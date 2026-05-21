『ガゼッタ・デロ・スポルト』が木曜日に報じた。ゴレツカはすでにミランのアッレグリ監督と電話で話し、監督の計画に完全に納得したという。ミランのオファーは3年契約で年俸500万ユーロに加え、高額なボーナスが含まれ、これがゴレツカを説得したようだ。
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ただ一つ、大きな問題がある。FCバイエルンを退団したレオン・ゴレツカの衝撃的な移籍が迫っている。
同紙によると、ミランはゴレツカ争奪戦で「一歩リード」しているという。セリエAではインテル、ナポリ、ユヴェントスも興味を示し、冬にはアトレティコ・マドリードが獲得に動いたが失敗した。
同紙によると、ゴレツカは数週間前からミランと個人条件で合意。4月末には交渉が最終段階に入ったと伝えられた。ただし、移籍金ゼロで獲得するには、来季CL出場権の確保が条件だ。
現在、ミランはローマ、コモ、ユヴェントスと3位、4位の座を争っている。勝ち点はローマと並んで70で、最終節を前に最も有利だ。 最終節でカリアリに引き分け以上ならCL権獲得の可能性があり、勝利すれば出場が確定し、ゴレツカ加入も正式に決まる。
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FCバイエルンのレオン・ゴレツカ、DFBポカール決勝で引退試合。
1月末、8年間で多くのタイトルを獲得したFCバイエルンをゴレツカが去ることが決定。リーグ7回、CL、UEFAスーパーカップ、クラブW杯で優勝。土曜のシュトゥットガルトとのカップ決勝で3つ目のタイトルがかかる。
ただし、最多優勝を誇るクラブで最後の試合に出場するかどうかは不明だ。CLのレアル・マドリード、PSGとの決勝トーナメント2試合はベンチスタートだった。今季カップ戦でも先発はないが、全試合に出場している。 準決勝のバイエル・レバークーゼン戦ではルイス・ディアスの2点目をアシストした。
こうしてコンパニー体制下では1年の遅れを経て、ついにベンチ要員となった。 ベルギー人監督の就任直後から移籍が勧告されたが、ゴレツカは残留を選択。ライバルの負傷もあり、ジョシュア・キミッヒと並んで再びレギュラーに返り咲いた。
代表では右SBキミッヒ、ボランチパブロヴィッチが軸だが、ゴレツカも先発候補であり、ブンデスリーガではドルトムントのフェリックス・ンメチャとポジションを争うことになる。
レオン・ゴレツカ：FCバイエルンとシャルケ04での成績データと統計
クラブ 試合 ゴール アシスト FCバイエルン 311 51 53 シャルケ04 147 19 16 VfLボーフム 36 4 8