シャーロット発 -- 世界のサッカー界における立ち位置を踏まえれば、MLSは他のどのリーグとも異なる課題に日常的に直面している。ただ、そのオールスターゲームが抱えるジレンマは見慣れたものでもある。こうしたイベントへの関心はアメリカのスポーツ界全体で薄れつつあり、MLSはその流れに逆らおうとできる限りの手を打っている。
だからこそ、リーグはこの真夏のイベントに新たな工夫を加えてきた。スキルズチャレンジは、スター選手たちによる気軽で楽しい競争の場として位置づけられている。実際の試合も、MLSオールスターとリーガMXのオールスターが対戦する形式によって、より競争性が生まれている。
それでもなお、疑問は残る。本当に意味はあるのか。
繰り返すが、これはMLSだけの問題ではない。それでもリーグは毎年、この問いに向き合っている。NBAは、レブロン・ジェームズ、アンソニー・エドワーズ、ビクター・ウェンバニャマといったビッグネームを前面に打ち出した形式変更を行ってなお、オールスターゲームへの関心を高めるのに苦戦している。NFLのプロボウルは、この10年近く実質的に機能不全の状態だ。そしてMLBも長年にわたり、選手たちに本気でプレーさせようとして、実際にプレーオフへ影響する要素を加えながら、オールスターゲームをより大きなイベントにしようとしてきた。
MLSのようなリーグにとって、このイベントは単なる1試合以上の意味を持つ。いわば大黒柱となる催しだ。リーグにとって最も重要な人々、選手と経営陣の双方が1カ所に集う日程上の機会でもある。スポンサーに売り込める資産でもある。何より、これはユニークな存在だ。アメリカのスポーツと世界的な競技としてのサッカーをつなぐ架け橋であり、差別化をもたらすと同時に両者を結びつけるものでもある。
そうしたすべてを踏まえても、その価値をめぐる議論は続いている。そしてその議論は、この2大会でMLS最大のスターであり、サッカー界で最も有名な選手でもあるリオネル・メッシの不在によって、さらに強まってきた。メッシがいようといまいと、リーグはオールスターゲームを今後どのようなものにしていくべきか、そしてますます過密になる日程の中でそれをどこに位置づけるべきかを決めなければならない。