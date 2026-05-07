レテキエ氏は「選手の証言だけでは証拠が不十分でレッドカードは出せない」と指摘。その一方で、UEFAの反差別プロトコルを発動し、その瞬間を「公式に記録」することの重要性を強調した。これによりスタジアムアナウンサーが観客に呼びかけ、両チームは事態の深刻さを理解した。

「選手から『人種差別的な侮辱を受けた』と報告されても、私が目撃していない以上、その証言だけで判断はできない。公平な判断だ」とレテキシエは付け加えた。 「私は状況を正式に記録し、全員に説明した。私がその場面を目撃も耳にしていないため懲戒処分は下せないことも伝えた。その上で、この件に対処しようとしたのだ」