルウェーがイングランドに勝てば、ワールドカップを制覇できると思います。なぜできないのでしょうか？」とリーセは語った。「大会前は優勝は考えておらず、ベスト8が限界だと思っていました。しかし、選手たちのプレーと姿勢は信じられないほど素晴らしいものです。

    「はい、優勝できると信じています。とはいえ、トーナメント全体では依然としてフランスが圧倒的な優勝候補で、彼らに勝てるチームは想像できません。それでも我々にもチャンスはあります。 ベスト8に進んだ今、何だって起こり得る。ただ、最終局面で不安なのは守備陣だ。このバック4が優勝まで耐えられるかは完全には確信できない。それでも、残る3試合で100％の力を出せれば、優勝できる。」

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    ノルウェーにとっての正念場

    ノルウェーにとって、イングランドとの準々決勝は大会の行方を左右する一戦だ。ハーランドにとっては、自国をベスト4へ導きつつゴールデンブーツ賞に近づけるまたとないチャンスとなる。

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