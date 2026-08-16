AFP
翻訳者：
「とても感銘を受けた」 ミケル・アルテタ監督、マンチェスター・シティ戦のコミュニティ・シールド勝利後にアーセナルの基準を示す
アルテタ、ウェンブリーでの圧倒的なパフォーマンスを振り返る
アーセナルの監督は、優勝争いのライバルを相手に説得力のある勝利を収め、今季最初のタイトルを獲得した後、自軍の選手たちを惜しみなく称賛した。リッカルド・カラフィオーリ、カイ・ハヴァーツ、マルティン・ウーデゴールのゴールにより、北ロンドンのクラブは快適な午後を過ごした。試合を通して切れ味鋭く、フィジカル面でも相手を上回っていた。この結果は、2014年以来のコミュニティ・シールド決勝最大得点差勝利となり、シティのエンツォ・マレスカ監督には新シーズン開幕を前に多くの課題が突きつけられた。
試合終了直後にメディア対応したアルテタは、このパフォーマンスの重要性を強調した。「パフォーマンスにも勝利にも非常に満足している。シーズンをどう始めたいか、そして自分たちがどれほどそれを求めているかを示そうと話してきたが、最高レベルの相手に対して、そこには多くのポジティブな点が見えた」と、このスペイン人指揮官は説明した。
さらにこう続けた。「今日の内容は、プレシーズンで行ってきた準備、そしてワールドカップ後に選手たちが下した判断によるものだと思う。この大会でプレーする準備を整え、その意欲を持てるようにした。私たちのプレーの仕方、そして競い方には非常に感銘を受けた。だからそれが私たちの基準になる。私たちは本当に、本当に高い競争力を持つチームになると確信している」
- AFP
ツォリス、デビュー戦で高評価を獲得
アーセナルで際立ったパフォーマンスを見せた選手の一人は、今夏加入したツォリスだった。シティ守備陣をこじ開ける上で重要な役割を果たし、2点目と3点目の両方をアシスト。ウイングの同選手は、縦への鋭い仕掛けとファイナルサードでの判断力で相手最終ラインを苦しめた。
アルテタ監督は、新戦力がアーセナルでの初の公式戦で見せた落ち着きと攻撃面への即効性ある貢献をすぐさま称賛し、こう語った。「彼には非常に大きなクオリティーがある。最後の20〜30メートルに入った時、ボックス内やその周辺で決定的なプレーを見せる際にとても落ち着いている。そして今日もそれを再び示してくれた」
指揮官はまた、アーセナルは今や世界最高の中盤を持っていると示唆したミケル・メリーノの最近のコメントにも言及。アルテタ監督は謙虚さを保ちながらも中盤への自信をのぞかせ、「アーセナルにとって最高の中盤であることは間違いないし、それぞれの特長が隣の選手を引き立てられるよう、全員の力が必要だ。
メンバー選考と登録を巡る不満
祝賀ムードの一方で、試合当日のメンバーには注目すべき不在者もいた。ガブリエウ・マルティネッリ、ガブリエウ・ジェズス、そして新星イーサン・ヌワネリが含まれていた。アルテタ監督は、これらのメンバー外が負傷によるものではなく、現行の登録人数規定の制約によるものだと明かした。
TNT Sportsに対して語ったアーセナル指揮官は、現在の仕組みに対する不満を説明した。「彼らを起用できないのは本当に残念だ。彼らはメンバーに入るに値する選手たちであり、それは間違いないので、私はプレミアリーグに対して、より多くの選手をメンバーに入れられるよう人数枠の拡大と調整を求めてきた。イーサン、そしてマーリもそうだ。彼はプレシーズンをすべて我々とともに過ごしてきた。選手たちがピッチでプレーを楽しみ、今後プレーしてチームに貢献する選択肢になれるよう、そのルールが変わることを願っている」。こうしたコメントは、マルティネッリが最近エミレーツに残留することを選んだと報じられる中で出たものだ。
- Getty Images Sport
さらなるタイトル獲得への野望
イングランドサッカーの頂点に立った後も、アーセナルのハングリー精神が保たれるのかを疑問視する声は多かった。しかし、アルテタはチームが成功を維持するため、これまで以上に強いモチベーションを持っていることを明確にした。「あの瞬間をもう一度味わいたい。さらに大きな形でそれを経験したい。何が必要になるのかは分かっているし、特別なものが求められることも理解している。でも、私たちはその準備ができている」と語った。
ツォリスのような新戦力がすぐに結果を出し、タイトル獲得メンバーの中核もこれまで以上に鋭さを見せていることから、アーセナルは今季も再びあらゆる大会で優勝争いに挑める位置にいるように見える。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。