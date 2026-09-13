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ついてない、それでも首位だ！ブランナーの圧巻ゴールでモナコが首位をキープ、フィリペはVARの“強奪”に怒り露わ
モナコが反撃でリーグ・アン首位を奪還
ASモナコはスタッド・ドゥ・ラ・メノーでRCストラスブールと1-1で引き分け、リーグ・アンでの無敗スタートを維持した。後半立ち上がりにサディブ・サネのオウンゴールで先制を許したものの、モナコは大きな粘り強さを見せて追いついた。
決定的な場面を生み出したのはドイツ人FWパリス・ブルナー。73分、25メートルの見事なシュートをゴール右上隅へ突き刺した。
苦しんでつかんだ勝ち点1により、フィリペ・ルイス率いるチームは4試合終了時点で首位に返り咲いた。
- AFP
フィリペ・ルイス、チームのキャラクターとブルナーのゴールを称賛
試合後、フィリペ・ルイスは、屈指の難所として知られる会場で最後まで敗戦を受け入れなかったチームを大いに誇りに思うと語った。指揮官はブルンナーを特に称賛し、執拗な守備のプレッシングと、試合を決める爆発的なクオリティーの両方を強調した。
また、チームが本来の攻撃のリズムを取り戻したのは、先制を許してからだったと指摘した。
「ストライカーには調子が上がらない日もある。だが、正しいエリアでボールを与えれば、試合を決めるものだ」とフィリペ・ルイスは語った。「パリは執拗にプレッシングをかけ、スペースを突く。選手たちはどうしても勝ちたがっていたし、その努力を誇りに思う」
監督、終盤のPKを巡るVAR手順に激怒
ブラジル人指揮官は、途中出場のマティス・アブリンがミッチェルとの競り合いでボックス内で倒れた終盤の物議を醸す場面について、フラストレーションを隠さなかった。2分間にわたるレビューが行われたにもかかわらず、VARは介入を見送り、モナコは勝ち越しの可能性を奪われた。
フィリペ・ルイスは、監督にチャレンジ要求の権限を与えるか、主審がピッチサイドのモニターを直接確認するべきだと訴えた。
「ミスをするのは人間だから当然だ。しかし、リプレーを見れば明らかなPKだ」と同氏は主張した。「確認に2分もかかるのであれば、主審は自分でスクリーンのところへ行くべきだ。選手たちはこの件に信じられないほどフラストレーションを募らせている」
ルージュ・エ・ブランの焦点はランス戦へ向かう
無敗記録を維持したモナコは、今度は本拠地で首位の座を守る戦いに臨む。フィリペ・ルイス監督のチームは金曜夜、スタッド・ルイIIでRCランスを迎えて再び試合に臨む。
指揮官は、長期的な優勝予想をするのではなく、1試合ずつシーズンを戦っていく重要性を強調した。
モナコはこの好調な勢いを維持し、勝ち点3を手にして首位の座をさらに強固なものにすることを目指している。
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