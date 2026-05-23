「ただ、突出していない」――トーマス・トゥヘル監督は、コール・パーマーをイングランド代表のワールドカップメンバーに選外した理由を容赦なく語った。

チェルシーのこの選手は新体制下で国内リーグでの決定力を示せず、ドイツ人監督の下で出場した3試合ではゴールに絡めていない。

トゥヘル監督は「彼は負傷で離脱し、代表キャンプでも期待通りのインパクトを残せなかった」と説明した。

重要な場面で力を発揮するには、コンディションとチーム内での影響力が不可欠だが、彼はそれを示せなかった。

「彼を外すのは非常に難しい電話だった。彼は代表で最も有名な選手の一人だからだ。だが私は名声だけで招集せず、本来のポジションでないのに起用することもしない。厳しい決断をし、その上でチーム全員を鼓舞する方を選ぶ」