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「とても興奮している」と語ったリオネル・メッシ。最終調整試合で記録的な得点を挙げ、アルゼンチンのワールドカップ連覇に自信を示した。
メッシが完全復帰
メッシはアラバマ州ジョーダン・ヘア・スタジアムでのアイスランド戦（3-0）に70分投入され、PKで代表117ゴール目を決めて勝利を決定づけ、体調不良から復帰した。
試合後、メッシはTyC Sportsに「最初から楽しんでいた。不調でもプレーしたくて仕方なかった。今は幸せで、一瞬一瞬を楽しんでいる。体調は最高だった。早く不安を振り切り、自由にプレーしたかった。開幕戦に向けて、全員を万全にするために1週間ある」と語った。
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ラブルナの記録が更新された
38歳11か月14日でアルゼンチン代表最年長得点者となったメッシ。この記録は1957年に38歳9か月8日で代表得点を挙げたアンヘル・ラブルナを超えた。 この試合はメッシの代表199試合目で、同国最多出場記録を更新した。
得点記録は明け渡したが、ラブルナは39歳260日で1958年スウェーデンW杯に出場し、代表最年長出場記録を保持している。メッシは今大会中に39歳になるものの、この記録を更新することはできない。
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勝利を収めるチームの衰え知らぬ野心
メッシは、過去の成功がアルゼンチン代表の闘志を鈍らせることはないと言い切った。キャプテンは、カタールで世界一になった時とチームのメンタリティは変わっておらず、アルジェリアとのグループステージ初戦を控えた今も、ユニフォームへの献身は揺るぎないものと強調した。
大会が始まると特にワールドカップはワクワクする。このチームは期待を裏切らず、どんな相手にも全力で挑み、今も同じ情熱を保っている。私たちは常に勝利を求め、高みを目指す。 いつも通り一歩ずつ進むが、大きな情熱と自信を持って臨む」と語った。
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ライバルたちへの直接的な警告
メッシは、前回王者としてアルゼンチンに大きな重圧がかかっていることを認めつつ、自分たちを倒すのは簡単ではないと警告した。キャプテンは、リオネル・スカローニ監督の下で示してきた闘志を強調し、困難な試合でも気概を見せた選手たちへの信頼をファンに求めた。
チームに期待される献身的な姿勢について、メッシは次のように断言した。「このチームは、今起きているすべてのことを受け止めるに値する。 いつも通り全力を尽くす。そうすれば誰も疑わない。結果が出ない時もあるが、ここ数年は良い結果が続いている。 試合は難しいし、進むほどさらに厳しくなる。それでも我々はそれに慣れ、ファンも慣れた。今回も繰り返すだけだ。結果はどうなるか分からない。それがサッカーだ。我々は競争力のあるチームだから、対戦相手が我々を倒すのは容易ではない」