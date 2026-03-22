「とんでもないミス」――アーセナルがカラバオ・カップ決勝でマンチェスター・シティに敗れ、ミケル・アルテタの選手起用が激しく批判される

この見解には、同じく解説者のマイカ・リチャーズも同調し、決勝戦においてアーセナルの2人のGKの技術的な差は無視できないほど大きいと指摘した。マンチェスター・シティもジェームズ・トラフォードという控えのGKを起用していたが、リチャーズは、シティの選手層の厚さと、その日のトラフォード自身のパフォーマンスレベルを考慮すれば、状況は異なると述べた。

リチャーズは次のように付け加えた。「君の言う通りだと思う。最初にGKについて尋ねた時、トラフォードは正GKとして招かれたし、準備もできていた。ただ、ドンナルンマが市場に出てきただけだ。ラヤとケパの差は大きすぎる。だから大一番では、『ラヤを起用すべきだ』と考えてしまうんだ。 まあ、試合後にこの件について話すことはできるが、結局のところ、我々がこれについて議論しているのは、（ラヤではなくケパを起用したことが）アーセナルに敗戦をもたらしたからだ。」