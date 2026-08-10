アーセナルのストライカーは、日曜日のコミュニティ・シールドでマンチェスター・シティと対戦するのを前に、愛想よく振る舞うつもりはない。伝統的なシーズン開幕戦はしばしば「格上げされた親善試合」と見なされるが、スウェーデン代表のギョケレシュは、ミケル・アルテタ監督のチーム内で勝利への闘志は依然として高いと強調した。

「シティ戦が親善試合？ ほかの人がどう考えているかは分からないけど、もちろん、間違いなく僕たちはその試合に勝ちたい」とギョケレシュは語り、この一戦に重要性が欠けているという見方を退けた。さらに、早い段階でタイトルを獲得することはチームの勢いにとって重要だと考えており、「タイトルを勝ち取れば、自信がつくし、それに伴うあらゆることで弾みもつく。だから、そうだね、それはポジティブなことしかない。僕たちは、それだけで満足するのではなく、新シーズンに向けてしっかり準備ができている状態にしたい」と付け加えた。



