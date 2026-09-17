Mark Pain
翻訳者：
「とてもいいニックネームを見つけないと！」。ジョアン・ペドロ、コール・パーマー＆モーガン・ロジャーズとともにチェルシーで絶好調も、「JPモーガン」と「CPR」の呼び名を拒否
新たな顔ぶれのチェルシー攻撃陣
チェルシーは今季、ジョアン・ペドロ、パーマー、そしてクラブ史上最高額で加入したロジャースを擁する強力な前線を中心に、非常に好調なスタートを切っている。3人の合計成績は早くもスタンフォード・ブリッジのファンの心をつかみ、「CPR」や「JPモーガン」といった覚えやすい総称まで生み出されている。
ただ、この3人はサポーターの創意工夫に満足していないようだ。新たに形成された攻撃陣は、すでに合計10ゴール9アシストを記録し、シャビ・アロンソ監督の下でチェルシーを力強いスタートへと導いている。ピッチ上での連係に疑いの余地はない一方で、ピッチ外でふさわしい呼び名を探す作業は続いている。
- APL
ジョアン・ペドロ、チェルシーの3トップを称賛も愛称は一蹴
ブラジル人FWは『Men In Blazers』の取材で、現在の呼び名はロッカールームであまり評判が良くないと明かした。「すごくいいニックネームを見つけないといけない」と語り、「僕はCPRが好きじゃないし、彼［パーマー］もJPモルガンは気に入っていない。だから、みんなが満足できるように、その中間を見つける必要がある」と続けた。
25歳のFWは攻撃陣の仲間たちを称賛し、それぞれの特長が補完し合っていると強調した。「モルガンはとても技術のある選手で、2人、3人と抜いてボールを運べる。それが彼に期待していることだし、彼はとてもいいスタートを切った」とジョアン・ペドロは説明。さらにパーマーとの連係については、「コールにはいつも足元にボールをつけることを意識していて、モルガンにはよりスペースへ出して、1対1の状況に入れるようにしている。僕の仕事はとにかく走ること。そうすれば彼らが僕を見つけてくれる。僕は走って、決めないといけない」と述べた。
また、パーマーのピッチ外での性格についても触れ、イングランド人MFが閉鎖的だという見方を否定した。「みんなは彼のことを閉じたタイプだと思っているかもしれないけど、僕たちと一緒の時の彼はぶっ飛んでいて、冗談も言う。僕とモルガンは彼とすごく仲がいいし、面白いやつなんだ」と話し、「彼は得点できるし、パスも出せるし、FKも決められる。何でもできる。それが彼を特別にしている。特別な選手だ」と称えた。
得点ペースを維持するためには、司令塔と一緒にプレーする際の要求についても冗談交じりに語っている。「コールがボールを持った時には準備ができていないといけないし、走り出して点を取るために正しい位置にいないといけない。そうでなければ後で『おい、ジョアン。僕にアシストをつけてくれないと』って言われるからね」
アロンソの攻撃革命
チェルシーの前線が即座に結果を出している背景には、アロンソ監督の戦術哲学が色濃くある。レアル・マドリーの元指揮官は、容赦ない攻撃的マインドを植え付けており、それが今季ここまでわずか6試合で18得点という結果につながっている。
「みんなが得点したがっているし、シャビは何が起きても試合に集中し、つながりを保つ必要がある。そうすれば得点できると僕たちに伝えている。だからこそ、前線3人で今季これだけ多くのゴールを決めているんだ」とジョアン・ペドロは語った。「たくさんチャンスを作れば、たくさん点も取れる」
このFWは、アロンソ監督がトップレベルのMFだった経歴が、彼らとの即時の結びつきにつながっていると評価した。「彼は僕たちにとてもオープンだし、以前プレーしていたから僕たちの考えを理解している。とても情熱的で、可能な限りすべての試合に勝ちたがっている」
ただ、この攻撃面での自由は、チェルシーを守備面で脆弱にもしており、すでに12失点を喫している。チームは、負傷中の守備的MFモイセス・カイセドの復帰を心待ちにしている。「彼はそのポジションで世界最高だ」と、このブラジル人は付け加えた。「彼はマシンのような存在で、僕たちにとってとても重要だ。すぐに戻ってくるよ」
- Getty Images Sport
代表招集前に負傷への懸念
チェルシーは金曜日、ウェストロンドン・ダービーでブレントフォードと対戦し、好調をさらに伸ばしたいところだ。チェルシーはプレミアリーグ開幕4試合で勝ち点7を積み上げており、直近ではカラバオカップ4回戦進出も決めた。
国内での試合後、ジョアン・ペドロはオーストラリア戦とインド戦の親善試合に向けてブラジル代表に合流する予定だった。しかし、8月のプレミアリーグ月間最優秀選手は、先週末のハルとの2-2の引き分け前後に負った詳細不明の負傷により離脱を余儀なくされている。今後に向け、アロンソ率いるチームでの当面の起用可否にも疑問符が付く状況だ。
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