ASモナコはスタッド・ドゥ・ラ・メノーでRCストラスブールと1-1で引き分け、リーグ・アンでの無敗スタートを維持した。後半立ち上がりにサディブ・サネのオウンゴールで先制を許したものの、モナコは大きな粘り強さを見せて追いついた。

決定的な場面を生み出したのはドイツ人FWパリス・ブルナー。73分、25メートルの見事なシュートをゴール右上隅へ突き刺した。

苦しんでつかんだ勝ち点1により、フィリペ・ルイス率いるチームは4試合終了時点で首位に返り咲いた。