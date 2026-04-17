「ただ笑うだけさ！」――コール・パーマーはインタビューでマンチェスター・ユナイテッド移籍説を否定し、チェルシー残留を表明した。

リアム・ローゼニオール監督の下では成績に波があるものの、パーマーはクラブの長期ビジョンに依然として強い自信を持っている。2033年まで契約を結ぶ23歳の彼は、キャプテンのリース・ジェームズや首脳陣と頻繁に話し合い、チームの方向性への信頼がさらに強まったと明かした。

「僕とリースはたくさん話し合ったよ」とパーマーは説明した。「必要なもの、獲得すべき選手、そしてどうあるべきかについてね。彼が状況を理解していなければ、新しい契約にはサインしなかっただろう。オーナーや取締役たちと話し合わずに、リースが6年契約を結ぶなんてことはない。これは僕たちが一緒に取り組んでいることだ。 我々は同じ認識を共有している。今すぐ勝ちたいし、夏に適切な補強ができれば、来シーズンは本格的なタイトル争いに加われると思う。」