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Ryan Tolmich

翻訳者：

「できる限り楽しいものにしたい」　MLSオールスターゲームに今なお意義はあるのか。ソン・フンミン、トーマス・ミュラー、リーグのスター選手たちが議論に見解

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どのスポーツもオールスターゲームについて似たような問いに向き合っているが、MLSにとって今週はそれ以上に大きな意味を持つ。

シャーロット発 -- 世界のサッカー界における立ち位置を踏まえれば、MLSは他のどのリーグとも異なる課題に日常的に直面している。ただ、そのオールスターゲームが抱えるジレンマは見慣れたものでもある。こうしたイベントへの関心はアメリカのスポーツ界全体で薄れつつあり、MLSはその流れに逆らおうとできる限りの手を打っている。

だからこそ、リーグはこの真夏のイベントに新たな工夫を加えてきた。スキルズチャレンジは、スター選手たちによる気軽で楽しい競争の場として位置づけられている。実際の試合も、MLSオールスターとリーガMXのオールスターが対戦する形式によって、より競争性が生まれている。

それでもなお、疑問は残る。本当に意味はあるのか。

繰り返すが、これはMLSだけの問題ではない。それでもリーグは毎年、この問いに向き合っている。NBAは、レブロン・ジェームズ、アンソニー・エドワーズ、ビクター・ウェンバニャマといったビッグネームを前面に打ち出した形式変更を行ってなお、オールスターゲームへの関心を高めるのに苦戦している。NFLのプロボウルは、この10年近く実質的に機能不全の状態だ。そしてMLBも長年にわたり、選手たちに本気でプレーさせようとして、実際にプレーオフへ影響する要素を加えながら、オールスターゲームをより大きなイベントにしようとしてきた。

MLSのようなリーグにとって、このイベントは単なる1試合以上の意味を持つ。いわば大黒柱となる催しだ。リーグにとって最も重要な人々、選手と経営陣の双方が1カ所に集う日程上の機会でもある。スポンサーに売り込める資産でもある。何より、これはユニークな存在だ。アメリカのスポーツと世界的な競技としてのサッカーをつなぐ架け橋であり、差別化をもたらすと同時に両者を結びつけるものでもある。

そうしたすべてを踏まえても、その価値をめぐる議論は続いている。そしてその議論は、この2大会でMLS最大のスターであり、サッカー界で最も有名な選手でもあるリオネル・メッシの不在によって、さらに強まってきた。メッシがいようといまいと、リーグはオールスターゲームを今後どのようなものにしていくべきか、そしてますます過密になる日程の中でそれをどこに位置づけるべきかを決めなければならない。

  • imago-sport-1080511423.jpgDi Sports Photo Agency

    オールスターに選ばれる栄誉

    スティーブン・モレイラが2021年に初めてMLSへやって来た時、最初の目標はオールスターになることだった。彼は今、それを2度成し遂げている。

    コロンバス・クルーのDFモレイラはGOALに対し、「どんなものなのか見てみたかった。僕はNBAが大好きだし、あれは本当にすごいからね。僕はフランス出身だから、元チームメートたちも僕がオールスターになったのを見て、『うわ、それはすごい！』という感じだった。リーグがやっていることも含めて、みんな本当にこのコンセプトを楽しんでいる。僕自身も本当にこのコンセプトを楽しんでいる」と語った。

    モレイラだけではない。ゲームを代表するようなビッグスターたちでさえ、オールスター選出という評価に名誉を見いだしている。トーマス・ミュラーは、考え得るあらゆるタイトルを勝ち取ってきた。ソン・フンミンもまた、相応の実績を積み上げている。そして今週、その2人はシャーロットでそれぞれのリーグとクラブを代表している。同時に自分自身も体現しており、大きな視点で見れば一見それほど重要ではないように映るこの達成を、楽しみながら受け止めている。

    ソンは「オールスターゲームに呼ばれることは、こういうイベントに誰もが参加したいと思うものだと思う。素晴らしい選手たち、素晴らしい名前の選手たちとここにいられるのは最高の経験だし、楽しみにしている」と話した。

    ソンのような選手にとって、オールスターゲームは少し楽しむための場でもある。ミュラーやティム・リーム、アシュリー・ウェストウッドのように、長年のライバルだった相手と一時的にチームメートとして時間を過ごす機会だ。これまで常にしのぎを削ってきた選手たちと一緒にプレーする喜びがあり、これまで自分を苦しめてきた競争相手たちの、その裏側にいる人間を知ることへの高揚感もある。

    ただ、この試合は若い選手たちにとってはまた違う意味を持つ。ザヴィエル・ゴゾ、ジュリアン・ホール、ルーカス・ヘリントンのような新星にとっては、憧れの存在と一緒にプレーできる貴重な機会だ。

