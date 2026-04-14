「どうやら」とカーンは続けた。「発言の解釈は人によって大きく異なるようだ。ここで改めて、肝心な部分を挙げておこう……」これを受けてカーンは次のように結論付けた。「ジャマル・ムシアラが準備を整えていれば、彼はワールドカップという大舞台に立つべきだ。」

ただ、カーンは番組で、昨夏ムシアラが負った重傷を挙げ、それが可能か疑問を呈した。 「問題は（…）精神面だ。100％の状態で1対1に挑む覚悟があるかどうかだ」と語った。なければ「W杯に行かないほうが『賢明』かもしれない」とも述べた。ただしカーンは「選手にはタイプがある」と強調した。