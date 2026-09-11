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「とても驚いている！」 ミケル・アルテタが、アーセナルの今夏の大放出を受けた「バッドコップ」発言をめぐり、ガブリエウ・ジェズスとイアン・ライトに反論
アーセナルの今夏の退団が議論を呼ぶ
ジェズスは最近、1250万ポンドでのバルセロナ移籍をめぐる不満を口にした。このブラジル人FWは、移籍に先立ってトップチームから離れてトレーニングするよう指示された後、「誰も何も教えてくれなかった」と主張した。
この告白はさらなる議論を呼び、アーセナルのレジェンドであるイアン・ライトがクラブのガブリエウ・マルティネッリへの扱いを批判した。このウインガーは、最終的にサウジ・プロリーグのアル・ヒラルへ6000万ポンドの大型移籍を決める前、シーズン序盤の試合メンバー選考から完全に外されていた。
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アルテタ、ジェズスに関する主張に「驚き」
金曜日にメディア対応したアルテタは、注目を集めた退団をめぐる見方をきっぱりと否定した。スペイン人指揮官はジェズスの具体的な不満に驚きを示し、適切な話し合いは行われていたと明かした。
「正直、とても驚いている。特にガビ（ジェズス）とはロッカールームで個別に話をしていたからだ」とアルテタは明かした。「どんな言葉が交わされたのかは分からないが、それでいい」
アーセナル指揮官は、最後のやり取りは前向きなものだったと強調した。さらに「お互いに使った言葉は、すべて感謝に関するものだった。分からないが、問題ない。時には、悪い知らせや相手が予想していない知らせを伝えなければならない時もある。そういうことには反応が起こり得る」と付け加えた。
「悪役」を演じる
アルテタは、移籍後も関係が続き得る証拠としてレアンドロ・トロサールをすぐに挙げた。ベルギー代表FWはこの夏、1500万ポンドでベシクタシュへ移籍したが、アーセナルが最近チェルシーに2-1で勝利した後には、エミレーツ・スタジアムのドレッシングルームでかつてのチームメートたちと笑顔で再会している。
指揮官としての厳しい責任を受け入れながら、アルテタはこう説明した。「誰かが悪役にならなければならない。もしそれが私である必要があるなら、私はそうしなければならないし、それは理解している。重要なのはたいてい、その3カ月後、6カ月後に何が起きるかだ。トロサールが来て、彼が私たちと同じドレッシングルームにいて、雰囲気があり、築いている関係があるということだ」
また、ジェズスとマルティネッリとの間に残る摩擦も、時間が解決してくれることに期待を寄せている。「他の選手たちでも、関係がかなりこじれて退団したことはあったが、ある時点でその関係は本当に良いものになっていた」と締めくくった。「今回もそうであってほしい」
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アーセナル、完璧なスタート維持を目指す
アーセナルは土曜夜のサンダーランド戦に向け、ピッチ外の雑音を遮断しようとしている。アルテタ監督のチームは、敵地でのさらなる勝利をつかみ、新シーズンの完璧なスタートを維持することを目指している。
チームは、水曜日のナポリ戦でのチャンピオンズリーグ勝利に勢いづいて週末を迎える。重要なコンディションの最新情報として、アルテタ監督は、イタリアで試合終盤に足を引きずっていたDFベン・ホワイトについて「問題ない」と確認した一方、クリスティアン・モスケラは筋肉の問題と闘っており、現在評価を受けている。
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