    ソンは「変に聞こえるかもしれないけど、17歳や18歳だった頃を思い出すんだ。たぶん彼らは少し緊張していると思うけど、素晴らしい経験だよ。僕らから学び、僕らと話し、僕らとプレーするチャンスがある。それはとても大きな名誉だと思う。

    「それに、年齢はただの数字にすぎないと僕は言っているから、彼らはここにいるに値すると思う。アスリートとして、僕らは彼らがここにいることをうれしく思っているし、僕自身の立場でも若い選手たちとプレーできてとてもうれしい。僕もこうした若い子たちや、より若い世代から何かを学んでいる」と続けた。

    ソンが若い世代とも年長の世代とも時間を過ごす一方で、水面下ではリーグの進路を変えるような会合や議論も進められている。

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    ピッチ外での重要性

    億万長者の集まりを簡単に実現できる時期は、年間を通じてもそう多くはない。MLSオールスターゲームは、その数少ない機会の一つである。外の世界の注目が試合に向けられる一方で、リーグの方向性を決める人々は開催都市に集まり、オールスター週間をはるかに超えて波及する決定を下す。

    水曜日、ジ・アスレティックは、MLS理事会が水曜日にシャーロットで会合を開くと報じた。その会合では、スポーティング・アンド・コンペティション委員会による、リーグのロスター構築の枠組みを刷新し得る提案が議題に含まれるという。だからこそ、オールスター週間で最も重要な瞬間はピッチ上では起きない。MLSの未来が決まるホテルのロビーや会議室こそ、その舞台となる。

    一方で、オールスター週間は現在にとっても極めて重要なタイミングだ。MLSの各コーポレートスポンサーは、それぞれ何らかの形でオールスター週間に関わっており、これはリーグにとって大きな販売可能資産であると同時に、現在または将来のスポンサーにとっての体験の場、そして接点でもある。

    したがって、人々が視聴するのは試合そのものだとしても、ある意味ではそれはほとんど副次的なものだ。何よりもこの試合は、人々が集まり、はるかに大きな意味を持つ決定を下すための口実なのである。

  • MLS All-Star Game 2025Getty Images

    ライバル関係対論理

    実のところ、選手たちにとっても試合そのものはやや二の次である。多忙なワールドカップの夏を終え、MLSのスター選手たちはこの前の週末にプレーし、そして今度の週末にも再びプレーする。

    この前の土曜日には、コロンバス・クルーとFCシンシナティが試合後にトンネル内で小競り合いを起こし、今週はモレイラとマックス・アーフステンがエバンデルとともにプレーする。今度の土曜日には、MLSオールスターの指揮を執るディーン・スミス監督が、フィリップ・ジンカーナゲルを率いてからわずか数日後にシャーロットFC対シカゴ・ファイアーでシャーロットFCを指揮する。もちろん、本当の試合の方がより大きな意味を持つ。

    さらにワールドカップの状況も加味すると、選手たちにとっては混乱した時期となっており、移動の状況も理想的とは言えない。加えて、見過ごせない問題もある。特に今年のスケジュール編成によって、リーグ屈指のスター選手の何人かが参加できなくなっていることだ。リオネル・メッシとロドリゴ・デ・ポールはワールドカップ任務からまだ戻っておらず、セバスティアン・ベルハルターとウーゴ・カイペルスはもはやMLSの選手ではない。

    もちろん、メッシの不在は、多くの人にとっていささか厄介なイベントでもあるこの催しから、大きな華を奪ってしまう。

    ソンは「正直に言えば、日程は少しクレイジーだった。試合数があまりにも多すぎたし、その日程の中にこの試合を入れるのは少し無茶だったと思う」と語り、さらに「でも、この経験はみんなにとって非常に大きい。トーマスと僕は少し年を重ねてきているけど、それでもこの経験は特別だ。何歳かは関係ないし、みんなワクワクしているし、ここに来られてうれしい。この試合をできる限り特別なものにしたい」と続けた。

    そのために、リーグはフォーマットを変更した。プレシーズン中の欧州の強豪と戦うのではなく、MLSオールスターは現在、リーガMXの精鋭たちと対戦している。

    シャーロットFCのキャプテンで、元バーンリーのアシュリー・ウェストウッドは「イングランドのクラブがこちらに来ても、彼らはプレシーズンの真っただ中だから本気ではやらない」と話し、「彼らにとってはただの調整にすぎない。リーガMXと戦う方が、より競争力のあるものになる。僕たちはMLSを代表し、アメリカを代表している。そして勝ちたい」と語った。

    ウェストウッドが言うように、この形式はアメリカ、カナダ、メキシコのライバル関係を取り込もうとする試みである。同時に、世界のサッカー界で互いを高め合おうとする中での、両リーグの継続的な関係の一部でもある。

