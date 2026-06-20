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「ただ呆然としている」――コートジボワールの新星ヤン・ディオマンデが、パーティーで飲み物に薬物を混入され亡くなった15歳の妹ロクサーヌの死について心境を明かした。
悲劇が新星を鍛える
ワールドカップでコートジボワール代表として活躍するRBライプツィヒのフォワードは、レガネスから移籍後、ブンデスリーガで12得点を挙げるなど欧州で彗星の如く台頭した。その裏では2年前にアビジャンで弟を亡くしたという計り知れない悲劇を抱えていた。
この悲劇についてディオマンデは『ザ・プレイヤーズ・トリビューン』に寄稿し、こう語った。「故郷から何度も電話があった。出ると、相手は前置きなく言った。故郷では感情を表に出さない。ただ……
『妹が亡くなった』と告げられ、私は混乱した。 『え？ 死んだ？』 『パーティーで誰かが彼女の飲み物に何かを入れたんだ。彼女は二度と目を覚まさなかった。もういないんだ』
彼女は15歳だった。15歳だ。
「私は結局、何の答えも得られなかった。理由を知りたいのかどうかも分からない。嫉妬だったのかもしれない。あるいは、ただ私たちの国ではよくあることなのかもしれない。もしかしたら、私があなたを守れたかもしれない。分からない。」
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ウィンガー、心の空虚さを明かす
国際的な天才選手はメディアへの個人的なメッセージで、悲痛な喪失以来続く感覚の麻痺と精神的な負担を語った。ディオマンデは「以前は感情があった。でも今は何も感じない。人間ですらないようだ。あなたの死後、心は空っぽだ」と述べた。
それでも彼は、彼女の記憶を称えようとピッチで使命感を燃やし続ける。「この痛みを力に変え、一緒に夢見たすべてを叶える。君に誓う。君を必ず生きさせ、世界中に君の名前を知らせる。私がピッチですることは、すべて君のためだ」と語った。
リヴァプール、ディオマンデの獲得を検討
このフォワードの活躍は、リヴァプールの新監督アンドニ・イラオラにとって最優先の獲得ターゲットとなっている。イラオラは彼をモハメド・サラーの後継者と見込む。リヴァプールはパリ・サンジェルマンからの関心を退け、この大型移籍を実現させようと動いている。戦術の成長と爆発的な身体能力で、ドイツでの1シーズンで市場評価額は大幅に上昇した。
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グループリーグの勝敗を左右する一戦が、ディオマンデとチームメイトたちの真価を試す。
コートジボワール代表のウインガーは、移籍の噂をひとまず棚上げにし、トロントでのドイツ戦に集中する。エクアドル戦でMOMに選ばれたこの10代選手は、ヨナタン・ターやヨシュア・キミッヒなど馴染みのブンデスリーガDFと対戦する。勝てばグループ首位がほぼ確定し、ノックアウトステージへ進める。