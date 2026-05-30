ただ一つ大きな疑問が残る。DFBのスター選手がFCバイエルンへの移籍に「関心」を示しているようだ

本来、バイエルン・ミュンヘンの今夏の補強方針は明確だった。左ウイングとトップをこなす攻撃的選手とサイドバックの獲得だ。
しかし、バイエルンはすでに第1候補から断られている。交渉が最終段階にあったアンソニー・ゴードンは、8000万ユーロのオファーを提示したバルセロナへ移籍した。
しかし、波紋はこれだけに留まらない。サイド起用も可能なセンターバックの補強が、急ピッチで進んでいるのだ。
本来、バイエルン・ミュンヘンの今夏の補強方針は明確だった。左ウイングとトップをこなす攻撃的選手とサイドバックの獲得だ。
しかし、バイエルンはすでに第1候補から断られている。交渉が最終段階にあったアンソニー・ゴードンは、8000万ユーロのオファーを提示したバルセロナへ移籍した。
しかし、波紋はこれだけに留まらない。サイド起用も可能なセンターバックの補強が、急ピッチで進んでいるのだ。
ここ数週間、ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティから移籍金なしで獲得可能）とヨスコ・グヴァルディオル（同）の名前が突如浮上した。しかしストーンズについてはスポーツディレクターのマックス・エベルが関心を否定している。
それでも現在、具体的な候補が2名浮上している。1人は今夏リヴァプールFCをフリーで退団するイブラヒマ・コナテだ。チェルシーFCやレアル・マドリードが関心を示してきたが、L'Equipe紙は最近、ドイツの2冠チームもコナテに強く興味を持ち、交渉中と報じた。
コナテは、RBライプツィヒとフランス代表でダヨ・ウパメカノと強力なCBコンビを組んだ。バイエルンはすでにウパメカノとヨナタン・ターで守備が機能している。
ただし、金敏재と伊藤洋輝は好オファーがあれば今夏放出される見込みで、その場合はヨシップ・スタニシッチのみが残る。そのため、CB補強はFCBの課題だ。
さらに、ヤン・オーレル・ビセックも候補に浮上。Bild紙によると、バイエルンは彼の情報を収集中で、「なぜW杯に出なかったのか」が最大の疑問だという。
ビセックはインテル・ミラノで素晴らしいシーズンを送り、新監督チブの下で3バックのレギュラーに定着し、ネラッズーリと2冠を達成した。しかしドイツ代表経験1試合のみの彼は、ナーゲルスマン監督にW杯代表から外された。
ドイツ代表MFのレジェンド、トニ・クロースもこの決定に首を傾げ、「彼は昨年から目立っていた。優れたセンターバックで、存在感がある。彼とは対戦したくないし、1対1も避けたい」と語った。
バイエルンも同意見で、インテルに移籍の可能性と条件を打診済み。Bild紙によると、インテルは4000万ユーロ以上で交渉に応じるという。さらにビセック本人もミュンヘン移籍に前向きだ。
右サイドバックだけでなく、ウパメカノ／ターコンビのライバルとしても重要な役割が期待される。ただし、バイエルンが本格的に動くには、まずキムの退団が具体化しなければならない。控えに満足していると語る韓国人DFだが、移籍噂はかねてより絶えない。
『ガゼッタ・デロ・スポルト』は、この29歳選手がグレイソン・ブレメルとのトレードでユヴェントスに移籍する可能性を報じた。 同紙によると、FCBはこのブラジル人センターバックにも関心を示しているという。キッカー誌は、FCBが交換トレードを除きキムに2500万～3000万ユーロ、tz紙は伊藤に約2000万ユーロの移籍金を求めるとしている。
バイエルンが2人のうち1人を売却できれば、ビセックをインテルに放出する可能性も高まる。ユヴェントスだけでなくミランやフェネルバフチェもキムに興味を示している。
『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、インテルはすでにビセックの代役として2人のDFをリストアップしている。1人はユベントス育ちのサッスオーロ、タリク・ムハレモヴィッチ。もう1人はウディネーゼのウマル・ソレで、以前からインテルの噂がある。
ただ、シーズン終了後にフランチェスコ・アチェルビとマッテオ・ダルミアンは退団が決まっている。アレッサンドロ・バストーニのバルセロナ移籍は破談となり、残留が濃厚だ。
代理人をジョヴァンニ・ブランキーニに変更し自ら噂を呼んだ25歳は、出遅れながらマヌエル・アカニ、バストーニと並ぶ3バックの定位置を掴んだ。それでもインテルがムハレモヴィッチとソレト獲りを優先する場合、資金捻出が不可欠だ。 同紙は、2029年まで契約が残るビセックの退団についても、大きな障害はないと推測している。