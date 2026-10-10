「とてもつらい」　キャリック、終盤の失速後にマンチェスター・ユナイテッドのファンが浴びせたブーイングに理解示す

不振のシーズンスタートによって、オールド・トラフォードを巡る緊張感はさらに高まっている。マンチェスター・ユナイテッドは今季プレミアリーグ開幕6試合のうち5試合で勝利を挙げられず（3分2敗）、キャリックの下で昨季記録したリーグ17試合での未勝利数と同じ数字となった。

スタンドからの反応について問われると、キャリックはその批判が自身と選手たちに与えた精神的な重圧を隠さなかった。元MFは『BBC Match of the Day』に対し、「いいことではないし、とてもつらい。自分はこのクラブを大切に思っているからだ。だが、失望があるのは理解している。現実は現実であり、再び勝てるようにならなければならない」と語った。

試合自体は前後半で様相の異なる展開だった。ユナイテッドは立ち上がりが鈍く、スパーズに試合のテンポを握られた。序盤について振り返ったキャリックは、自チームがリズムをつかむのに苦しんだことに言及。「いろいろな要素がある試合だった。立ち上がりは苦しかった。いくつかの理由で、完全には試合に入れていなかった。難しい時間帯だったのは見て取れた」と認めた。