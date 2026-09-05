ナポリは主力MFスコット・マクトミネイの欠場により、チームの再編を余儀なくされる。同選手は心臓の軽度の処置を受ける準備を進めており、出場できない。

インテルはキヴの下で国内シーズンを好スタートさせ、この一戦をホームで迎える。インテルは初戦でモンツァに4-1の快勝を収めると、先週末には敵地でカリアリに1-0の辛勝を挙げた。

ストーンズは両試合とも終盤に途中出場し、勝利を締めくくる役割を果たした。イタリア・サッカーでこれまでで最大の試練を前に、今度は先発メンバー入りする可能性が高まっている。