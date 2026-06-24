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「できる限りのことをする」――ブラジル代表ラフィーニャがW杯での負傷について感情を込めた声明を発表した。
怪我で断たれた夢
29歳のラフィーニャは、モロッコ、ハイチとの開幕戦でブラジル代表の要として活躍したが、その勢いは突然途絶えた。ハイチ戦では右脚に激しい痛みを感じ、ハーフタイム前に交代。検査の結果、右太もも裏の筋肉が損傷しており、大会への出場が危ぶまれる事態となった。
ブラジルサッカー連盟（CBF）は、ラフィーニャが代表チームに残ってリハビリに専念すると発表した。バルセロナでプレーする彼は今シーズンも筋肉系のトラブルで欠場が多く、今回の負傷は特に不運だが、それでも前を向いている。
- AFP
セレソンへの情熱的な献身
体調を巡る憶測についてInstagramで言及したラフィーニャは、代表初期の懐かしい写真を投稿した。彼はこう述べ、代表への献身を改めて示した。「この写真を選んだのは、すべてが始まった場所を思い出させるからだ。ブラジル代表のユニフォームを着ることを夢見た少年は、今もここにいる。同じ夢、同じ感謝、同じ想いを抱き続けている。」
さらにサッカーへの情熱を強調し、こう続けた。「サッカーも、仕事も、代表のユニフォームも大好きだ。僕は自分に厳しく、毎日努力している。それは変わらない。できるだけ早く戻れるよう、全力を尽くす。」
退団説を否定
負傷しても早期帰国はしない。回復と代表での任務に集中している。
「チームメイトと共に戦い、目標に向かい全力で奮闘し、このユニフォームに恥じないよう全力を尽くし、ブラジルのファンに喜びを届けたい。私は強くあり続ける」と語った。
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スコットランド戦を見据えて
グループC首位のセレソンはスコットランドとの最終戦に臨む。勝つか引き分けで決勝トーナメント進出が確定する。ただしラフィーニャは出場しない。 代役候補には、ボーンマスの19歳ラヤンが最有力。ほかにも復帰したネイマール、ルイス・エンリケ、ガブリエル・マルティネッリ、エンドリックなどの選択肢がある。