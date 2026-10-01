コルドバでの勝利を受け、ラウタロは試合後のメディア対応で、代表チームの移行期と、エスタディオ・モヌメンタルで予定されるメッシの別れについて振り返った。

テレビ局『Telefe』の取材に応じた同選手は、再び母国を代表する誇りについてこう語った。「このユニフォームに袖を通すのは、いつだって素晴らしい気持ちだ。新たなサイクルで、今日またスタートした。すでにワールドカップを経験している僕たちの経験が助けになるはずだ」

また、世界舞台で準優勝を果たした後にチームへ再合流したことについて、29歳の同選手はこう付け加えた。「ワールドカップ後に再び集まったが、エネルギーはまったく同じままだ」

さらに、10月6日のベナン戦で迎えるメッシの最後の試合に向けては、感情的な夜になることを認めた。「火曜日の試合は間違いなく感情にあふれたものになる。とても特別で、重要な試合だ。あまり泣かずに済むといいね」