ただ一つ大きな疑問が残る。DFBのスター選手がFCバイエルンへの移籍に「関心」を示しているようだ

ここ数週間、ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティから移籍金なしで獲得可能）とヨスコ・グヴァルディオル（同）の名前が突如浮上した。しかしストーンズについてはスポーツディレクターのマックス・エベルが関心を否定している。

それでも現在、具体的な候補が2名浮上している。1人は今夏リヴァプールFCをフリーで退団するイブラヒマ・コナテだ。チェルシーFCやレアル・マドリードが関心を示してきたが、L'Equipe紙は最近、ドイツの2冠チームもコナテに強く興味を持ち、交渉中と報じた。

コナテは、RBライプツィヒとフランス代表でダヨ・ウパメカノと強力なCBコンビを組んだ。バイエルンはすでにウパメカノとヨナタン・ターで守備が機能している。

ただし、金敏재と伊藤洋輝は好オファーがあれば今夏放出される見込みで、その場合はヨシップ・スタニシッチのみが残る。そのため、CB補強はFCBの課題だ。

さらに、ヤン・オーレル・ビセックも候補に浮上。Bild紙によると、バイエルンは彼の情報を収集中で、「なぜW杯に出なかったのか」が最大の疑問だという。