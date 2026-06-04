23歳のフォワードを代表に選出したことについて、リスクではないかと問われたミロスラフ・クーベック代表監督は『キッカー』誌にこう答えた。「いいえ。私たちは彼のことをよく知っており、彼がどんな選手で、チームにどう貢献できるかも分かっています」
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たった6分で十分だった！監督がブンデスリーガの不運な選手を意外にもW杯に招集した理由を説明。
チェコ代表史上最年長の74歳の監督はこう語った。「代表招集前に、5月のブレーメン戦でロスタイムを含め6分間プレーした彼を分析した。4つの局面をすべて完璧に処理し、驚かされた。 身体状態も良好だった。ドイツのクラブはコンディションが悪い選手を出さないからだ」
フロゼクは、先週の日曜日にコソボを2-0で下した親善試合でその信頼に応えた。彼はトマス・ラドラの先制点（12分）をアシストし、自身も2点目（32分）をマーク。約1年ぶりの代表戦ゴールだった。
フロゼクはホッフェンハイムの史上最高額移籍選手である
移籍金1800万ユーロでホッフェンハイムのクラブ記録を保持するフロゼクは、度重なる怪我で苦しんできた。昨季は5試合に出場したものの、すべて途中出場だった。4月末には3.リーガのセカンドチームで31分間プレーした。
「彼は良いパフォーマンスを見せ、2得点を演出したが、それが全てではない。彼はまさに我々が求めているタイプの選手だ」とコウベックは語った。「彼はチームにとって貴重な戦力になり得ることを証明した。90分間ではないかもしれないが、重要な時間帯では間違いなくそうだろう。我々は彼に満足している。だからこそ、彼を帯同するのだ」
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フロゼクはレバークーゼンからTSGに移籍した
2024年にレバークーゼンからTSGホッフェンハイム（クライヒガウアー）に移籍したフロゼクは、チェコ代表で42試合5得点、クラブでは公式戦42試合11得点3アシストを記録している。
「彼が100％のコンディションに戻るにはまだ少し時間がかかるだろう。木曜にニュージャージーで行われるグアテマラとの最終テストマッチでも出場機会が与えられる予定で、それも良い刺激になるはずだ。ダラスではまだ数回のトレーニングセッションを予定している」とコウベックは語った。