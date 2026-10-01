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「できればあまり泣かずに済めばいい」 ラウタロ・マルティネス、リオネル・メッシのアルゼンチン代表ラストマッチとなるベナン戦を前に感情的な一夜を覚悟
コルドバの大勝が移行期の幕開けとなる
ラウタロは水曜日の夜、アルゼンチンをボリビア相手の4-0勝利へと力強く導いた後、すぐにメッシの感情的な代表ラストマッチへ思いを巡らせた。エスタディオ・マリオ・アルベルト・ケンペスで試合開始直後から流れをつかむと、このFWはボックス外からの低いシュートで先制点を挙げ、前半終了前にはニコ・パスが巧みなループシュートで2点目を決めた。代役キャプテンのクリスティアン・ロメロが後半立ち上がりにヘディングで3点目を奪うと、終盤にはホセ・マヌエル・ロペスが至近距離から加点し、試合を締めくくった。
- Getty Images Sport
ラウタロ、深く心を打つトリビュートを予想へ
コルドバでの勝利を受け、ラウタロは試合後のメディア対応で、代表チームの移行期と、エスタディオ・モヌメンタルで予定されるメッシの別れについて振り返った。
テレビ局『Telefe』の取材に応じた同選手は、再び母国を代表する誇りについてこう語った。「このユニフォームに袖を通すのは、いつだって素晴らしい気持ちだ。新たなサイクルで、今日またスタートした。すでにワールドカップを経験している僕たちの経験が助けになるはずだ」
また、世界舞台で準優勝を果たした後にチームへ再合流したことについて、29歳の同選手はこう付け加えた。「ワールドカップ後に再び集まったが、エネルギーはまったく同じままだ」
さらに、10月6日のベナン戦で迎えるメッシの最後の試合に向けては、感情的な夜になることを認めた。「火曜日の試合は間違いなく感情にあふれたものになる。とても特別で、重要な試合だ。あまり泣かずに済むといいね」
記録破りの存在が、輝かしい時代に幕を下ろす
この別れの一戦は、このアイコンが2026年8月31日に代表引退を発表する決断を下したことを受けて行われる。その発表はワールドカップ閉幕後であり、父ホルヘ氏の死去もあった。
現在もメジャーリーグ・サッカーのインテル・マイアミCFでクラブキャリアを続けるこのFWは、代表での章を数々のタイトルとともに閉じることになる。2021年と2024年のコパ・アメリカ、そして2022年ワールドカップを制した。
アルゼンチン代表での伝説的なキャリアを通じて、同選手は207試合125得点という歴代最多記録を打ち立てた。ワールドカップでは通算21得点を記録している。
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ブルキナファソ戦が祝賀行事に先立って行われる
スカローニ監督率いるアルゼンチンにとって、これは理想的な特効薬となった。スペインとのワールドカップ決勝での悲劇的な敗戦以来、初めての試合だったからだ。このゴールにより、ラウタロは同国代表の歴代得点ランキングで3位のセルヒオ・アグエロにあと1点差まで迫った。アルゼンチンは10月3日にブルキナファソと対戦し、その後は伝説的プレーメーカーの送別のためブエノスアイレスへ向かう。
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