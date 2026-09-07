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「ちょっとしたブラジル流の華やかさを！」 元チェルシーのスター、アレシャンドレ・パトがイングランドでの買収に狙いを定める
パト氏のコンソーシアム、買収に向けた承認を獲得
『BBC』によると、元チェルシーおよびブラジル代表FWアレシャンドレ・パトが、ノーサンプトン・タウンの株式取得を認められた投資コンソーシアムの一員となっている。独立フットボール規制機関（IFR）とイングリッシュ・フットボールリーグ（EFL）は、ともにこの買収案を承認した。
パトは、ロンドンに拠点を置く企業ジェムコープ・キャピタルとともに、スポーツ・アルファ・キャピタル（SAC）の投資家として名前が挙がっている。
このニュースにより、SACが以前にコルチェスター・ユナイテッドとの協議から撤退した後、4月にリーグ2の同クラブがこのグループとの協議を初めて認めて以降続いていた数カ月にわたる憶測に終止符が打たれた。
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会長が厳格なプロセスを称賛
ノーサンプトンの会長ケルヴィン・トーマスは、今回の認可を歓迎し、このプロセスでは広範な財務調査と身元確認が行われたことを強調した。トーマス会長は、コンソーシアムがフットボールに対する本物の情熱を持っており、直近の試合にも足を運んでいたことを強調した。
また、投資家たちがクラブに財政的安定と戦略的成長の両方をもたらすことに楽観的な見方を示した。
「これは詳細かつ厳格なプロセスだった」とトーマス会長は語った。「グループ内にはブラジルの関係者が多く含まれているため、ブラジルらしい興奮や華やかさも少し持ち込んでくれることを期待している」
降格後も無借金の野心
今回の投資案は、ノーサンプトンがリーグ2降格を受けて厳しい時期を迎える中で浮上した。クラブは苦しいシーズンを送り、昨季のリーグ1では最下位に終わったうえ、税引き前損失は300万ポンド弱に上ると報告していた。
トーマスは以前、今回の新規投資によって既存債務が一掃され、強固な財務基盤が築かれると認めていた。
ビジャレアル、サンパウロ、コリンチャンス、オーランド・シティでプレーした元FWパト（37）は昨年現役を引退しており、現在は企業パートナーとともにクラブオーナー業へと移行する。
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最終的な文書作業が進行中だ
規制当局の承認を確保したノーサンプトン・タウンは、残る書類手続きを最終化し、取引の完了に向けて動いている。
5月に就任したクリス・ホッグ監督は、マンチェスター・シティから加入したFWマティ・ウォーハーストを含む今夏13人を補強し、引き続きピッチ上でチーム再建を進めている。
最終的な投資スキームと主要投資家の詳細は、取引が正式に完了した時点で発表される。
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