ついにチェルシーに朗報が届いた。リアム・ロゼニオールが、主力選手たちの新契約が間もなく発表されることを明らかにした。

クラブは現時点で契約に署名した具体的な選手名を公表していないものの、憶測は高まっている。ククレジャは、現在の契約が公式には2028年まで残っているものの、すでに新たな契約条件を提示されたとみられている。また、現在の契約が2031年まで残っているにもかかわらず、中盤の重要な柱であり続けているモイセス・カイセドに対しても、さらなる報奨を与えたいという強い意向がある。

今後数週間以内に新契約が発表されるかどうかを直接尋ねられたロゼニオールは、「お楽しみに」とほのめかした。