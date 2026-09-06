チェルシーは理想的な形で午後の試合に入り、今夏1億1700万ポンドで加入したモーガン・ロジャーズが開始2分で先制点を決めた。しかし、カイ・ハヴァーツとマルティン・ウーデゴールのゴールでアーセナルが試合をひっくり返し、アロンソはノースロンドンでの激しい一戦の末に、起こり得たはずの結果を振り返ることになった。

アロンソは試合終了後、Sky Sportsに対して「悔しい。負ければ悔しいのは当然だ。非常に激しい試合で、あらゆる局面があった。同点にできるチャンスはあった。前半にもいくつかチャンスがあった。負けて満足することは決してない。先制した後の15分から20分は守る時間が長くなりすぎて、少し主導権を握るのに苦しんだ。その後はボールを持ってより良い時間帯もあった。全体的に見れば、とても拮抗した非常に激しい試合だった。2失点目については、あまりにも早く許してしまい、もっとうまく対応できたはずだ。選手たちはすべてを出し切り、あらゆることを試した。悔しさがなければならない」と語った。