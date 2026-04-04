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ついにチェルシーに朗報が届いた。リアム・ロゼニオールが、主力選手たちの新契約が間もなく発表されることを明らかにした。
長期プロジェクトへの取り組み
外部からの騒動やチーム内の規律問題が相次ぐ中、ロゼニオールはチェルシーのサポーターにとって一筋の光明となった。 同監督は、クラブがチームの主力選手たちとの新たな契約を発表する準備が整っていることを強く示唆し、長期契約で才能ある選手を確保するというオーナー陣の戦略を裏付けた。これは、4連敗と主力選手たちをめぐる注目を集める摩擦が続いた後、重要な気晴らしとなるものだ。ブルーコ体制下の補強戦略は、遠い将来を見据えたものであることで知られており、コール・パーマー、エステヴァオ、ジョアン・ペドロといった選手たちはすでに2033年まで契約を結んでいる。
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ククレラとフェルナンデスの不和への対応
最近、マーク・ククレラとエンツォ・フェルナンデスがクラブの進路について懸念を表明したことで、コバムの雰囲気は試練にさらされている。フェルナンデスはレアル・マドリードに関する発言が自身の将来を不透明なものにしたとして、クラブから2試合の出場停止処分を受けた。しかし、ロゼニオール監督は、こうした公のトラブルにもかかわらず、チームは依然として同じ方向に向かって進んでいると断言している。
「マルクは完全に献身的であり、ここに残りたいと思っている」と、ローゼニオールは『ザ・スタンダード』紙の取材に対し語った。「彼はそのことを私に非常に、非常に明確に伝えてくれた。行動は言葉よりも雄弁だ。選手たちがクラブの方向性やプロジェクトに対してどれほど献身しているか、皆さんも目にするだろう」。この献身が新契約を指すのか、それとも単なるパフォーマンスレベルを指すのかと問われると、ローゼニオールは「両方だ、両方だ」と答えた。
新たな拡張機能の候補
クラブは現時点で契約に署名した具体的な選手名を公表していないものの、憶測は高まっている。ククレジャは、現在の契約が公式には2028年まで残っているものの、すでに新たな契約条件を提示されたとみられている。また、現在の契約が2031年まで残っているにもかかわらず、中盤の重要な柱であり続けているモイセス・カイセドに対しても、さらなる報奨を与えたいという強い意向がある。
今後数週間以内に新契約が発表されるかどうかを直接尋ねられたロゼニオールは、「お楽しみに」とほのめかした。
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次は何が待っているのでしょうか？
このニュースは、4連敗という不振に陥っているチェルシーにとって、極めて重要な局面で伝えられた。国内リーグでの巻き返しを図り、欧州カップ戦出場権獲得を目指す上で、ピッチ外でのチーム体制を安定させることは、リーグ順位を上げるための前提条件と見なされている。現在、チェルシーはプレミアリーグで31試合を消化し48ポイントを獲得して6位につけており、トップ4とは6ポイント差がついている。次の試合は、FAカップ準々決勝でポート・ヴェイルと対戦する。