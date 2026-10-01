Giuseppe Maffia
翻訳者：
「できるだけ多くプレーしたい」 ヴィクトル・ギョケレシュ、ミケル・アルテタがスウェーデン人FWをカイ・ハヴァーツのために外した後のアーセナル退団について明確な立場を示す
アルテタの下で出場時間の確保に苦しむ
28歳の同選手は今季、途中出場要員へと序列を下げており、プレミアリーグでの出場はベンチからの2試合のみにとどまっている。プレミアリーグ王者であるアーセナルで最前線を任される第一選択肢としては、カイ・ハヴァーツがミケル・アルテタ監督の信頼を確固たるものにしている。この降格は、2025年にスポルティングから加入した後の評価が分かれるデビューシーズンを経た末のものであり、5月のチャンピオンズリーグ決勝ではこのスウェーデン代表FWがベンチスタートとなっていた。
ギョケレスは今季、クラブでいまだ得点を挙げておらず、アーセナルでの最後のゴールは4月に行われたFAカップのサウサンプトン戦での敗戦時までさかのぼる。その結果、今夏の退団の可能性をめぐる憶測が強まっており、2027年の移籍の可能性についての噂も引き続き飛び交っている。
- Getty Images Sport
ギョケレシュ、ロンドン北部行きを決断
スウェーデン代表活動中に取材に応じたギョケレスは、差し迫った移籍を示唆する見方を打ち消した。このストライカーは、直近の移籍市場でエミレーツ・スタジアムを離れることは自身の考えになかったと強調した。
「もちろん、多くの憶測はあった」と本人は語った。「でも、プレシーズンをしっかりこなせたし、感触も良かった。自分は完全にアーセナルに集中していた。自分にとって、残留は当然のことだった。このクラブで本当に幸せだ」
先発の座を争う
クラブでの現状には満足しているものの、元コヴェントリー・シティ所属の男は、競争が激しさを増すチーム内で先発の座を奪い返す決意を崩していない。「できるだけ多くプレーしたいのは明らかだ。願わくは、それも実現してほしい」とギョケレシュは認めた。「サッカー選手なら、常にピッチに立っていたいものだ。
「もちろん、もっと長い出場時間を期待するものだが、ここには非常に優れた選手が数多くいる本当に素晴らしいチームがあり、シーズン序盤のここまではうまくやれている」
また、このFWは最近の自身のフォームと結果について、指揮官と建設的な話し合いを行ったことも明かした。「もっと良くならなければいけないのは明らかだし、そのつもりでもいる。だから問題はない」と説明した。「監督との対話は良好だ。チャンスをもらった時に結果を出し、ゴールを決められるよう努めるだけだ」
- AFP
国際的な機運が高まっている
ギェケレシュは現在、代表ウィークを利用して決定力の再発見に努めている。ルーマニア戦とポーランド戦で得点を挙げ、スウェーデン代表での通算得点を23に伸ばした同選手は、この自信を今後のボスニア・ヘルツェゴビナ戦、そしてルーマニアとのリターンマッチにもつなげたい考えだ。
その代表での好調ぶりをクラブでのプレーに還元できるかは、アーセナルでの今後を左右する重要な要素となる。アーセナルが10月10日にエミレーツ・スタジアムでリーズ・ユナイテッドを迎える一戦で、ギェケレシュはハヴァーツとのポジション争いに挑む準備ができていることをアルテタ監督に示し、停滞している自身のプレミアリーグでのキャリアを再び勢いづけたいところだ。
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