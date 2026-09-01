フェルナンデス＝パルドはクラブの公式チャンネルに対し、イングランド移籍を決断した理由について次のように語った。「ヘッドコーチと話をしたが、自分をここに来させたいという強い思いを本当に示してくれた。自分のキャリアのステップアップという意味でも、ここに来るのは完全に理にかなっていたので、まったく迷いはなかった。クラブのことは知っているし、スタジアムのことも知っている。素晴らしい雰囲気があることも分かっている。チームのことも追ってきた。自分が見てきたのは、とても野心的で、攻撃的に戦い、前に出て、相手を本気で追い詰めて向かっていくチームだということだ。そして、それは自分もぜひ加わりたいと思うものだった」