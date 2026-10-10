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「とてもつらい」 キャリック、終盤の失速後にマンチェスター・ユナイテッドのファンが浴びせたブーイングに理解示す
オールド・トラッフォードの有害な雰囲気
不振のシーズンスタートによって、オールド・トラフォードを巡る緊張感はさらに高まっている。マンチェスター・ユナイテッドは今季プレミアリーグ開幕6試合のうち5試合で勝利を挙げられず（3分2敗）、キャリックの下で昨季記録したリーグ17試合での未勝利数と同じ数字となった。
スタンドからの反応について問われると、キャリックはその批判が自身と選手たちに与えた精神的な重圧を隠さなかった。元MFは『BBC Match of the Day』に対し、「いいことではないし、とてもつらい。自分はこのクラブを大切に思っているからだ。だが、失望があるのは理解している。現実は現実であり、再び勝てるようにならなければならない」と語った。
試合自体は前後半で様相の異なる展開だった。ユナイテッドは立ち上がりが鈍く、スパーズに試合のテンポを握られた。序盤について振り返ったキャリックは、自チームがリズムをつかむのに苦しんだことに言及。「いろいろな要素がある試合だった。立ち上がりは苦しかった。いくつかの理由で、完全には試合に入れていなかった。難しい時間帯だったのは見て取れた」と認めた。
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優位を生かしきれず
試合は混沌とした後半に入り、マンチェスター・ユナイテッドに流れが傾いたかに見えた。73分、ブライアン・ムベウモが先制点を決め、ユナイテッドは勝利に向かって進み始めたように思われた。その直後にはトッテナムが10人となり、ホームのユナイテッドにとって状況はさらに好転した。ロドリゴ・ベンタンクールはルーク・ショーとのフィジカルな衝突の後、一発退場を命じられ、アウェーのトッテナムは厳しい立場に追い込まれた。しかし、ユナイテッドは試合を締めくくるどころか後退し、数的不利のトッテナムに試合終盤の土壇場で再び勝負に戻る道を与えてしまった。
この日、トッテナムで初めて主将の腕章を巻いたドミニク・ソランケが、アウェーのチームのヒーローとなった。アディショナルタイム2分、サンドロ・トナーリのクロスに最も高く合わせ、ヘディングで決めて劇的な勝ち点1をもたらした。キャリックにとっては、自分たちが本来示すべき支配力を発揮できなかっただけに、この失点の形はとりわけ痛恨だった。「でも選手たちは試合に入り込んでいったし、後半はあらゆる面で自分たちの方が良かったと思う。自分たちが望む形の試合にできていて、あれほど良い位置にいたのだから、最後までやり切らなければならない。ああいう状況をマネジメントしないといけない。これで終盤の失点で痛い目に遭ったのは2度目だし、見え方はまったく違ってくる。それが現実だ」とキャリックは説明した。
心の壁と逃したチャンス
この結果は、マンチェスター・ユナイテッドが相手を10人に減らしながら勝利を逃したリーグ戦が2試合連続となったことを意味する。これは、同じく数的優位を生かす決定力を欠いたマンチェスター・シティとのローカルダービーでの0-1の失望的な敗戦に続くものだ。チームが心理的なブロック、あるいは自信不足に陥っているのかと問われると、キャリックは自身の見解をはっきりと示した。「自信不足だとは思わない。ただ、試合は本当にあっという間に手からこぼれ落ちることがある。自分たちは試合にしっかり戻る道を見つけて、とても良い状況まで持っていった。それだけに、そこが最も残念なことの一つだ」と述べた。
統計はオールド・トラッフォード首脳陣にとって憂慮すべき状況を示している。マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ開幕6試合で勝ち点6しか獲得できておらず、これは4ポイントにとどまった1986-87シーズン以来、この時点でのリーグ戦としては最低の成績である。
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キャリックの立場に高まるプレッシャー
一方のトッテナムは、この勝ち点1で最下位を脱出したものの、ロベルト・デ・ゼルビ監督の下では依然として未勝利のままだ。リーグ戦のシーズン開幕6試合で白星なしに終わったのは、クラブ史上わずか4度目で、2008-09シーズン、1955-56シーズン、1912-13シーズンに続く不振となっている。
ユナイテッドにとっては、ホームで直接のライバルを破れなかったことは痛恨だ。この結果により、試合開始時点で最下位だったチームとのプレミアリーグ直近3試合がいずれも1-1の引き分けとなる不本意な傾向が続くことになった。これに先立っては、2025年12月のウルヴス戦、そして先月のフラム戦でも同じスコアのドローに終わっている。焦点は今後、プレッシャーがかかった際にもろさを見せるこのチームを、キャリックがいかに立て直すかに移る。
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