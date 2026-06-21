「ついにこの瞬間が来た！」――ラミン・ヤマルはスペイン代表として「夢のような」ワールドカップ初得点を振り返り、サウジアラビア戦で大勝したハーフタイムに交代した理由を語った。

スペインは序盤の苦戦を乗り越え、大会のリズムを取り戻してサウジアラビアを圧倒した。グループH初戦ではコンゴ民主共和国と0-0で引き分け、国内に不安の声もあった。

初戦でベンチスタートだったヤマルが先発復帰し、チームに活を入れた。

試合後、ヤマルは「初戦は本来の我々ではなかった。だが、すでに本調子を取り戻し、さらに上を目指す」と語った。「勝たねばならない試合を引き分けた悔しさが、我々を突き動かした」