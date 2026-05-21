ただ一つ、大きな問題がある。FCバイエルンを退団したレオン・ゴレツカの衝撃的な移籍が迫っている。

同紙によると、ミランはゴレツカ争奪戦で「一歩リード」しているという。セリエAではインテル、ナポリ、ユヴェントスも興味を示し、冬にはアトレティコ・マドリードが獲得に動いたが失敗した。

同紙によると、ゴレツカは数週間前からミランと個人条件で合意。4月末には交渉が最終段階に入ったと伝えられた。ただし、移籍金ゼロで獲得するには、来季CL出場権の確保が条件だ。

現在、ミランはローマ、コモ、ユヴェントスと3位、4位の座を争っている。勝ち点はローマと並んで70で、最終節を前に最も有利だ。 最終節でカリアリに引き分け以上ならCL権獲得の可能性があり、勝利すれば出場が確定し、ゴレツカ加入も正式に決まる。