実のところ、選手たちにとっても試合そのものはやや二の次である。多忙なワールドカップの夏を終え、MLSのスター選手たちはこの前の週末にプレーし、そして今度の週末にも再びプレーする。

この前の土曜日には、コロンバス・クルーとFCシンシナティが試合後にトンネル内で小競り合いを起こし、今週はモレイラとマックス・アーフステンがエバンデルとともにプレーする。今度の土曜日には、MLSオールスターの指揮を執るディーン・スミス監督が、フィリップ・ジンカーナゲルを率いてからわずか数日後にシャーロットFC対シカゴ・ファイアーでシャーロットFCを指揮する。もちろん、本当の試合の方がより大きな意味を持つ。

さらにワールドカップの状況も加味すると、選手たちにとっては混乱した時期となっており、移動の状況も理想的とは言えない。加えて、見過ごせない問題もある。特に今年のスケジュール編成によって、リーグ屈指のスター選手の何人かが参加できなくなっていることだ。リオネル・メッシとロドリゴ・デ・ポールはワールドカップ任務からまだ戻っておらず、セバスティアン・ベルハルターとウーゴ・カイペルスはもはやMLSの選手ではない。

もちろん、メッシの不在は、多くの人にとっていささか厄介なイベントでもあるこの催しから、大きな華を奪ってしまう。

ソンは「正直に言えば、日程は少しクレイジーだった。試合数があまりにも多すぎたし、その日程の中にこの試合を入れるのは少し無茶だったと思う」と語り、さらに「でも、この経験はみんなにとって非常に大きい。トーマスと僕は少し年を重ねてきているけど、それでもこの経験は特別だ。何歳かは関係ないし、みんなワクワクしているし、ここに来られてうれしい。この試合をできる限り特別なものにしたい」と続けた。

そのために、リーグはフォーマットを変更した。プレシーズン中の欧州の強豪と戦うのではなく、MLSオールスターは現在、リーガMXの精鋭たちと対戦している。

シャーロットFCのキャプテンで、元バーンリーのアシュリー・ウェストウッドは「イングランドのクラブがこちらに来ても、彼らはプレシーズンの真っただ中だから本気ではやらない」と話し、「彼らにとってはただの調整にすぎない。リーガMXと戦う方が、より競争力のあるものになる。僕たちはMLSを代表し、アメリカを代表している。そして勝ちたい」と語った。

ウェストウッドが言うように、この形式はアメリカ、カナダ、メキシコのライバル関係を取り込もうとする試みである。同時に、世界のサッカー界で互いを高め合おうとする中での、両リーグの継続的な関係の一部でもある。

アメリカ代表のキャプテン、ティム・リームは「このライバル関係は上から始まり、あらゆるレベルに浸透していく」と語り、「それを否定する方法はないと思う。最上層から始まる。リーグのレベルから始まり、チームへと及び、選手たちへと及び、家族のつながりにまで及ぶ。すべてに関わってくる」と述べた。

さらに「非常に大きなライバル関係であり、オールスターゲームかどうかに関係なく、どちらの側も相手を上回りたいと思っている。ずっとそうだったし、これからもずっとそうだろう。それは競争者であること、そして距離が近いことの表れだと思う。自分たちの力をどれだけ最大限に引き出し、相手を上回れるかということなんだ」と続けた。

それは、このライバル関係に直接のつながりを持たない者たちにも当てはまる。選手は競争心なしにこのレベルまで到達することはなく、そのことはこの1週間を通して明らかだった。スキルズチャレンジであれ試合本番であれ、それぞれが自分はベストの中にふさわしい存在だと証明したいと思っている。ただし、これはあくまでエキシビションであるという事実は見失っていない。

ソンは「アスリートとして試合に負けたくはない」とした上で、「でも最も大事なのは、両チームが健康なままで、ケガをしないことだと思う。それが一番重要だ。できるだけ楽しく、できるだけエンターテインメント性のあるものにしたい。ケガはしたくない。でも、それでもこの試合には勝ちたい」と語った。