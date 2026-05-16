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【公式発表】ロベルト・レヴァンドフスキがバルセロナを退団
ブラウグラナへの感極まる別れ
『The Athletic』によると、37歳のフォワードはすでにチームメイトとコーチ陣に決断を伝え、今週初めの練習では感動的なスピーチを行った。彼はこの4シーズンについて、輝かしいキャリアの中でも「最も素晴らしい一章」と語った。
土曜日にSNSで正式発表したレヴァンドフスキは、複数の監督の下で攻撃の要として過ごし、クラブに感謝を示した。フリック監督の下で新時代を迎えるチームを後にして、彼は新たな一歩を踏み出す時だと感じている。
彼はこう記した。「挑戦と努力の4年間を経て、新たな一歩を踏み出す時が来た。使命は果たした。4シーズンで3度優勝した。ファンから受けた愛は決して忘れない。カタルーニャは私の居場所だ。 この4年間で出会ったすべての人々に感謝します。この素晴らしい章を生きる機会を与えてくれたラポルタ会長には特に感謝しています。バルサは本来あるべき場所に戻りました。ヴィスカ・エル・バルサ。ヴィスカ・カタルーニャ。」
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世界トップクラスの射手の遺産
ポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキが今シーズン限りでバルセロナを退団する。クラブは公式声明で「4年間ブラウグラナの一員として得点を重ね、リーダーシップと闘志でチームを牽引した」と功績を称えた。
2022年に5000万ユーロの移籍金で加入し、191試合で119得点を挙げ、クラブ歴代得点ランキング14位に入った。デビューシーズンはピチーチ賞を獲得し、チームをリーグ優勝に導いた。 2024-25シーズンの国内3冠でも1シーズン42得点を挙げ中心となった。スペイン4年間でラ・リーガ3回、スペイン・スーパーカップ3回など計7冠を獲得し、勝利へのメンタリティは健在だ。
驚異的なオファーとサウジアラビアの関心
フリーエージェント市場への参入を控えるストライカーの次なる移籍先をめぐる憶測が高まっている。ユヴェントスやMLSの複数クラブが関心を示す中、最も具体的なオファーを提示しているのは中東のクラブだ。 サウジ・プロリーグのアル・ヒラルが正式オファーを提示したと報じられ、年俸約9000万ユーロという破格の条件が噂されている。移籍が実現すれば、カリム・ベンゼマやカリドゥ・クリバリと再会し、野心的なアジアプロジェクトの顔としてキャリアを締めくくる可能性もある。
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下位のリーグへの移籍を検討している
巨額報酬のサウジアラビア移籍が噂されるレヴァンドフスキは、身体負担の少ないリーグへの移籍も検討している。MLSシカゴ・ファイア行きが報じられ、38歳の誕生日を目前に控える彼は、残る51日の契約期間中に慎重に選択肢を比較している。
「レベルが低いリーグも選択肢だ。38歳を目前にしても体調は良いので検討している」と語った。現在はスポティファイ・カンプ・ノウでの最終戦に集中し、レアル・ベティス戦で最後の得点を挙げて有終の美を飾りたい考えだ。