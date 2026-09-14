サントスはコウチーニョの加入を実現させる大きな補強に成功し、34歳のMFが長年の友人でありブラジル代表での同僚でもあるネイマールと合流することになった。この移籍はブラジルサッカーにとって重要な出来事となる。2018年ワールドカップで世界最高峰の舞台に並んで立つ以前、まずは各年代のブラジル代表で腕を磨いた同国屈指の現代の名手2人が再び集うことになるからだ。

この移籍は、キャリアで難しい時期を過ごした後に新たなスタートを模索していたコウチーニョにとって重要なタイミングで実現した。司令塔のコウチーニョは、古巣のヴァスコ・ダ・ガマと袂を分かって以降、無所属の状態が続いていた。2月には「精神的に疲れ果てていた」と認め、「一歩引く」必要があるとして、SNSで退団を発表していた。