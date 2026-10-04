84歳の同氏はまた、亡き妻キャシーと、マンチェスター・ユナイテッドでの自身のキャリアにキャシーが与えた計り知れない影響について振り返る時間も取った。長年の結婚生活の中で変わることのなかった彼女の支えを称賛した。

「59年というのは長い時間だ。キャシーには信仰心が非常に強い面があり、彼女は常に自分を妻であり母であると考えていた。彼女が監督としての私の人生に関わることは一切なかった。そのことについて不満を口にしたことも一度もない。私の仕事だと分かっていたからだ。素晴らしい妻だったし、息子たちにとっても最高だった。人を見る目にも優れていた。私に親しくしようとする人たちにはとても慎重だった。彼女がここに来ることはなかった［現在の自宅を指して］。私たちは土曜の朝に結婚して、その日の午後には私は試合に出た」