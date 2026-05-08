「たまには1ユーロくらい払えよ！」トニ・クロース、バイエルン・ミュンヘンのスター選手の契約交渉に口出し

ライマーは2027年までバイエルンと契約しており、現在延長交渉中。Skyによると、彼は年俸1500万ユーロを要求。これまでボーナス含め約1000万ユーロだった。

クラブは、キミッヒ、ムシアラ、ウパメカノ、デイヴィスらとの大型契約延長を踏まえ、ライマーをきっかけに「スターの要求をすべて飲むことはない」という姿勢を示そうとしている。

「彼の年俸や要求について報じられている内容を読むと、正しく位置づける必要がある。コニーは私が非常に高く評価している選手だ。彼はチームとクラブの対外的なイメージにとって極めて重要であり、チームのためにとてつもなく多くの働きをしている。しかし、彼はマラドーナではない」と、クラブのオーナーであるウリ・ヘーネス氏は先日DAZNで語った。

さらに「現在彼に提示できる額を用意できるクラブは欧州でもわずかだ。マックス（エベル）とクリストフ（フロイント）が何を提示したかは知らないが、代理人の初期要求ではなかっただろう」と語った。