たった一つの足の指がすべてを変える……オーストラリアのメディアはエジプト戦をどう報じたのか？

オーストラリアメディアは、エジプト代表がグループ7で2位となり、2026年W杯ベスト32進出を決めたと報じた。エジプトは来週金曜日、オーストラリア代表と対戦する。

ファラオ軍団は現地土曜午前に行われた最終節でイランと1－1で引き分け、勝ち点5で2位通過。首位ベルギーとは得失点差だった。

関連記事

「手強い世界的なライバル」…オランダメディア、モロッコ戦を前に警鐘を鳴らす

モロッコやアルジェリアを上回る…セネガル、W杯でアフリカ新記録を達成