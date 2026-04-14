「たまにはじっくり耳を傾ける価値がある」と、元バイエルンとドイツ代表の主将は、自身が発言したスカイのサッカー番組『トリプル』の抜粋についてXに書き込んだ。
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「たまには注意深く耳を傾ける価値がある」。バイエルンのスター、ジャマル・ムシアラのW杯出場に関する発言について、オリバー・カーンは誤解されていると感じている。
「どうやら」とカーンは続けた。「発言の解釈は人によって大きく異なるようだ。ここで改めて、肝心な部分を挙げておこう……」これを受けてカーンは次のように結論付けた。「ジャマル・ムシアラが準備を整えていれば、彼はワールドカップという大舞台に立つべきだ。」
ただ、カーンは番組で、昨夏ムシアラが負った重傷を挙げ、それが可能か疑問を呈した。 「問題は（…）精神面だ。100％の状態で1対1に挑む覚悟があるかどうかだ」と語った。なければ「W杯に行かないほうが『賢明』かもしれない」とも述べた。ただしカーンは「選手にはタイプがある」と強調した。
カーン：ジャマル・ムシアラには、まだ「目から鱗が落ちる」ような瞬間が訪れる可能性がある
さらに彼は、怪我をしながらも大会で全力を出した選手を何度も見てきたという。また、ムシアラが決勝トーナメントまでに「目から鱗が落ちる」ような体験をする可能性も否定できず、「そうなれば一気に状態が好転し、本来の彼に戻る。だからワールドカップに連れて行くべきだ」と語った。
カーンの発言は波紋を呼んだ。ミュンヘンの関係者や選手数名が反論し、ムシアラも「とにかくワールドカップには行きたい」と語った。