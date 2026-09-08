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翻訳者：
「とても、とても悲しい気持ちになる」 アレクシス・マック・アリスターがリバプールとの契約をめぐる重大発言、今夏にアンフィールドを去る可能性があったことも認める
契約拒否でアルゼンチン人は不満募る
リヴァプールMFマック・アリスターが、新契約を提示できる状況には現時点でないとクラブから伝えられたことを受け、失望を公にした。2023年にブライトンから加入した27歳は、現在の契約が残り2年であることも明かした。
アトレティコ・マドリーとのチャンピオンズリーグ開幕戦を前に、リヴァプールのマック・アリスターは自身の状況について極めて率直に語った。「皆が知っているように、クラブは私に新契約を提示できる状況にないという知らせを受けた。それは私を本当に、本当に悲しませる」と、マック・アリスターは記者会見で語った。「毎日のトレーニングでも試合でも、私がこのフットボールクラブのために100パーセントを捧げていることは、誰の目にも明らかだ。もちろん、非常に良い試合もあれば、皆と同じように非常に悪い試合もある。私は常にベストを尽くしている」
- Mark Pain
今夏の退団は現実的な可能性だった
自身の長期的な将来をめぐる不透明さは、直近の移籍市場で現実的な憶測を呼んでおり、マック・アリスターは今回、マージーサイドを離れる可能性があったことを認めた。現時点では引き続きチームに尽くす考えでいるものの、強化部門から正式なオファーがなかったことが、彼の決断の過程に明らかに影響を及ぼしていた。
「夏にクラブを離れる可能性はあった」とマック・アリスターは明かした。「何が起こるかは今後分かるだろう。この夏に去る選択肢はあったし、今は正しいクラブにいると思っている。このクラブのために100パーセントを捧げるという気持ちでいる」
チームメートたちの契約延長をめぐる複雑な思い
マク・アリスターは、MFドミニク・ソボスライとライアン・グラフェンベルフが最近そろって新たな長期契約にサインしたことについて、チームメートとしてプロフェッショナルな喜びを示した一方で、クラブによる最近の契約延長の流れから自身が取り残されたことへの個人的な痛みを隠せなかった。アルゼンチン代表は、プレミアリーグ優勝を含む自身の貢献を踏まえれば、より有利な交渉の立場にあってしかるべきだと感じている。
この状況についてさらに語り、こう話した。「ドミニクとライアンが契約を更新するのを見て、本当にうれしく思う。彼らはそれに値するからね。でも同時に、自分の契約が更新されなかったことは少し悲しくもある。もちろん、まだ時間はある。ファンは心配する必要はない。自分がここにいる最後の日まで、100パーセントを出し切るつもりだ」
- AFP
アンフィールドでの将来に不透明感が漂う
このMFは、自身とリヴァプール首脳陣の間で直接的な話し合いはなく、すべてのやり取りは代理人を通じて行われていると明かした。この距離感が、チーム内での自身の立場に対する憂うつな思いを強めているようだ。
新契約が提示されない理由を伝えられたのかと問われると、こう答えた。「特には。僕に直接話があったわけではなく、代理人とのやり取りだった。言われてもいないことを言いたくはないけれど、代理人から聞いた限りでは、クラブは僕と契約を更新できる状況ではないということだった。
「本当に悲しい。だって、僕たちは一緒にプレミアリーグで優勝したし、一緒に苦しい時期も乗り越えてきた。そして僕はいつだってベストを尽くしてきた。何が起きるか見ていくことになるけれど、もちろん少し悲しい気持ちにはなる」
今後の話し合いについては、こう締めくくった。「あるかもしれない。分からない。今年の自分のパフォーマンス次第になると思う。彼らが決断を下すのも当然だけれど、考えを変えてくれることを願っている」
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