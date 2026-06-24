「できる限りのことをする」――ブラジル代表ラフィーニャがW杯での負傷について感情を込めた声明を発表した。

29歳のラフィーニャは、モロッコ、ハイチとの開幕戦でブラジル代表の要として活躍したが、その勢いは突然途絶えた。ハイチ戦では右脚に激しい痛みを感じ、ハーフタイム前に交代。検査の結果、右太もも裏の筋肉が損傷しており、大会への出場が危ぶまれる事態となった。

ブラジルサッカー連盟（CBF）は、ラフィーニャが代表チームに残ってリハビリに専念すると発表した。バルセロナでプレーする彼は今シーズンも筋肉系のトラブルで欠場が多く、今回の負傷は特に不運だが、それでも前を向いている。