「とんでもないことになっていた」――リオネル・スカローニ監督は、アルゼンチンがカーボベルデ戦で史上最大のワールドカップ番狂わせを辛うじて回避したことにコメントした。

スカローニ監督は、120分間戦い、疲労と戦術的苦境を乗り越えた選手たちの精神力を称えた。チームが試合の大半を支配しても安心できなかったと語り、

「私は懐疑的で、勝ち抜けたとは思っていない」と彼は認め、「経験から学んだ。試合は醜く、我々が支配していても、逆転してもおかしくなかった。

「大会前は『うちの組は楽だ』と言われていた。でも今、みんな『簡単な試合などない』と気づいたはずだ。厳しい試合になるとは思っていた。苦しい展開だったけど、勝つにふさわしい内容だった。相手もよく戦った。選手たちとは改善点も話すつもりだが、まずは良い点を強調したい。チームは攻め続け、逆境を乗り越え、勝利を掴んだ。」