アーセナルの監督は、優勝争いのライバルを相手に説得力のある勝利を収め、今季最初のタイトルを獲得した後、自軍の選手たちを惜しみなく称賛した。リッカルド・カラフィオーリ、カイ・ハヴァーツ、マルティン・ウーデゴールのゴールにより、北ロンドンのクラブは快適な午後を過ごした。試合を通して切れ味鋭く、フィジカル面でも相手を上回っていた。この結果は、2014年以来のコミュニティ・シールド決勝最大得点差勝利となり、シティのエンツォ・マレスカ監督には新シーズン開幕を前に多くの課題が突きつけられた。

試合終了直後にメディア対応したアルテタは、このパフォーマンスの重要性を強調した。「パフォーマンスにも勝利にも非常に満足している。シーズンをどう始めたいか、そして自分たちがどれほどそれを求めているかを示そうと話してきたが、最高レベルの相手に対して、そこには多くのポジティブな点が見えた」と、このスペイン人指揮官は説明した。

さらにこう続けた。「今日の内容は、プレシーズンで行ってきた準備、そしてワールドカップ後に選手たちが下した判断によるものだと思う。この大会でプレーする準備を整え、その意欲を持てるようにした。私たちのプレーの仕方、そして競い方には非常に感銘を受けた。だからそれが私たちの基準になる。私たちは本当に、本当に高い競争力を持つチームになると確信している」