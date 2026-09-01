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「ためらいはなかった」 ニューカッスル、リールFWマティアス・フェルナンデス＝パルドを移籍期限最終日に5100万ポンドで獲得し、今夏の補強費は2億6200万ポンドに到達
巨額移籍
『Sky Sports News』によると、ニューカッスルはフェルナンデス＝パルドをセント・ジェームズ・パークに迎え入れるため、5100万ポンドの契約をまとめた。FWは長期契約にサインし、クラブでは背番号20を着用する。
ニューカッスルはこの夏の移籍市場ですでに総額2億6200万ポンドという驚異的な額を投じており、マンチェスター・シティからニコ・ゴンサレスの獲得を決めた数日後に、フェルナンデス＝パルドを加えた。フェルナンデス＝パルドは昨季、リールでリーグ・アン29試合に出場して8得点を記録。その活躍により、スペインから代表選択を変更した後、ワールドカップに向けたベルギー代表メンバー入りを果たしていた。
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フェルナンデス＝パルドが移籍を説明する
フェルナンデス＝パルドはクラブの公式チャンネルに対し、イングランド移籍を決断した理由について次のように語った。「ヘッドコーチと話をしたが、自分をここに来させたいという強い思いを本当に示してくれた。自分のキャリアのステップアップという意味でも、ここに来るのは完全に理にかなっていたので、まったく迷いはなかった。クラブのことは知っているし、スタジアムのことも知っている。素晴らしい雰囲気があることも分かっている。チームのことも追ってきた。自分が見てきたのは、とても野心的で、攻撃的に戦い、前に出て、相手を本気で追い詰めて向かっていくチームだということだ。そして、それは自分もぜひ加わりたいと思うものだった」
ジャイスレが新加入を歓迎
ニューカッスルのマティアス・ヤイスレ監督は、新戦力をさっそく称賛し、この選手がプレミアリーグで活躍できると太鼓判を押した。「マティアスは非常に高い技術を持ち、プレーには爆発力がある。得点もアシストもでき、勇気があり、相手を抜き去る能力も備えている。彼のプレーを見れば、我々のサポーターも楽しんでくれると確信している」
フェルナンデス＝パルドの加入により、ニック・ヴォルテマーデは期限付き移籍でニューカッスルを離れる見通しとなった。ユヴェントスは現在、ヴォルテマーデ獲得に向けて直接交渉を行っており、移籍金は約340万ポンド。買い取りオプションや買い取り義務は含まれていない。
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ニューカッスルの次の一手は？
フェルナンデス＝パルドは今後、ニューカッスルが控えるプレミアリーグの今後の試合に向けて、できるだけ早くチームに溶け込むことを目指すことになる。
ジャイスレ監督とそのコーチングスタッフは、フェルナンデス＝パルド、ゴンサレス、そしてヨアネ・ウィサによる強力な攻撃ユニットの構築に全力を注ぐ見通しだ。一方でクラブは、移籍市場が正式に閉幕する前にヴォルテマーデの退団をまとめなければならない。
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