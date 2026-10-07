ベナンとの親善試合を前に報道陣の取材に応じたマルティネスは、世界の舞台であと一歩届かなかったことによる精神的な重圧について語った。大一番への道のりでイングランドを退けていたにもかかわらず、決勝での敗戦はこのベテランに深い傷跡を残したという。

「考えられるようになるまで少し時間がかかった。ワールドカップ決勝で負けたことは本当に痛かった」とGKは認めた。「気持ちをリフレッシュするためにクラブを変えようとしたし、実際にそれはうまくいった。ここ［チェルシー］に来て、それは自分がしたことの中で最高の決断だった。なぜなら、自分が必要とされていると感じるし、速く、いい状態にあるからだ」

さらに、こう続けた。「最終的には、自分は国のため、家族のために戦わなければならないし、ベストを尽くさなければならない」

マルティネスは試合を前に、最近ラストマッチを戦った代表主将リオネル・メッシについても質問を受けた。「もちろん、できる限り助けようとしたし、彼もそれを分かっている」とマルティネスは語った。「このことについてはいつも話しているし、彼が最も望んでいたものを手にする手助けができたことは、自分のキャリアの中でも最大級の名誉の一つだった。なぜなら、彼は史上最高の選手だからだ」



