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「できる限り明確に伝えた」――レアル・マドリード対ベンフィカ戦で起きたヴィニシウス・ジュニオールとジャンルーカ・プレスティアーニをめぐる人種差別騒動について、主審が本音を明かす
レテキエが試合中のプレッシャーを解説
第1戦の51分、エスタディオ・ダ・ルスで混乱が発生。ヴィニシウス・ジュニオールが決勝点を挙げた直後、もみ合いになり、同選手はレテキシエ主審に人種差別的な暴言を受けたと訴えた。37歳の主審は「緊張が高まった状況で即座に判断するのは難しい」と語った。
「非常に異例の状況で、すべてを把握できていない瞬間なのです」と主審はRMCに語った。「事実のすべてを把握せずに判断を下さなければなりません。こうした状況では、できるだけ多くの情報を集め、何よりも慎重を期すことが最も重要です。それが私の最優先事項です」
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UEFAのプロトコルを厳守すること
レテキエ氏は「選手の証言だけでは証拠が不十分でレッドカードは出せない」と指摘。その一方で、UEFAの反差別プロトコルを発動し、その瞬間を「公式に記録」することの重要性を強調した。これによりスタジアムアナウンサーが観客に呼びかけ、両チームは事態の深刻さを理解した。
「選手から『人種差別的な侮辱を受けた』と報告されても、私が目撃していない以上、その証言だけで判断はできない。公平な判断だ」とレテキシエは付け加えた。 「私は状況を正式に記録し、全員に説明した。私がその場面を目撃も耳にしていないため懲戒処分は下せないことも伝えた。その上で、この件に対処しようとしたのだ」
余波と世界的な禁止措置
その夜、プレスティアニは即座の退場を免れたが、後に厳しい懲戒処分を受けた。UEFAは彼に6試合の出場停止を科し、処分理由は「同性愛者差別的行為」と記録された。彼は証拠がないまま処分されたと主張し、家族が大きな苦痛を受けたと訴えた。
FIFAは処分を世界的に適用し、2026年W杯アルゼンチン代表の出場も危ぶまれる事態となった。レテキシエ主審の試合中断と詳細な報告が制裁の決め手となった。
- AFP
結果を振り返る
試合中の中断時間が長すぎたとの批判もあったが、レテキシエの冷静な対応はUEFA関係者の間で広く称賛された。このフランス人審判は、チャンピオンズリーグを観戦する世界中の視聴者にプロトコルを透明化するという第一の目標を達成できたと考えている。
レテキシエは「UEFAの役員たちは私の対応に満足してくれたと感じています。サッカー界全体も冷静に受け止めてくれました。審判は第三者であり、私はできる限り明確に説明しました。このような事態が起きなければ、私たちも喜んで避けたいです」と語った。