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「つらい」――ワールドカップ共催国メキシコに敗れた後、セバスティアン・ベッカチェーチェがエクアドル代表監督を辞任
契約はノックアウトによる退場をもって終了した
2026年ワールドカップで「ラ・トリ」はベスト32で敗退し、ベッカチェセ監督の任期も終了した。彼は「エクアドルサッカー連盟との契約は大会敗退で終わった。ドイツ戦の勝利はあったが、目標を達成できず、続投はできない」と語った。
メキシコに0－2で敗れた後の会見で、彼は「契約は大会で終了した。約束した『史上最高の大会』を達成できず、今日、私が去る番だ」と語った。
- AFP
退任する監督への複雑な思い
ベッカチェーチェ監督は、選手やスタッフと築いた絆を思うと、今回の決断が精神的に重かったと明かした。ベスト16進出を逃し、責任を感じて辞任を決意したが、選手たちと仕事を続けたい気持ちもあった。
「だからこそ私は去るべきだ。選手やスタッフからの信頼を考えれば続けたい気持ちもあったが、この世界の仕組みは理解している。苦しいが、この決断は妥当だ」とベッカチェーチェは説明した。
エネルギッシュなメキシコとの激闘
試合を振り返った監督は、チームが共催国の激しいプレスに苦戦したと認めた。メキシコはホームの声援を受け、序盤から圧倒的なエネルギーでエクアドルを押し込んだ。エクアドルは後半に改善しても「エル・トリ」の堅守を崩せず、得点を奪えなかった。
ベッカチェーチェ監督は「前半は相手に圧倒された。反撃したが、勢いをつけるゴールは奪えなかった」と語った。
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青春と感謝の遺産
敗退の痛手にもかかわらず、ベッカチェーチェ監督は前向きな面と、エクアドルサッカーの未来のために自身が築き上げた基盤に焦点を当て続けた。彼は、チームが若返りを遂げたことを、自身の在任期間における真の成功として挙げた。また、指揮を執っていた間、支援を惜しまなかったファンや選手たちに感謝の意を表した。
「この遺産は選手たちによるものです。彼らはエクアドル史上最も若いチームだったからです」と問われた監督は述べた。「不満など一切ありません。人々や選手たちへの感謝の気持ちだけです。心から深い感謝と愛情をいただきました。試合後、選手たちは私に2時間の素晴らしい時間をプレゼントしてくれました。それが私たちに残されたものなのです」