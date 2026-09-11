アルテタは、移籍後も関係が続き得る証拠としてレアンドロ・トロサールをすぐに挙げた。ベルギー代表FWはこの夏、1500万ポンドでベシクタシュへ移籍したが、アーセナルが最近チェルシーに2-1で勝利した後には、エミレーツ・スタジアムのドレッシングルームでかつてのチームメートたちと笑顔で再会している。

指揮官としての厳しい責任を受け入れながら、アルテタはこう説明した。「誰かが悪役にならなければならない。もしそれが私である必要があるなら、私はそうしなければならないし、それは理解している。重要なのはたいてい、その3カ月後、6カ月後に何が起きるかだ。トロサールが来て、彼が私たちと同じドレッシングルームにいて、雰囲気があり、築いている関係があるということだ」

また、ジェズスとマルティネッリとの間に残る摩擦も、時間が解決してくれることに期待を寄せている。「他の選手たちでも、関係がかなりこじれて退団したことはあったが、ある時点でその関係は本当に良いものになっていた」と締めくくった。「今回もそうであってほしい」



