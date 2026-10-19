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「とてもシンプルだ」ルイス・エンリケ、バルセロナとのチャンピオンズリーグ大一番を前にラミン・ヤマルを封じるPSGの策を明かす
ヤマルを止める鍵はボール保持
パリ・サンジェルマンは、今季ここまで全勝のバルセロナとの欧州の強豪対決に臨もうとしている。ハンジ・フリック監督率いるバルセロナは開幕から11試合すべてに勝利。ルイス・エンリケ監督には、古巣に今季初黒星をつける機会が訪れた。
パリ・サンジェルマンの指揮官は、10代の逸材ヤマルを封じるための最大の守備手段として、ボール保持を挙げた。スペイン人指揮官は、厳格なマンマークを敷くよりも、ヤマルにボールを渡さないことが、攻撃での貢献を抑える最も効果的な方法だと考えている。
- Getty Images Sport
供給ルートを断つ
試合前の記者会見で、エンリケはこのウインガーへのシンプルな対処法を語った。「とても簡単だ。彼にボールを持たせてはいけない。持たせれば脅威になる」と報道陣に説明。「ラミンを守る最善の方法は、バルセロナにボールを持たせないことだ」
「我々は自分たちにできることに集中しなければならない。彼らには非常に才能のある選手が何人もいる。ラミンだけではない。ハフィーニャ、ペドリ、［パウ］・クバルシ、ジョアン・ガルシア……大勢いる」
エンリケはまた、台頭するスターと、あるアルゼンチンのレジェンドを早くも比較することを明確に否定した。「ラミン・ヤマルはラミン・ヤマルでありたいと思っている。彼を［リオネル］・メッシやほかの誰かと比較することはできない」と述べ、「彼は非常に賢い。これからも自分らしくあり続けなければならない」と続けた。
感動の再会
この一戦で対するバルセロナは、エンリケの監督キャリアにおいて最も重要な対戦相手であり、本人にとっても大きな意味を持つ。それでも、かつてバルセロナでMFとしてプレーし、監督も務めたエンリケは、自身の忠誠心が今もパリにあると強調した。「私はPSGの監督だ。最初はバルセロナと対戦するのがつらかったが、慣れた。それでも、明日は勝ちたい」と語り、こう続けた。「キャリアを通じて私にとって最も大きな意味を持つクラブと対戦することは、大きなモチベーションになる。彼らには一流の選手が何人もいるし、確固たる価値観を持つスポーツクラブだ」
対戦相手の全勝を止める可能性も、欧州王者の意欲を高めている。「それは我々にとってモチベーションになる。今季バルセロナに勝った唯一のチームになれるかもしれないと思うと、意欲が湧く」とエンリケは認めた。
- AFP
主導権を巡る争い
両監督とも圧倒的なボール保持を求めており、今後の戦術的な駆け引きは、どちらが試合のテンポを支配できるかにかかっている。重要な一戦ではあるが、エンリケ監督は欧州での戦い全体について選手たちが浮足立たないようにしている。「大会の仕組み上、この段階で対戦することになったが、決勝ではない。戦いはまだ始まったばかりだ」と語った。
最終的には、細部とチームの団結力が結果を左右しそうだ。「バルセロナのことはよく知っているし、彼らのプレーは大好きだ」とエンリケ監督は締めくくった。「質の高い選手がいるので、厳しい試合になるだろう。細かな部分が勝敗を分けるかもしれない。両チームには際立った個人能力を持つ選手がいるが、勝利にはチーム全体の力が必要だ。彼らには強い帰属意識がある。素晴らしい試合になると思う」
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