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「つまらない！」――スポルティングCPの主将がCL敗戦中、アーセナルのセットプレー遅延を皮肉った。
ロンドンでの支離滅裂な出来事
アーセナルは第1戦の1-0のリードを守り、スコアレスドローで2シーズン連続チャンピオンズリーグ準決勝に進んだ。アルテタ監督率いるチームはクラブ史上初の大業を達成したが、試合は低調で両チームのxG合計は0.93と大会最低だった。 スポルティングはジェニー・カタモがポストを叩くなど好機を生かせず、ホームチームのペースダウン戦術にも阻まれ、流れをつかめなかった。
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ヒュルマンドが不満を爆発させる
第2戦は終始ペースが上がらず、アウェイチームは得意の攻撃を組み立てられず苛立ちを募らせた。ヒュルマンド監督は度重なる中断が試合の質を落としたと強く批判した。
彼は試合をこう振り返った。「今日の試合は互角だった。第1戦で負けたので、エミレーツ・スタジアムで勝つのは難しかった。ホームではめったに負けないから、厳しい試合になるとは思っていた。でも、激しさもリズムもなくて、ゴールもなし。つまらない試合だった」。 試合中の頻繁な中断で、我々が望むリズムをつかめなかった。少し退屈だったね。」
セットプレーの遅延に対する批判
得点力不足という課題に加え、スポルティングの主将はセットプレー時のアーセナルの時間稼ぎに不満を表明した。ポルトガル勢は、試合が流れた際には自分たちの方が創造的だったと主張したが、そんな場面は少なかった。
この試合が他の準々決勝ほどドラマチックでなかった理由について、ヒュルマンド監督はこう語った。「もし私が観客だったら、0-0でも第1戦の1-0でも、これがスポルティングの真価ではないと感じるだろう。 得点を奪いチャンスを作りたかったが、今日はできなかった。特にセットプレーのたびに試合が止まり、時間が削られた。リズムに乗れた前半はチャンスを作れたが、勝利を収めるには至らなかった」
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タイトル争いの行方が迫る
アーセナルは32試合で勝ち点70としプレミアリーグ首位。日曜のマンチェスター・シティ戦に敗れると、1試合少ないシティとの差は3に縮まる。 その後、アーセナルは4月25日のニューカッスル戦、5月のフラム、ウェストハム、バーンリーとの連戦、最終節のクリスタル・パレス戦、さらにアトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ準決勝を戦う。一方、スポルティングCPは首位FCポルトを追うため、ホームでベンフィカを迎え撃つ。