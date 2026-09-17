ブラジル人FWは『Men In Blazers』の取材で、現在の呼び名はロッカールームであまり評判が良くないと明かした。「すごくいいニックネームを見つけないといけない」と語り、「僕はCPRが好きじゃないし、彼［パーマー］もJPモルガンは気に入っていない。だから、みんなが満足できるように、その中間を見つける必要がある」と続けた。

25歳のFWは攻撃陣の仲間たちを称賛し、それぞれの特長が補完し合っていると強調した。「モルガンはとても技術のある選手で、2人、3人と抜いてボールを運べる。それが彼に期待していることだし、彼はとてもいいスタートを切った」とジョアン・ペドロは説明。さらにパーマーとの連係については、「コールにはいつも足元にボールをつけることを意識していて、モルガンにはよりスペースへ出して、1対1の状況に入れるようにしている。僕の仕事はとにかく走ること。そうすれば彼らが僕を見つけてくれる。僕は走って、決めないといけない」と述べた。

また、パーマーのピッチ外での性格についても触れ、イングランド人MFが閉鎖的だという見方を否定した。「みんなは彼のことを閉じたタイプだと思っているかもしれないけど、僕たちと一緒の時の彼はぶっ飛んでいて、冗談も言う。僕とモルガンは彼とすごく仲がいいし、面白いやつなんだ」と話し、「彼は得点できるし、パスも出せるし、FKも決められる。何でもできる。それが彼を特別にしている。特別な選手だ」と称えた。

得点ペースを維持するためには、司令塔と一緒にプレーする際の要求についても冗談交じりに語っている。「コールがボールを持った時には準備ができていないといけないし、走り出して点を取るために正しい位置にいないといけない。そうでなければ後で『おい、ジョアン。僕にアシストをつけてくれないと』って言われるからね」



