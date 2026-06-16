たった一つの障害が流れを変えるかもしれない。アル・ヒラルはバルセロナのスター選手獲得を諦めていない。

ジー・グローボによると、アル・ヒラルはラフィーニャの獲得を希望しているが、本人はワールドカップ終了まで交渉に応じないという。

同サイトによると、彼は2年前にサウジアラビアクラブの巨額オファーを断ったが、来季に向けて再びターゲットになっているという。

また、サウジ・プロリーグでC・ロナウドとJ・ジェズスが率いるアル・ナセルに順位で抜かれたアル・ヒラルは、D・ヌニェスを放出したため戦力補強が必要となり、ラフィーニャを最優先ターゲットに据えたという。

リヤドのクラブはW杯前から交渉を急ぐ意向を示したが、ラフィーニャは「W杯期間中は話さない」と断固として拒否した。

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