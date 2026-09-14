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ついに再会！フィリペ・コウチーニョが今季終了までの契約を締結し、ネイマールとともにサントスへ加入
ヴィラ・ベルミーロでの夢の再会
サントスはコウチーニョの加入を実現させる大きな補強に成功し、34歳のMFが長年の友人でありブラジル代表での同僚でもあるネイマールと合流することになった。この移籍はブラジルサッカーにとって重要な出来事となる。2018年ワールドカップで世界最高峰の舞台に並んで立つ以前、まずは各年代のブラジル代表で腕を磨いた同国屈指の現代の名手2人が再び集うことになるからだ。
この移籍は、キャリアで難しい時期を過ごした後に新たなスタートを模索していたコウチーニョにとって重要なタイミングで実現した。司令塔のコウチーニョは、古巣のヴァスコ・ダ・ガマと袂を分かって以降、無所属の状態が続いていた。2月には「精神的に疲れ果てていた」と認め、「一歩引く」必要があるとして、SNSで退団を発表していた。
- AFP
アンフィールドの英雄から世界を渡り歩く旅人へ
コウチーニョのサントス加入は、欧州主要リーグで築いてきた輝かしいキャリアに続くものだ。中でも特筆すべきは、リヴァプールでの変革的な時期である。2013年にインテルから加入すると、ブレンダン・ロジャーズ監督とユルゲン・クロップ監督の下でチームの創造性の中心となり、プレミアリーグの強豪で通算201試合に出場し、54ゴール44アシストを記録した。マージーサイドでの圧巻の活躍は、最終的に2018年1月の1億4200万ポンドという大型移籍でバルセロナ行きを実現させた。ネイマールがパリ・サンジェルマンへ去ってから、わずか1年後にカンプ・ノウへ加わった形だ。
スペインでは苦戦もあったものの、コウチーニョはタイトル獲得にも成功し、ラ・リーガ2連覇を達成。その後、バイエルンへのローン移籍でも結果を残した。ドイツでは2020年にチャンピオンズリーグ優勝という最高の栄誉を手にしている。皮肉にも同年、準々決勝でバイエルンがバルセロナに8-2で歴史的勝利を収めた一戦では、途中出場から2得点を挙げ、保有元クラブの屈辱的敗戦に決定的な役割を果たした。
プレミアリーグ復帰と最後の退団
自身のキャリア再生を目指し、コウチーニョはイングランドに戻り、アストン・ビラへ加入した。2022年1月に当初はレンタル移籍で加わり、その年の夏に完全移籍へ移行。かつてのチームメートだったスティーブン・ジェラードの下では持ち前の輝きをのぞかせる場面もあったが、クラブが変化していく中で先発メンバーに定着することには苦しんだ。
ビラ・パークでの契約は当初2026年までとなっていたものの、プレミアリーグの同クラブとバスコは、12カ月早くブラジルへ完全復帰できるようにする契約で合意した。これによってバスコでの最近の在籍が実現したが、この古巣復帰は思い描いた通りには進まず、その結果、直近ではフリーエージェントとして過ごすことになった。
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サントスは、順位表を上がるためにコウチーニョを頼りにしている。
ヴァスコ・ダ・ガマ在籍時、コウチーニョは全公式戦で124試合に出場し、幼少期から応援してきたクラブのために22ゴールを記録した。サントスは現在、この豊富な経験がチームの立て直しに役立つことを期待している。チームは現在、ブラジル全国選手権の順位表で10位につけており、さらなる浮上を目指している。
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