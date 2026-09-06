FCポルトは、エスタディオ・ド・ドラゴンでモレイレンセに2-1で逆転勝ちし、ポルトガルリーグ開幕5連勝を飾った。20分に先制を許した後、ヤン・ベドナレクがヘディングで同点弾を決め、後半立ち上がりにはウィリアム・ゴメスが勝ち越し点を挙げて逆転を完結させた。

この勝利により、フランチェスコ・ファリオーリ率いるチームは首位を単独で維持している。

しかし、試合は気がかりな形で終了した。終盤にMFヴィクトル・フロホルトが重傷を負ったためだ。



