メッシは、前回王者としてアルゼンチンに大きな重圧がかかっていることを認めつつ、自分たちを倒すのは簡単ではないと警告した。キャプテンは、リオネル・スカローニ監督の下で示してきた闘志を強調し、困難な試合でも気概を見せた選手たちへの信頼をファンに求めた。

チームに期待される献身的な姿勢について、メッシは次のように断言した。「このチームは、今起きているすべてのことを受け止めるに値する。 いつも通り全力を尽くす。そうすれば誰も疑わない。結果が出ない時もあるが、ここ数年は良い結果が続いている。 試合は難しいし、進むほどさらに厳しくなる。それでも我々はそれに慣れ、ファンも慣れた。今回も繰り返すだけだ。結果はどうなるか分からない。それがサッカーだ。我々は競争力のあるチームだから、対戦相手が我々を倒すのは容易ではない」