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「つらい」 シャビ・アロンソが終盤のダービーでの痛恨の敗戦後、アーセナル戦でのチェルシー敗北に反応
アロンソ、ダービー敗戦の痛みを振り返る
チェルシーは理想的な形で午後の試合に入り、今夏1億1700万ポンドで加入したモーガン・ロジャーズが開始2分で先制点を決めた。しかし、カイ・ハヴァーツとマルティン・ウーデゴールのゴールでアーセナルが試合をひっくり返し、アロンソはノースロンドンでの激しい一戦の末に、起こり得たはずの結果を振り返ることになった。
アロンソは試合終了後、Sky Sportsに対して「悔しい。負ければ悔しいのは当然だ。非常に激しい試合で、あらゆる局面があった。同点にできるチャンスはあった。前半にもいくつかチャンスがあった。負けて満足することは決してない。先制した後の15分から20分は守る時間が長くなりすぎて、少し主導権を握るのに苦しんだ。その後はボールを持ってより良い時間帯もあった。全体的に見れば、とても拮抗した非常に激しい試合だった。2失点目については、あまりにも早く許してしまい、もっとうまく対応できたはずだ。選手たちはすべてを出し切り、あらゆることを試した。悔しさがなければならない」と語った。
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戦術的アプローチとセットプレー
敗戦にもかかわらず、アロンソは自身の戦術的な布陣と、エミレーツでチェルシーが示したアグレッシブなアプローチを擁護する姿勢を見せた。その積極的な戦略によって、チェルシーはプレミアリーグ史に名を刻んだ。シーズン最初の3試合すべてで開始5分以内に得点した史上初のチームとなり、さらに2024年12月のニューカッスル・ユナイテッド以来、リーグ戦3試合連続で早い時間帯のゴールを記録した最初のチームにもなった。スペイン人指揮官は、長期的な安定感の構築を目指す中で、自身の哲学にチームがなお適応している段階だと強調した。
「最高の形で競うために、可能な限りベストな準備をすることが大事だ。右サイドでの数的優位をコントロールしなければならない。こうしたプレーは試合の一部でもある。我々は続けていく。まだ3試合目で、これは非常に長い道のりになる。決断を下し、アプローチを定める。我々はアクティブに戦い、主導権を握りたい。時にはセットプレーで、時には高い位置からのプレスで、あるいは低い位置からでもね。あらゆる局面で戦うには、それが必要だと思う。今日はここに来て、できる限り良い形で戦おうとした。今は続けていく必要がある」
エミレーツで得た教訓
この敗戦によりチェルシーは勝ち点6の4位に後退。一方のアーセナルは今季の完璧なスタートを維持した。アロンソ監督は、結果は残念だとしながらも、今夏の大型補強を経て一貫したチームアイデンティティーの構築を目指す中で、チームには正しい兆候が見えていると強調した。チェルシーは移籍市場でスタンフォード・ブリッジの陣容を再編するため、3億5000万ポンド近くを投じている。
両チームの差について問われた指揮官は、「試合について、チームについて、自分たちが何をしているのか、何を始めているのかを学んだ」と述べた。「選手たちにはこの姿勢があり、試合ごとにより良く競い、自分たちが信じるものを作り上げようという意欲がある。ここまでは満足している。試合に勝ちたい。それが究極の目標だ」
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チーム内の負傷者への対応
チェルシーはこのダービーで複数の主力を欠いた状態で戦うことを余儀なくされ、アロンソも特定のポジションで層の薄さが最終的な結果に影響したことを認めた。ただ、それでもスター選手の不在を言い訳にはせず、先発メンバーとして出場した選手たちの働きを称賛。チェルシーは今後、土曜日にスタンフォード・ブリッジで昇格組ハル・シティを迎える一戦で巻き返しを目指す。
「負傷者には対処しなければならないし、チームは負傷した選手を欠いている。それでも、今日出た選手たちは全力を尽くした。彼らはベストを尽くし、すべてを出し切った」とアロンソは付け加えた。
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