試合前の記者会見で、エンリケはこのウインガーへのシンプルな対処法を語った。「とても簡単だ。彼にボールを持たせてはいけない。持たせれば脅威になる」と報道陣に説明。「ラミンを守る最善の方法は、バルセロナにボールを持たせないことだ」

「我々は自分たちにできることに集中しなければならない。彼らには非常に才能のある選手が何人もいる。ラミンだけではない。ハフィーニャ、ペドリ、［パウ］・クバルシ、ジョアン・ガルシア……大勢いる」

エンリケはまた、台頭するスターと、あるアルゼンチンのレジェンドを早くも比較することを明確に否定した。「ラミン・ヤマルはラミン・ヤマルでありたいと思っている。彼を［リオネル］・メッシやほかの誰かと比較することはできない」と述べ、「彼は非常に賢い。これからも自分らしくあり続けなければならない」と続けた。



