「とんでもないデマが広まった」：レアル・マドリードのスター選手がロッカールーム騒動を巡りメディアを痛烈に批判

「最も重要なのは、クラブが何が起きたのかを知っていることだ」とチュアメニは語った。「ロッカールームではメディアに知られないことがたくさん起こる。人生は続く」

チュアメニは26歳。彼はバルベルデとの間に確執はないと明言した。一時は両者の関係が険悪化し、夏の移籍も噂された。

「フェデと私には共通の目標がある。レアル・マドリードでタイトルを取ることだ。何の問題もない」とチュアメニは断言した。W杯でバルベルデのウルグアイ代表と対戦する可能性については「その時はフランス代表として勝ちたい。だが個人としては彼と何の問題もない」と話した。

フランス代表は6月16日にセネガルとグループリーグ初戦を戦い、ノルウェーとイラクとも対戦する。ウルグアイはサウジアラビア、カーボベルデ、スペインと同居している。