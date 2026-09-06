FCポルトは、エスタディオ・ド・ドラゴンでモレイレンセに2-1で逆転勝ちし、ポルトガルリーグ開幕5連勝を飾った。20分に先制を許した後、ヤン・ベドナレクがヘディングで同点弾を決め、後半立ち上がりにはウィリアム・ゴメスが勝ち越し点を挙げて逆転を完結させた。
この勝利により、フランチェスコ・ファリオーリ率いるチームは首位を単独で維持している。
しかし、試合は気がかりな形で終了した。終盤にMFヴィクトル・フロホルトが重傷を負ったためだ。
FCポルトは、エスタディオ・ド・ドラゴンでモレイレンセに2-1で逆転勝ちし、ポルトガルリーグ開幕5連勝を飾った。20分に先制を許した後、ヤン・ベドナレクがヘディングで同点弾を決め、後半立ち上がりにはウィリアム・ゴメスが勝ち越し点を挙げて逆転を完結させた。
この勝利により、フランチェスコ・ファリオーリ率いるチームは首位を単独で維持している。
しかし、試合は気がかりな形で終了した。終盤にMFヴィクトル・フロホルトが重傷を負ったためだ。
アディショナルタイム深く、モレイレンセのMFギリェルメ・リベラトがフロホルトと激しく衝突し、一発退場となった。デンマーク人MFは直ちに医療スタッフの手当てを受け、ピッチを去った後、精密検査のため病院へ搬送された。
ファリオーリは、このアクシデントでベンチが恐怖に包まれたことを認めた一方、初期の報告は慎重ながらも楽観的な内容だったと明かした。
「彼は病院で検査を受けているが、大丈夫そうだ」とファリオーリは明かした。「意識はある。知らせは前向きなものだ。映像は衝撃的で、我々はとても怖かったが、本人は落ち着いており、これから検査を受ける。どうやら大事には至らず、ひとまず驚かされたということのようだ」
国内での戦いを終えたポルトは、すぐさまチャンピオンズリーグでのマンチェスター・シティとの手ごわい欧州での一戦に照準を切り替える。ファリオーリは、イングランド王者の資金力と戦力の充実ぶりに言及し、この対戦を自軍にとって非常に大きな挑戦だと位置づけた。
イタリア人指揮官は、シティが世界屈指の陣容を築くために巨額の投資を行ってきたと指摘した。
「彼らは5億5000万を投じ、素晴らしい陣容をそろえている」とファリオーリは語った。「チャンピオンズリーグ優勝候補の一角だ。われわれには大きな壁が立ちはだかっているが、我々はFCポルトだ」
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欧州サッカー界の強豪の一角と対戦するにもかかわらず、ファリオリはドラガンでの一戦に向けて、ポルトが戦術的アイデンティティーやアプローチを変えることはないと強調した。
チームは、足首の負傷後に途中出場でデビューを果たしたサンティアゴ・ヒメネスを含む主力選手のコンディションを管理していく。
「彼らには大きな敬意を抱いているが、この試合も他のすべての試合と同じように準備するつもりだ」とファリオリは締めくくった。「我々のDNAや本質を変えるつもりはない」