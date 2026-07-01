敗退の痛手にもかかわらず、ベッカチェーチェ監督は前向きな面と、エクアドルサッカーの未来のために自身が築き上げた基盤に焦点を当て続けた。彼は、チームが若返りを遂げたことを、自身の在任期間における真の成功として挙げた。また、指揮を執っていた間、支援を惜しまなかったファンや選手たちに感謝の意を表した。

「この遺産は選手たちによるものです。彼らはエクアドル史上最も若いチームだったからです」と問われた監督は述べた。「不満など一切ありません。人々や選手たちへの感謝の気持ちだけです。心から深い感謝と愛情をいただきました。試合後、選手たちは私に2時間の素晴らしい時間をプレゼントしてくれました。それが私たちに残されたものなのです」