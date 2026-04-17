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「ただ笑うだけさ！」――コール・パーマーはインタビューでマンチェスター・ユナイテッド移籍説を否定し、チェルシー残留を表明した。
パーマー、マンチェスター・ユナイテッド移籍説を否定
チェルシーのエースである彼は、2023年夏にスタンフォード・ブリッジへ移籍する前、マンチェスター・シティの下部組織で頭角を現した北西部への復帰説とたびたび噂されてきた。しかしマンチェスター・ユナイテッドとの重要なプレミアリーグ戦を前に、パーマーはオールド・トラッフォードからの誘いがあるにもかかわらずブルーズを離れるつもりはないと即座に明言した。
『みんな噂しているだけだよ』とパーマーは『ガーディアン』のインタビューで語った。『そういう話を聞くと、ただ笑ってしまう。マンチェスターは故郷で家族もいるが、今は懐かしくない。3か月も行かなければ少し恋しいかもしれないが、帰っても僕にとってそこには何もない。 チェルシーを離れるつもりはない。まだ戦うべき試合がたくさん残っているんだ。」
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チェルシー・プロジェクトへの取り組み
リアム・ローゼニオール監督の下では成績に波があるものの、パーマーはクラブの長期ビジョンに依然として強い自信を持っている。2033年まで契約を結ぶ23歳の彼は、キャプテンのリース・ジェームズや首脳陣と頻繁に話し合い、チームの方向性への信頼がさらに強まったと明かした。
「僕とリースはたくさん話し合ったよ」とパーマーは説明した。「必要なもの、獲得すべき選手、そしてどうあるべきかについてね。彼が状況を理解していなければ、新しい契約にはサインしなかっただろう。オーナーや取締役たちと話し合わずに、リースが6年契約を結ぶなんてことはない。これは僕たちが一緒に取り組んでいることだ。 我々は同じ認識を共有している。今すぐ勝ちたいし、夏に適切な補強ができれば、来シーズンは本格的なタイトル争いに加われると思う。」
怪我による挫折を乗り越える
鼠径部の怪我でリズムを乱されたものの、パーマーは今季27試合で10ゴール3アシストを記録。チェルシーはCL圏まで4ポイント差の6位で、彼の貢献は不可欠だ。 「専門医は10～12週間かかると言った」とパーマーは明かした。「こんな怪我は初めてだ。12月初めのリーズ戦（アウェイ）で復帰したが、30分間出てスプリントもシュートもできなかった。それでもプレーしたかった」。
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ワールドカップに注目
コンディションを回復したパーマーは、今シーズンを力強く終え、トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表のワールドカップメンバー入りを確実にする決意だ。ユーロ2024決勝で輝いた攻撃的選手は、PFA年間最優秀若手選手賞を受けた当時の「アイスコールド」な状態を取り戻そうとしている。
「今は問題ない」と彼は断言する。「リズムを取り戻し、結果を出すだけだ。来た当初は結果を出していた。 昨季はプレミア20試合で14得点し、クラブW杯も戦った。その力は消えていない。怪我をしていただけだ。今は最後の数週間に集中し、本来の状態を取り戻す。練習に打ち込み、代表に選ばれたい。自分が幸せなら、最高のプレーができる。」