「いくつかの出来事はあった。報道でも伝わっているだろう。だが、事は誇張された。レアル・マドリードでプレーすれば、何をするにも大きな反響がある。それでも、マスコミには多くのデタラメが流された」とチュアメニはフランス代表W杯合宿での会見で語った。
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「とんでもないデマが広まった」：レアル・マドリードのスター選手がロッカールーム騒動を巡りメディアを痛烈に批判
5月初め、レアル・マドリードの練習でチュアメニとバルベルデが口論になった。バルベルデは頭部外傷で病院に運ばれたが、クラブは「テーブルにぶつかった事故」と発表した。
チュアメニは「乱闘や私が彼を殴ったという報道は事実無根だ。これ以上の詳細は語らない」と否定した。
チュアメニは事件直後に公式声明でファンに謝罪。バルベルデもチームメイトに殴られたわけではないと強調した。クラブは両選手に50万ユーロの罰金を科した。
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チュアメニはレアル・マドリードのロッカールーム騒動について「何の問題もない」と語った。
「最も重要なのは、クラブが何が起きたのかを知っていることだ」とチュアメニは語った。「ロッカールームではメディアに知られないことがたくさん起こる。人生は続く」
チュアメニは26歳。彼はバルベルデとの間に確執はないと明言した。一時は両者の関係が険悪化し、夏の移籍も噂された。
「フェデと私には共通の目標がある。レアル・マドリードでタイトルを取ることだ。何の問題もない」とチュアメニは断言した。W杯でバルベルデのウルグアイ代表と対戦する可能性については「その時はフランス代表として勝ちたい。だが個人としては彼と何の問題もない」と話した。
フランス代表は6月16日にセネガルとグループリーグ初戦を戦い、ノルウェーとイラクとも対戦する。ウルグアイはサウジアラビア、カーボベルデ、スペインと同居している。