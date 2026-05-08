ESPNのインタビューで、このブラジル人選手はバルサでの将来に不安があるという憶測を「作り話だ」と否定した。
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「ただ嘘ばかりついている男がいる」：バルセロナのスター、ラフィーニャが反撃に出る
「バルセロナに来てから、初日からクラブを去るのではないかという憶測が飛び交っている」とラフィーニャはスペインのメディアに向けて語った。「ただ嘘をついている男がいる」。29歳の彼は「男」が誰かは明言しなかった。だが、彼が怒った報道は明らかだ。
バルセロナを拠点とするスポーツ紙『Sport』は5月初め、ラフィーニャが「自己反省の期間」に「将来への根本的な疑問」を抱き、クラブに伝えたと報じた。残留の可能性も残ったというが、本人は「そんな事実はなかった」と否定した。
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ラフィーニャ：クラシコでレアル・マドリード戦に復帰か？
ラフィーニャの契約は2028年まであり、現時点で契約延長を急ぐ必要はない。ブラジル代表の彼は今シーズンも公式戦31試合で19ゴール8アシストと好調だ。
ここ数週間は太もも痛で離脱していたが、3月末以来久々にメンバー入りしたオサスナ戦（2-1勝利）で復帰。日曜のレアル・マドリードとのクラシコで優勝を決める可能性もある。
ラフィーニャ：バルセロナでの成績とデータ
ゲーム 175 ゴール 73 アシスト59 59