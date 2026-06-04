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Dusan VlahovicGetty Images
Jochen Tittmar

翻訳者：

たった一つの質問が事態を決めた。バイエルン移籍候補のドゥシャン・ヴラホヴィッチが、ユヴェントスの首脳陣を怒らせた経緯。

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ドゥシャン・ヴラホヴィッチ

交渉で対立した結果、ドゥシャン・ヴラホヴィッチはユヴェントスを移籍金なしで退団する見込みとなった。セルビア代表FWの突然の決断は、クラブ首脳に衝撃を与えた。

イタリア紙『トゥットスポルト』によると、ユヴェントスのフォワード、ヴラホヴィッチは交渉で「なぜ俺がデイヴィッドと同じ年俸をもらうんだ？」と発言し、クラブ首脳を怒らせた。

  • 対立の背景には金銭感覚の相違がある。契約最終年の26歳セルビア人選手は、トリノで諸手当込み1200万ユーロの報酬を得ていた。 

    ユヴェントスは経費削減のため、年俸600万ユーロ＋ボーナスという新契約を提示した。これはデビッドにも予定される額と同じだ。しかしヴラホヴィッチは手取り800万ユーロ＋ボーナスを頑なに要求した。

    ユヴェントスは選手年俸上限を700万ユーロと設定しており、この額を受け取るのはケナン・イルディズだけだ。

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  • Vlahovic JuveGetty Images

    ヴラホヴィッチはユヴェントスを移籍金なしで退団する

    ユヴェントスのディレクター、ジョルジョ・キエッリーニは同日夜、交渉が決裂したと発表した。彼は元DFとして、ヴラホヴィッチの海外移籍の可能性を示唆した。セリエAには彼の年俸を払えるクラブがないという。

    SSCナポリも獲得に動いたが、財政的に困難だ。同紙は、選手側もナポリと交渉したものの、入札では勝てないとしている。

  • チェルシーはヴラホヴィッチの獲得を望んでいるようだ

    一方、アトレティコ・マドリード、バイエルン・ミュンヘン、チェルシーはナポリを上回る資金力を持つ。特にチェルシーは、この左利き選手を移籍金ゼロで獲得できると期待している。

    トリノ移籍後168試合68得点は堅実ながら、2022年冬にフィオレンティーナから約8500万ユーロで獲得したユヴェントスの期待には応えられていない。

  • Dusan Vlahovic(C)Getty Images

    ヴラホヴィッチはバイエルンに移籍する？

    FCバイエルンは過去にもセルビア代表FWとの噂が度々報じられた。ニコラス・ジャクソンの退団で、ハリー・ケインの控えとなる新戦力を探している。 

    5月にはバイエルン幹部と本人が移籍を話し合ったと報じられたが、最近は話題が落ち着いている。

    他にもバルセロナ、ACミラン、ニューカッスル、マンチェスター・ユナイテッドなど、欧州の強豪が名前を連ねている。

  • ドゥシャン・ヴラホヴィッチ：ユヴェントスでの成績

    出場ゴールアシストイエローカード退場
    1686816161