    アメリカ代表のキャプテン、ティム・リームは「このライバル関係は上から始まり、あらゆるレベルに浸透していく」と語り、「それを否定する方法はないと思う。最上層から始まる。リーグのレベルから始まり、チームへと及び、選手たちへと及び、家族のつながりにまで及ぶ。すべてに関わってくる」と述べた。

    さらに「非常に大きなライバル関係であり、オールスターゲームかどうかに関係なく、どちらの側も相手を上回りたいと思っている。ずっとそうだったし、これからもずっとそうだろう。それは競争者であること、そして距離が近いことの表れだと思う。自分たちの力をどれだけ最大限に引き出し、相手を上回れるかということなんだ」と続けた。

    それは、このライバル関係に直接のつながりを持たない者たちにも当てはまる。選手は競争心なしにこのレベルまで到達することはなく、そのことはこの1週間を通して明らかだった。スキルズチャレンジであれ試合本番であれ、それぞれが自分はベストの中にふさわしい存在だと証明したいと思っている。ただし、これはあくまでエキシビションであるという事実は見失っていない。

    ソンは「アスリートとして試合に負けたくはない」とした上で、「でも最も大事なのは、両チームが健康なままで、ケガをしないことだと思う。それが一番重要だ。できるだけ楽しく、できるだけエンターテインメント性のあるものにしたい。ケガはしたくない。でも、それでもこの試合には勝ちたい」と語った。

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  • MLS All-Star Game 2026 Press ConferencesGetty Images Sport

    楽しめるもの

    天候の影響で、スキルズ・チャレンジは文字通り難しいものとなった。それでも、長い雨天中断を経てイベントは続行された。マスコットたちはピッチに戻り、選手たちも戻った。著名人たちはタッチライン沿いを歩いた。ゲームは続いた。

    そして、笑いもまた絶えなかった。選手たちにとって、それこそがこの1週間で最高の部分なのだ。

    「ただ楽しめるんだ」とモレイラは語る。「そう、ひと息ついて、楽しんで、ただ笑える。すごくクールな瞬間だし、それがいいんだ。僕たちは普段すごく集中していて、ただリラックスして楽しむ時間なんてないからね。今はみんなと一緒にその瞬間を楽しめる。最高だよ」

    MLSは、ほかの人々も同じように楽しんでくれることを願っている。このイベントはショーケースであるべきもので、ミュラーやソンのようなスターが並んでプレーすることで注目を集めた。もしかしたら、その2人を見るために視聴した誰かがエバンデルを知るかもしれない。もしかしたら、誰かがゴゾやホールを初めて見るかもしれない。もしかしたら、ある子どもが、そうでなければ決して会えなかったであろう選手に会い、生涯のファンになるかもしれない。

    「MLSのために、これだけの名前がここに集まってプレーするのは素晴らしいイベントだ」とウェストウッドは語った。「ただ、MLS全体がまさにそれをやっていると思う。ワールドカップを追い風に注目を集めている。素晴らしいことをやっているよ。今日と昨日、どれだけ多くの人がここにいるか見れば分かる。驚異的だし、本当に素晴らしい仕事をしている。世界中で認知されるようになっている。ここにはトップタレントがいる。もちろん、［ロベルト］レバンドフスキも加わったばかりだ。選手たちはここに来たがっているし、それはリーグがどれだけ成長したかを示す証拠だ」

    来年はレバンドフスキがこのチームに入っているかもしれない。メッシもそこにいるかもしれない。次のオールスターゲームまでに多くのことが変わるだろう。特に、リーグは2027年に短期集中型のシーズンを行った後、現在の欧州のスケジュールに合わせるためにカレンダーを切り替えることになっている。

    では、それは重要なのだろうか。試合そのものは、おそらくMLSが望むほどではないかもしれない。だが、その周辺の1週間には依然として意味がある。選手にとっては名誉であり、ファンやスポンサーにとってはショーケースであり、リーグの意思決定者たちが1カ所に集まる貴重な機会でもある。スコアはほとんどすぐに忘れ去られるかもしれないが、このイベントはそれをはるかに超える目的を果たしている。

    議論はこれからも続くだろう。どのオールスターゲームにもつきものだからだ。だが、選手たちがそこにいたいと望み、ファンが見る価値のある何かを見いだし、MLSがこの1週間を使って前進できる限り、オールスターゲームはアメリカのスポーツ、そしてアメリカのサッカー文化の中で居場所を持ち続けるだろう。

    「リーグの多くの選手がここに来たがっている」とモレイラは語る。「だから、それを楽しまないといけないし、彼らを代表し、その瞬間を楽しむんだ。こういうほかの選手たちに会えて、一緒に多くの時間を過ごせる。だから、普段とは違う場で彼らを見るのはいいことだよ。

    「マーケティングの面も含めて、このリーグはもっともっと評価されるべきだと感じる。ここにいる全員が、リーグを世界の頂点に押し上げるためにベストを尽くしているんだ」


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