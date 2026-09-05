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ついに再会か。ジョン・ストーンズが古巣マンチェスター・シティの元同僚との一戦でインテルでのフルデビューへ準備整う
ストーンズ、インテルで先発フルデビューの可能性
ストーンズは、土曜夜にサン・シーロで行われるナポリ戦で、クリスティアン・キヴのチームの一員としてインテルでセリエA初先発を果たす見込みだ。イタリア主要スポーツメディアの『Sky Sport Italia』、『La Gazzetta dello Sport』、『Corriere dello Sport』はいずれも、このDFがスタメンに入ると予想している。
イングランド代表94試合出場のストーンズは今夏、シティでの10年間を終えた後、フリー移籍でインテルに加入した。今季は開幕からベンチスタートが続いており、イタリアでの公式戦初先発に向けて辛抱強く待つ状況となっていた。
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元マンチェスター・シティのチームメートが対戦へ
この一戦では、ストーンズが長年ともにマンチェスター・シティでプレーした元チームメート、デ・ブライネと週末屈指の注目カードで直接対決する可能性がある。ベルギー代表MFはサン・シーロでナポリの一員として出場する見通しだ。
ただ、試合前の報道によれば、マッシミリアーノ・アッレグリ監督の3MFではデ・ブライネに代わってアントニオ・ベルガラが先発する可能性が高いという。一方、同じイングランド代表のジェド・スペンスとカーティス・ジョーンズもそれぞれのチームで起用される可能性があるが、いずれも先発は見込まれていない。
主力の欠場とシーズン序盤の状態
ナポリは主力MFスコット・マクトミネイの欠場により、チームの再編を余儀なくされる。同選手は心臓の軽度の処置を受ける準備を進めており、出場できない。
インテルはキヴの下で国内シーズンを好スタートさせ、この一戦をホームで迎える。インテルは初戦でモンツァに4-1の快勝を収めると、先週末には敵地でカリアリに1-0の辛勝を挙げた。
ストーンズは両試合とも終盤に途中出場し、勝利を締めくくる役割を果たした。イタリア・サッカーでこれまでで最大の試練を前に、今度は先発メンバー入りする可能性が高まっている。
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サン・シーロでの重要な大一番
土曜日の一戦は、イタリアの両強豪にとって今季序盤の重要な試金石となりそうだ。インテルは開幕からの完璧な連勝を維持したい一方、ナポリは敵地で強いメッセージとなる結果を狙う。ストーンズが先発に名を連ねれば、イングランドでの10年にわたるキャリアを経た新たな挑戦における大きな節目となる。DFはインテルのさらなるクリーンシート達成に貢献し、セリエA首位の座を固めることを目指す。
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