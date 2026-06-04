たった6分で十分だった！監督がブンデスリーガの不運な選手を意外にもW杯に招集した理由を説明。

移籍金1800万ユーロでホッフェンハイムのクラブ記録を保持するフロゼクは、度重なる怪我で苦しんできた。昨季は5試合に出場したものの、すべて途中出場だった。4月末には3.リーガのセカンドチームで31分間プレーした。

「彼は良いパフォーマンスを見せ、2得点を演出したが、それが全てではない。彼はまさに我々が求めているタイプの選手だ」とコウベックは語った。「彼はチームにとって貴重な戦力になり得ることを証明した。90分間ではないかもしれないが、重要な時間帯では間違いなくそうだろう。我々は彼に満足している。だからこそ、彼を帯同するのだ」