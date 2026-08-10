Getty Images Sport
翻訳者：
ただの親善試合ではない？ ビクトル・ギョケレシュがマンチェスター・シティに警告、アーセナルはカーディフでのコミュニティー・シールド決戦へ準備
ギョケレシュ、親善試合のレッテルを拒否
アーセナルのストライカーは、日曜日のコミュニティ・シールドでマンチェスター・シティと対戦するのを前に、愛想よく振る舞うつもりはない。伝統的なシーズン開幕戦はしばしば「格上げされた親善試合」と見なされるが、スウェーデン代表のギョケレシュは、ミケル・アルテタ監督のチーム内で勝利への闘志は依然として高いと強調した。
「シティ戦が親善試合？ ほかの人がどう考えているかは分からないけど、もちろん、間違いなく僕たちはその試合に勝ちたい」とギョケレシュは語り、この一戦に重要性が欠けているという見方を退けた。さらに、早い段階でタイトルを獲得することはチームの勢いにとって重要だと考えており、「タイトルを勝ち取れば、自信がつくし、それに伴うあらゆることで弾みもつく。だから、そうだね、それはポジティブなことしかない。僕たちは、それだけで満足するのではなく、新シーズンに向けてしっかり準備ができている状態にしたい」と付け加えた。
- AFP
新たな会場、新たな顔ぶれ
大一番は今年、例年とは異なる舞台で行われることになる。FAは、ウェンブリーでコンサートの予定が入っているため、2026年のコミュニティ・シールドをカーディフのプリンシパリティ・スタジアムで開催すると確認した。
アーセナルは、目玉補強となるブルーノ・ギマランイスの加入で戦力を上積みした状態でこの一戦に臨むことになる。クラブはニューカッスルと7500万ポンドの取引で合意した。「ええ、みんなとても喜んでいる」と、そのストライカーは新戦力について付け加えた。「彼は非常に優れた選手で、チームに多くのエネルギーと自身のクオリティーをもたらしてくれると思う。ポジティブなことしかないよ」
守備の教訓とタイトルへの渇望
攻撃陣は強力に見える一方で、アーセナルはプレシーズンで脆さも露呈しており、直近2試合の親善試合ではいずれも3失点を喫している。ギョケレシュは、古巣コベントリー・シティとのプレミアリーグ開幕戦を前に、まだ改善すべき点があると認めた。ブンデスリーガの強豪ドルトムントに3-2で敗れ、後半にPKを決めた後、ギョケレシュは「［ボルシア］ドルトムントはマンツーマンでプレーしてきた。攻撃時には頻繁にポジションを入れ替え、背後へのランニングも多かった」と語った。「自分たちにとって良いテストになったし、守備面で何をもっと改善しなければならないかを学べた。3点目はCKからだったし、序盤の他の2失点ももちろんフラストレーションの残るものだった」
守備面でのつまずきはあったものの、タイトル防衛を目指すチーム内のハングリー精神はかつてないほど高まっているようだ。新シーズンを前に、ミケル・アルテタの目にも同じような意欲が見えるかと問われた28歳は、きっぱりとこう答えた。「さらにハングリーになっている！」
- Getty Images Sport
王者たちの挑戦
プレミアリーグのタイトルを守るのは、ごくわずかな者しか成し遂げていない偉業であり、ギョケレシュもこの先に待つ難しさを十分に理解している。倒すべきチームとなることには、それ特有のプレッシャーが伴うことも認めている。
「それについては、さまざまな考え方ができる［王者としてシーズンを迎えること］」と彼は締めくくった。「それがより難しいかどうかは分からない。でも、リーグ優勝は難しいものになる。たとえ昨季に優勝していたとしても、それでもなお大きな挑戦だ。
「ここは世界最高のリーグで、多くのチームが非常に良い状態にあり、非常に優れた選手たちを擁している。僕たちは昨季に優勝したし、今季もまた優勝を目指す」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。