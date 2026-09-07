『BBC』によると、元チェルシーおよびブラジル代表FWアレシャンドレ・パトが、ノーサンプトン・タウンの株式取得を認められた投資コンソーシアムの一員となっている。独立フットボール規制機関（IFR）とイングリッシュ・フットボールリーグ（EFL）は、ともにこの買収案を承認した。

パトは、ロンドンに拠点を置く企業ジェムコープ・キャピタルとともに、スポーツ・アルファ・キャピタル（SAC）の投資家として名前が挙がっている。

このニュースにより、SACが以前にコルチェスター・ユナイテッドとの協議から撤退した後、4月にリーグ2の同クラブがこのグループとの協議を初めて認めて以降続いていた数カ月にわたる憶測に終止符が打たれた。