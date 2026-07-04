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「とんでもないことになっていた」――リオネル・スカローニ監督は、アルゼンチンがカーボベルデ戦で史上最大のワールドカップ番狂わせを辛うじて回避したことにコメントした。
アルゼンチン、カーボベルデに大苦戦も辛勝
アルゼンチン代表のスカローニ監督にとって通算100試合目となった2026年W杯32強戦で、カーボベルデに苦戦。延長戦の末、3－2で辛勝しベスト16進出を決めた。 気迫あふれるカーボベルデの戦いに、アルゼンチンは生き残りをかけて死闘を繰り広げた。
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記念すべき夜を振り返って
スカローニ監督は、自身の100試合目という節目の試合でアルゼンチンが敗退寸前だったと認めた。
「このチームは決して諦めない。100試合目で負けるのはあり得ないが、これがサッカーだ」とTyC Sportsは伝えた。スカローニ監督は「非常に厳しい試合だった。常に前向きな面を見出さなければならない。このチームは決して諦めない。対戦相手に祝福を送りたい。『簡単な相手などいない』と言われるが、今日、彼らは素晴らしいチームであることを証明した」と語った。
勝利から得た教訓
スカローニ監督は、120分間戦い、疲労と戦術的苦境を乗り越えた選手たちの精神力を称えた。チームが試合の大半を支配しても安心できなかったと語り、
「私は懐疑的で、勝ち抜けたとは思っていない」と彼は認め、「経験から学んだ。試合は醜く、我々が支配していても、逆転してもおかしくなかった。
「大会前は『うちの組は楽だ』と言われていた。でも今、みんな『簡単な試合などない』と気づいたはずだ。厳しい試合になるとは思っていた。苦しい展開だったけど、勝つにふさわしい内容だった。相手もよく戦った。選手たちとは改善点も話すつもりだが、まずは良い点を強調したい。チームは攻め続け、逆境を乗り越え、勝利を掴んだ。」
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エジプト戦に備えよう
この勝利でアルビセレステは2026年ワールドカップのベスト16進出を決めた。火曜日、アトランタでPK戦の末オーストラリアを破ったエジプトと対戦する。
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