このMFは、自身とリヴァプール首脳陣の間で直接的な話し合いはなく、すべてのやり取りは代理人を通じて行われていると明かした。この距離感が、チーム内での自身の立場に対する憂うつな思いを強めているようだ。

新契約が提示されない理由を伝えられたのかと問われると、こう答えた。「特には。僕に直接話があったわけではなく、代理人とのやり取りだった。言われてもいないことを言いたくはないけれど、代理人から聞いた限りでは、クラブは僕と契約を更新できる状況ではないということだった。

「本当に悲しい。だって、僕たちは一緒にプレミアリーグで優勝したし、一緒に苦しい時期も乗り越えてきた。そして僕はいつだってベストを尽くしてきた。何が起きるか見ていくことになるけれど、もちろん少し悲しい気持ちにはなる」

今後の話し合いについては、こう締めくくった。「あるかもしれない。分からない。今年の自分のパフォーマンス次第になると思う。彼らが決断を下すのも当然だけれど、考えを変えてくれることを願っている」