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「とんでもないミス」――アーセナルがカラバオ・カップ決勝でマンチェスター・シティに敗れ、ミケル・アルテタの選手起用が激しく批判される
アルテタの起用策が裏目に出る
ウェンブリーでの残念な結果により、アーセナルのタイトル獲得への長い待ち時間は続いたが、試合後の話題はミケル・アルテタ監督の戦術的な采配に集中している。エミレーツではラヤが定評のある正ゴールキーパーであるにもかかわらず、アルテタ監督は今シーズンの同大会のこれまでの全ラウンドに出場していたケパを起用し続けた。
この采配は、最悪の形で試合の分かれ目となった。試合開始から60分、元チェルシー所属のケパの集中力の欠如を突いて、オライリーが先制点を挙げた。わずか4分後、マンチェスター・シティの若きスターは追加点を決め、アーセナルに挽回不可能な差をつけ、タイトル獲得から遠ざかって5年を超える事態を招いた。
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アルテタ監督、「重大な過ち」を犯したと非難される
ジェイミー・レッドナップは、試合後の分析の中で、レイヤをベンチに置いた決定を「とてつもない過ち」と断じ、クラブの運営を痛烈に批判した。この解説者は、特にアーセナルが主要タイトル獲得を切実に必要としている状況を踏まえると、これほど重要な一戦において感情的な判断が介入すべきではなかったと主張した。
スカイ・スポーツのインタビューでレッドナップは次のように語った。「彼がこれまでのラウンドでプレーしてきたからという理由で、感情的な判断だったと言う人もいるだろうが、ケパはラヤほど優秀ではない。だからこそ彼は控えのゴールキーパーなのだ。それなのに、長い間タイトルから遠ざかっているチームが、ついに優勝を目指している重要な決勝戦で、なぜ彼を起用したのか。 その責任は取らなければならない。これはとてつもないミスだ。彼が悪いゴールキーパーだと言っているわけではないが、ラヤほど優秀ではないし、この判断は大きな裏目に出た。逆に言えば、[ジェームズ]・トラフォードも正ゴールキーパーではないが、彼は3度のビッグセーブを決め、その後はほとんど試されることもなかった」
リチャーズも選考に関する懸念を共有している
この見解には、同じく解説者のマイカ・リチャーズも同調し、決勝戦においてアーセナルの2人のGKの技術的な差は無視できないほど大きいと指摘した。マンチェスター・シティもジェームズ・トラフォードという控えのGKを起用していたが、リチャーズは、シティの選手層の厚さと、その日のトラフォード自身のパフォーマンスレベルを考慮すれば、状況は異なると述べた。
リチャーズは次のように付け加えた。「君の言う通りだと思う。最初にGKについて尋ねた時、トラフォードは正GKとして招かれたし、準備もできていた。ただ、ドンナルンマが市場に出てきただけだ。ラヤとケパの差は大きすぎる。だから大一番では、『ラヤを起用すべきだ』と考えてしまうんだ。 まあ、試合後にこの件について話すことはできるが、結局のところ、我々がこれについて議論しているのは、（ラヤではなくケパを起用したことが）アーセナルに敗戦をもたらしたからだ。」
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アーセナルのタイトル獲得から遠ざかる状況が続いている
この敗北は、カラバオ・カップ決勝をシーズン終盤の好調への跳躍台と期待していたアーセナルにとって、受け入れがたい苦い結果となった。その代わりに、カップ戦においてアルテタ監督が控え選手たちを起用し続ける姿勢が、実際にタイトルを獲得するクラブの能力を妨げているのではないかという点が注目されるようになった。
シティがまたしても国内タイトルを手にした中、アーセナルはプレミアリーグの残り戦に向けて再起を図らなければならない。しかし、2020年以来となる主要タイトル獲得を目指すクラブにとって、決勝戦で最強の先発メンバーを起用しなかったアルテタ監督への疑問は、今後もつきまとうことになりそうだ。
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