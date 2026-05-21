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FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport
Jonas Rütten

翻訳者：

ただ一つ、大きな問題がある。FCバイエルンを退団したレオン・ゴレツカの衝撃的な移籍が迫っている。

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セリエ A
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ACミラン
レオン・ゴレツカ
マッシミリアーノ・アッレグリ

レオン・ゴレツカはFCバイエルンを退団し、ワールドカップ後にACミランへ加入する見込みだ。ただし、まだ一つ問題がある。

ガゼッタ・デロ・スポルト』が木曜日に報じた。ゴレツカはすでにミランのアッレグリ監督と電話で話し、監督の計画に完全に納得したという。ミランのオファーは3年契約で年俸500万ユーロに加え、高額なボーナスが含まれ、これがゴレツカを説得したようだ。

  • 同紙によると、ミランはゴレツカ争奪戦で「一歩リード」しているという。セリエAではインテル、ナポリ、ユヴェントスも興味を示し、冬にはアトレティコ・マドリードが獲得に動いたが失敗した。

    同紙によると、ゴレツカは数週間前からミランと個人条件で合意。4月末には交渉が最終段階に入ったと伝えられた。ただし、移籍金ゼロで獲得するには、来季CL出場権の確保が条件だ。

    現在、ミランはローマ、コモ、ユヴェントスと3位、4位の座を争っている。勝ち点はローマと並んで70で、最終節を前に最も有利だ。 最終節でカリアリに引き分け以上ならCL権獲得の可能性があり、勝利すれば出場が確定し、ゴレツカ加入も正式に決まる。

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  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    FCバイエルンのレオン・ゴレツカ、DFBポカール決勝で引退試合。

    1月末、8年間で多くのタイトルを獲得したFCバイエルンをゴレツカが去ることが決定。リーグ7回、CL、UEFAスーパーカップ、クラブW杯で優勝。土曜のシュトゥットガルトとのカップ決勝で3つ目のタイトルがかかる。

    ただし、最多優勝を誇るクラブで最後の試合に出場するかどうかは不明だ。CLのレアル・マドリード、PSGとの決勝トーナメント2試合はベンチスタートだった。今季カップ戦でも先発はないが、全試合に出場している。 準決勝のバイエル・レバークーゼン戦ではルイス・ディアスの2点目をアシストした。

    こうしてコンパニー体制下では1年の遅れを経て、ついにベンチ要員となった。 ベルギー人監督の就任直後から移籍が勧告されたが、ゴレツカは残留を選択。ライバルの負傷もあり、ジョシュア・キミッヒと並んで再びレギュラーに返り咲いた。 

    代表では右SBキミッヒ、ボランチパブロヴィッチが軸だが、ゴレツカも先発候補であり、ブンデスリーガではドルトムントのフェリックス・ンメチャとポジションを争うことになる。

  • レオン・ゴレツカ：FCバイエルンとシャルケ04での成績データと統計

    クラブ試合ゴールアシスト
    FCバイエルン3115153
    シャルケ041471916
    VfLボーフム3648
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