【公式発表】ロベルト・レヴァンドフスキがバルセロナを退団

『The Athletic』によると、37歳のフォワードはすでにチームメイトとコーチ陣に決断を伝え、今週初めの練習では感動的なスピーチを行った。彼はこの4シーズンについて、輝かしいキャリアの中でも「最も素晴らしい一章」と語った。

土曜日にSNSで正式発表したレヴァンドフスキは、複数の監督の下で攻撃の要として過ごし、クラブに感謝を示した。フリック監督の下で新時代を迎えるチームを後にして、彼は新たな一歩を踏み出す時だと感じている。

彼はこう記した。「挑戦と努力の4年間を経て、新たな一歩を踏み出す時が来た。使命は果たした。4シーズンで3度優勝した。ファンから受けた愛は決して忘れない。カタルーニャは私の居場所だ。 この4年間で出会ったすべての人々に感謝します。この素晴らしい章を生きる機会を与えてくれたラポルタ会長には特に感謝しています。バルサは本来あるべき場所に戻りました。ヴィスカ・エル・バルサ。ヴィスカ・カタルーニャ。」