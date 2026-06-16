たった一つの障害が流れを変えるかもしれない。アル・ヒラルはバルセロナのスター選手獲得を諦めていない。

アル・ヒラルが来季戦力強化へ、バルセロナ星の獲得を再動。
国内では無敗ながら、昨季はハーミーン・アル＝シャリーフ杯のみの優勝にとどまったため、チームは巻き返しを図りたいところだ。
昨年獲得を目指したブラジル代表ラフィーニャに再びオファーを提示し、サンバの舞踏団のスター招へいに動いている。
アル・ヒラルが来季戦力強化へ、バルセロナ星の獲得を再動。
国内では無敗ながら、昨季はハーミーン・アル＝シャリーフ杯のみの優勝にとどまったため、チームは巻き返しを図りたいところだ。
昨年獲得を目指したブラジル代表ラフィーニャに再びオファーを提示し、サンバの舞踏団のスター招へいに動いている。
ジー・グローボによると、アル・ヒラルはラフィーニャの獲得を希望しているが、本人はワールドカップ終了まで交渉に応じないという。
同サイトによると、彼は2年前にサウジアラビアクラブの巨額オファーを断ったが、来季に向けて再びターゲットになっているという。
また、サウジ・プロリーグでC・ロナウドとJ・ジェズスが率いるアル・ナセルに順位で抜かれたアル・ヒラルは、D・ヌニェスを放出したため戦力補強が必要となり、ラフィーニャを最優先ターゲットに据えたという。
リヤドのクラブはW杯前から交渉を急ぐ意向を示したが、ラフィーニャは「W杯期間中は話さない」と断固として拒否した。
関連記事：ハニーがモロッコのスターの罠に嵌る…エジプトのミスが2026年ワールドカップにマイナス要因をもたらす
ラフィーニャは2025年10月、以前アル・ヒラルから受けたオファーについて「サウジアラビアからのオファーは私や家族、多くの人々の生活を大きく変えるものだった」と語った。
ブラジルのメディアは「アル・ヒラルとラフィーニャの交渉は初期段階であり、ラフィーニャはワールドカップの期間中にサウジアラビア側が方針を変える可能性を理解している」と伝えた。
その上で「代表に選ばれている間は移籍話には触れないという姿勢は変わらない」と結んだ。
ラフィーニャは29歳。バルセロナで4シーズン過ごし、177試合127試合に出場し、75ゴール52アシストを記録。1年余り前、クラブとの契約を2028年半ばまで延長した。
こちらもご覧ください：
互角の戦い…ファラオたちの勇気が「ベルギーの悪魔」の計画を打ち砕く