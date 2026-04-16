「つまらない！」――スポルティングCPの主将がCL敗戦中、アーセナルのセットプレー遅延を皮肉った。

第2戦は終始ペースが上がらず、アウェイチームは得意の攻撃を組み立てられず苛立ちを募らせた。ヒュルマンド監督は度重なる中断が試合の質を落としたと強く批判した。

彼は試合をこう振り返った。「今日の試合は互角だった。第1戦で負けたので、エミレーツ・スタジアムで勝つのは難しかった。ホームではめったに負けないから、厳しい試合になるとは思っていた。でも、激しさもリズムもなくて、ゴールもなし。つまらない試合だった」。 試合中の頻繁な中断で、我々が望むリズムをつかめなかった。少し退屈だったね。」