ワールドカップでコートジボワール代表として活躍するRBライプツィヒのフォワードは、レガネスから移籍後、ブンデスリーガで12得点を挙げるなど欧州で彗星の如く台頭した。その裏では2年前にアビジャンで弟を亡くしたという計り知れない悲劇を抱えていた。

この悲劇についてディオマンデは『ザ・プレイヤーズ・トリビューン』に寄稿し、こう語った。「故郷から何度も電話があった。出ると、相手は前置きなく言った。故郷では感情を表に出さない。ただ……

『妹が亡くなった』と告げられ、私は混乱した。 『え？ 死んだ？』 『パーティーで誰かが彼女の飲み物に何かを入れたんだ。彼女は二度と目を覚まさなかった。もういないんだ』

彼女は15歳だった。15歳だ。

「私は結局、何の答えも得られなかった。理由を知りたいのかどうかも分からない。嫉妬だったのかもしれない。あるいは、ただ私たちの国ではよくあることなのかもしれない。もしかしたら、私があなたを守れたかもしれない。分からない。」