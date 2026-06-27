たった一つの足の指がすべてを変える……オーストラリアのメディアはエジプト戦をどう報じたのか？

オーストラリアメディアは、エジプト代表がグループ7で2位となり、2026年W杯ベスト32進出を決めたと報じた。エジプトは来週金曜日、オーストラリア代表と対戦する。
ファラオ軍団は現地土曜午前に行われた最終節でイランと1－1で引き分け、勝ち点5で2位通過。首位ベルギーとは得失点差だった。
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グループ7の試合後、SBS Newsは「ベルギーがニュージーランドを5－1で下し首位。シアトルのエジプトvsイランは1－1で引き分け」と伝えた。
同紙はさらに、「エジプトはマフムード・サベルが序盤に先制。イランはラミン・ラザイアンが同点とした。終盤のイランの追加点はVARで取り消され、エジプトが2位で決勝トーナメントへ。イランはアーリントンでエジプトと対戦する」と伝えた。
7NEWSの見出しは「終盤のゴールで勝利目前だったイランだったが、VARがわずかなオフサイドを理由に無効とした」と伝えた。
同紙はさらに、次の対戦相手がエジプトだと伝えた。同国は世界26位で、実力は伯仲する。ハムストリングを痛めたモハメド・サラーの出場は不透明だ。
オーストラリア紙『The Nightly』も「グループ7の驚愕の結末を受け、スーローズはベスト32でエジプトと対戦する」と伝えた。
Football360は「32強戦でスークローズの相手はモハメド・サラー率いるエジプトに決定。VARでイランの終盤ゴールが取り消され、エジプトはグループ2位で突破」と報じた。
news.com.auの見出しは「エジプト、イランとの引き分けで歴史的なベスト32進出」だった。
ESPN Australiaも「試合は1－1の引き分け。イランの終盤ゴールが取り消され、エジプトは次戦でオーストラリアと対戦」と伝えた。