イタリア紙『トゥットスポルト』によると、ユヴェントスのフォワード、ヴラホヴィッチは交渉で「なぜ俺がデイヴィッドと同じ年俸をもらうんだ？」と発言し、クラブ首脳を怒らせた。
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たった一つの質問が事態を決めた。バイエルン移籍候補のドゥシャン・ヴラホヴィッチが、ユヴェントスの首脳陣を怒らせた経緯。
対立の背景には金銭感覚の相違がある。契約最終年の26歳セルビア人選手は、トリノで諸手当込み1200万ユーロの報酬を得ていた。
ユヴェントスは経費削減のため、年俸600万ユーロ＋ボーナスという新契約を提示した。これはデビッドにも予定される額と同じだ。しかしヴラホヴィッチは手取り800万ユーロ＋ボーナスを頑なに要求した。
ユヴェントスは選手年俸上限を700万ユーロと設定しており、この額を受け取るのはケナン・イルディズだけだ。
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ヴラホヴィッチはユヴェントスを移籍金なしで退団する
ユヴェントスのディレクター、ジョルジョ・キエッリーニは同日夜、交渉が決裂したと発表した。彼は元DFとして、ヴラホヴィッチの海外移籍の可能性を示唆した。セリエAには彼の年俸を払えるクラブがないという。
SSCナポリも獲得に動いたが、財政的に困難だ。同紙は、選手側もナポリと交渉したものの、入札では勝てないとしている。
チェルシーはヴラホヴィッチの獲得を望んでいるようだ
一方、アトレティコ・マドリード、バイエルン・ミュンヘン、チェルシーはナポリを上回る資金力を持つ。特にチェルシーは、この左利き選手を移籍金ゼロで獲得できると期待している。
トリノ移籍後168試合68得点は堅実ながら、2022年冬にフィオレンティーナから約8500万ユーロで獲得したユヴェントスの期待には応えられていない。
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ヴラホヴィッチはバイエルンに移籍する？
FCバイエルンは過去にもセルビア代表FWとの噂が度々報じられた。ニコラス・ジャクソンの退団で、ハリー・ケインの控えとなる新戦力を探している。
5月にはバイエルン幹部と本人が移籍を話し合ったと報じられたが、最近は話題が落ち着いている。
他にもバルセロナ、ACミラン、ニューカッスル、マンチェスター・ユナイテッドなど、欧州の強豪が名前を連ねている。
ドゥシャン・ヴラホヴィッチ：ユヴェントスでの成績
出場 ゴール アシスト イエローカード 退場 168 68 16 16 1