「ただ嘘ばかりついている男がいる」：バルセロナのスター、ラフィーニャが反撃に出る

「バルセロナに来てから、初日からクラブを去るのではないかという憶測が飛び交っている」とラフィーニャはスペインのメディアに向けて語った。「ただ嘘をついている男がいる」。29歳の彼は「男」が誰かは明言しなかった。だが、彼が怒った報道は明らかだ。

バルセロナを拠点とするスポーツ紙『Sport』は5月初め、ラフィーニャが「自己反省の期間」に「将来への根本的な疑問」を抱き、クラブに伝えたと報じた。残留の可能性も残ったというが、本人は「そんな事実はなかった」と否定した。