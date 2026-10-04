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「とても心配している」 元マンチェスター・ユナイテッド指揮官のサー・アレックス・ファーガソンが認知症への不安を明かす
ファーガソンが認知症への不安を認める
『オブザーバー』の率直なインタビューで、ファーガソンは晩年に認知症を発症することへの大きな不安を抱えていると認めた。指導者としてのキャリア以前、ファーガソンはスコットランドで17年間にわたってプロとしてプレーし、重いレザー製のサッカーボールを頻繁にヘディングしていた。
近年の研究で、ヘディングと脳疾患の関連性が示される中、彼は自らが直面している現実を認めた。ファーガソンはこう説明している。 「自分自身もそれは心配している。たくさんヘディングしていたからね。どのサッカー選手もみんなそうだった。認知症は、年を重ねる誰にとっても課題だ。すごく心配になるよ。私はいつも自分にこう言っているんだ。『私は84歳（笑）。85歳までいけたら、大丈夫だろう』」
- AFP
家族の大切さとキャシーを忘れないこと
84歳の同氏はまた、亡き妻キャシーと、マンチェスター・ユナイテッドでの自身のキャリアにキャシーが与えた計り知れない影響について振り返る時間も取った。長年の結婚生活の中で変わることのなかった彼女の支えを称賛した。
「59年というのは長い時間だ。キャシーには信仰心が非常に強い面があり、彼女は常に自分を妻であり母であると考えていた。彼女が監督としての私の人生に関わることは一切なかった。そのことについて不満を口にしたことも一度もない。私の仕事だと分かっていたからだ。素晴らしい妻だったし、息子たちにとっても最高だった。人を見る目にも優れていた。私に親しくしようとする人たちにはとても慎重だった。彼女がここに来ることはなかった［現在の自宅を指して］。私たちは土曜の朝に結婚して、その日の午後には私は試合に出た」
恐ろしい健康上の危機から回復中
伝説的指揮官にとって、精神的な鋭さを保つことは最優先事項のひとつだという。記憶力を活性化させるため、定期的にクイズに取り組んでいることも明かした。また、緊急手術を必要とした脳出血に見舞われた恐ろしい体験についても回想。最近の『BBC Breakfast』のインタビューで、困難なリハビリの過程を詳しく語った。
「声を失ってしまい、話すことができなかった。あれは恐ろしい瞬間だった。孫たちが私に会いに来たのを覚えているが、その時も私は声を失っていた。するとセラピストが来て、鳥の名前や動物の名前、川の名前を書き出すようなことを始めた。そうやって声が戻ってきた」と同氏は語った。
- AFP
ファーガソンの次は？
ファーガソンは引退後の生活を引き続き楽しみながら、マンチェスター・ユナイテッドがどのように歩みを進めてきたかを注意深く見守っている。現在も家族を支えること、とりわけ弟マーティンを支えることに重きを置き、読書や日々の頭の体操を通じて健康維持にも努めている。今後出版予定の自身の著書をプロモーションする中で、自身の驚くべきサッカー人生における最も重要な21試合について、より詳しい振り返りをファンに届けることになりそうだ。
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