当初、コンラート・ライマーとバイエルンの契約延長は形式的な手続きと考えられていたが、いまだ合意に至っていない。むしろ、最近の報道によると、給与を巡る双方の隔たりはさらに広がっているという。
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「たまには1ユーロくらい払えよ！」トニ・クロース、バイエルン・ミュンヘンのスター選手の契約交渉に口出し
トニ・クロースが元バイエルン選手として議論に参加した。2014年W杯後、契約残り1年で約3000万ユーロの移籍金でレアル・マドリードへ移籍。当時バイエルンは給与面でケチすぎたのだ。
クロースは「ライマーはチームに不可欠だ。彼はその価値を示してきた」とポッドキャスト『Einfach mal Luppen』で語り、得点力がない選手にも適切な報酬を払う大切さを強調した。
「彼はマラドーナではない」――ホーネス、ライマーへの厳しい姿勢を崩さない
ライマーは2027年までバイエルンと契約しており、現在延長交渉中。Skyによると、彼は年俸1500万ユーロを要求。これまでボーナス含め約1000万ユーロだった。
クラブは、キミッヒ、ムシアラ、ウパメカノ、デイヴィスらとの大型契約延長を踏まえ、ライマーをきっかけに「スターの要求をすべて飲むことはない」という姿勢を示そうとしている。
「彼の年俸や要求について報じられている内容を読むと、正しく位置づける必要がある。コニーは私が非常に高く評価している選手だ。彼はチームとクラブの対外的なイメージにとって極めて重要であり、チームのためにとてつもなく多くの働きをしている。しかし、彼はマラドーナではない」と、クラブのオーナーであるウリ・ヘーネス氏は先日DAZNで語った。
さらに「現在彼に提示できる額を用意できるクラブは欧州でもわずかだ。マックス（エベル）とクリストフ（フロイント）が何を提示したかは知らないが、代理人の初期要求ではなかっただろう」と語った。
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ライマーはバイエルンを移籍金なしで去るのか？「大きな損失にはならないだろう！」
ライマーが契約延長を拒否した場合、今シーズン限りでの退団が噂されている。契約があと1年で満了するため、バイエルンが移籍金を得る最後の機会は今夏だけだ。
マックス・エベルルは「2つの立場がある。どこかの時点で折り合いをつける必要がある」と述べた。 売却を迫られるか問われると、エベルは冷静に「移籍金は発生しなかった。だから失うものは大きくない」と語った。
ライマーは2023年、RBライプツィヒとの契約満了で移籍金ゼロで加入。安定感と柔軟性を武器に今季も主力として活躍しており、もし放出すれば補強費用が負担になる恐れがある。