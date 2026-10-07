AFP
翻訳者：
「とてもつらかった」 エミリアーノ・マルティネスがアストン・ビラからチェルシーへの750万ポンドの衝撃移籍の裏にあった悲しみを明かす
新たなスタートを求めて
34歳の同選手は、夏の移籍市場終盤に750万ポンドで驚きのウェスト・ロンドン移籍を完了した。チェルシーを率いるシャビ・アロンソ監督は、クラブのプレミアリーグ開幕戦でロベルト・サンチェスが説得力を欠くパフォーマンスに終わったことを受け、アルゼンチン代表GKの獲得に素早く動いた。
マルティネスは加入後すぐにスタンフォード・ブリッジで正GKの座をつかみ、その後サンチェスはイタリアのコモへレンタル移籍となった。
移籍前、この守護神はビラ・パークで非常に成功した期間を過ごし、その中にはヨーロッパリーグ優勝も含まれていた。しかし、アメリカで開催されたワールドカップ決勝でスペインに0-1の痛恨の敗戦を喫したことで、ミッドランズを離れて新たな挑戦を求めるきっかけとなった。
- MIS
「とても痛かった」
ベナンとの親善試合を前に報道陣の取材に応じたマルティネスは、世界の舞台であと一歩届かなかったことによる精神的な重圧について語った。大一番への道のりでイングランドを退けていたにもかかわらず、決勝での敗戦はこのベテランに深い傷跡を残したという。
「考えられるようになるまで少し時間がかかった。ワールドカップ決勝で負けたことは本当に痛かった」とGKは認めた。「気持ちをリフレッシュするためにクラブを変えようとしたし、実際にそれはうまくいった。ここ［チェルシー］に来て、それは自分がしたことの中で最高の決断だった。なぜなら、自分が必要とされていると感じるし、速く、いい状態にあるからだ」
さらに、こう続けた。「最終的には、自分は国のため、家族のために戦わなければならないし、ベストを尽くさなければならない」
マルティネスは試合を前に、最近ラストマッチを戦った代表主将リオネル・メッシについても質問を受けた。「もちろん、できる限り助けようとしたし、彼もそれを分かっている」とマルティネスは語った。「このことについてはいつも話しているし、彼が最も望んでいたものを手にする手助けができたことは、自分のキャリアの中でも最大級の名誉の一つだった。なぜなら、彼は史上最高の選手だからだ」
メッシ後の時代
マルティネスは水曜早朝、ベナンとの親善試合に3-0で勝利した一戦に出場した。この試合はメッシの代表引退に向けた別れの一環となった。伝説的FWはPKでこの節目に花を添え、アルゼンチン代表での輝かしいキャリアに幕を下ろす準備を進めている。
代表チームにとっての大きな変化を認めた上で、マルティネスは主将の退場がもたらす影響について率直にこう語った。「彼が抜ければ大きな穴が空く。それでも、ここには確かな個性を持った選手たちがいる」
- AFP
スタンフォード・ブリッジで守備に不安
マルティネスは新天地への満足感を口にしているものの、チェルシーで立て直しを図るには大きな仕事が待っている。アロンソ監督のチームはここまで相手を抑え込むのに苦しみ、今季のプレミアリーグではここまで他のどのチームよりも多くの失点を喫している。チェルシーは土曜日にボーンマスをホームに迎え、3週間の国内戦中断からの再起と守備陣の立て直しを目指す。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。