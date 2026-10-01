28歳の同選手は今季、途中出場要員へと序列を下げており、プレミアリーグでの出場はベンチからの2試合のみにとどまっている。プレミアリーグ王者であるアーセナルで最前線を任される第一選択肢としては、カイ・ハヴァーツがミケル・アルテタ監督の信頼を確固たるものにしている。この降格は、2025年にスポルティングから加入した後の評価が分かれるデビューシーズンを経た末のものであり、5月のチャンピオンズリーグ決勝ではこのスウェーデン代表FWがベンチスタートとなっていた。

ギョケレスは今季、クラブでいまだ得点を挙げておらず、アーセナルでの最後のゴールは4月に行われたFAカップのサウサンプトン戦での敗戦時までさかのぼる。その結果、今夏の退団の可能性をめぐる憶測が強まっており、2027年の移籍の可能性についての噂も引き続き飛び交っている。



