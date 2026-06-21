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「ついにこの瞬間が来た！」――ラミン・ヤマルはスペイン代表として「夢のような」ワールドカップ初得点を振り返り、サウジアラビア戦で大勝したハーフタイムに交代した理由を語った。
「ラ・ロハ」の雪辱
スペインは序盤の苦戦を乗り越え、大会のリズムを取り戻してサウジアラビアを圧倒した。グループH初戦ではコンゴ民主共和国と0-0で引き分け、国内に不安の声もあった。
初戦でベンチスタートだったヤマルが先発復帰し、チームに活を入れた。
試合後、ヤマルは「初戦は本来の我々ではなかった。だが、すでに本調子を取り戻し、さらに上を目指す」と語った。「勝たねばならない試合を引き分けた悔しさが、我々を突き動かした」
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「本当に特別な経験でした」
ヤマルは、この午後にワールドカップ初得点を挙げ、大きな節目を迎えた。早々にミケル・オヤルサバルのクロスをバックポストでスライディングして押し込み、先制した。わずか4年前は観客として大会を見ていた彼にとって、これは感無量の瞬間だった。
「ワールドカップに出場するのはずっと夢でした。先発で初戦ゴールを挙げられ、本当に夢のようです」とヤマルは語った。「前回の大会は教室で見ていましたが、今回は母や家族の前で決められ、感無量です。」
早期交代について
前半45分で最も活躍したヤマルは、2得点を挙げたオヤルサバルとともにハーフタイムに交代した。18歳での早期交代に驚いたファンもいたが、本人は体力を温存するための戦術的な判断と説明した。
ヤマルは「前半だけ出場し、休息を取り、チームに貢献するのが計画でした」と説明した。
ハーフタイム時点で勝ち点がほぼ確定していたため、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は主力の負担を調整できた。後半はペースが落ちたが、マルク・ククレラのボレーをハッサン・アル・タンバクティがオウンゴールし、スペインが4点目を奪った。
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次はウルグアイとの親善試合
この勝利でスペインは勝ち点を4に伸ばし、ベスト32進出に大きく前進した。
注目はグループ最終戦のウルグアイ戦へ。ヤマルの活躍と早い交代でチームはリフレッシュされ、ラ・ロハは絶好のタイミングで調子を取り戻した。