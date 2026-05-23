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「ただ、突出していない」――トーマス・トゥヘル監督は、コール・パーマーをイングランド代表のワールドカップメンバーに選外した理由を容赦なく語った。
チェルシーの攻撃的選手、戦力外通告
2024年欧州選手権で注目されたこの選手は、マンチェスター・シティのプレイメーカー、フィル・フォーデンと共に金曜日に発表された代表メンバーから外れ、最も衝撃的な落選となった。国内リーグでの存在感 despite、クラブレベルでの鋭さや安定感の低下と判断され、大きな代償を払った。この采配により、サポーターはキャプテン・ハリー・ケインの後方での創造性不足を懸念している。
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トゥヘル、影響力の欠如を説明
イングランド代表監督は選考会議の批判を受け、内部データと繰り返される身体的問題がフォワードのチーム適応を阻んだと説明した。
トゥヘル監督は「まず、パーマーはクラブで個人コンディションが不足している。今シーズンは昨季ほどの決定力や影響力が見られなかった。次に、我がチームでも影響力が小さかった。彼の成績は際立っておらず、『何があっても起用する』レベルに達していなかった。それが現実だ」と語った。
チームの団結を優先し、評判は二の次
チェルシーのこの選手は新体制下で国内リーグでの決定力を示せず、ドイツ人監督の下で出場した3試合ではゴールに絡めていない。
トゥヘル監督は「彼は負傷で離脱し、代表キャンプでも期待通りのインパクトを残せなかった」と説明した。
重要な場面で力を発揮するには、コンディションとチーム内での影響力が不可欠だが、彼はそれを示せなかった。
「彼を外すのは非常に難しい電話だった。彼は代表で最も有名な選手の一人だからだ。だが私は名声だけで招集せず、本来のポジションでないのに起用することもしない。厳しい決断をし、その上でチーム全員を鼓舞する方を選ぶ」
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トーナメントのプレッシャーが高まる
トゥヘル監督が再編したチームは、北米遠征と厳しいグループステージを前に、急いで機能的なチームワークを築く必要がある。今後の親善試合と本大会では、監督の選手起用が正しいことを示す大きなプレッシャーがかかる。一方、落胆したパーマーは、チェルシーの新監督シャビ・アロンソの下でプレシーズントレーニングを開始する前に、長期休暇を使って身体のリハビリに専念する。