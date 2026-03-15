「ただの噂に過ぎない」――ウェイン・ルーニーがマンチェスター・ユナイテッドに対し、元MFのマイケル・キャリックを正式な監督に任命するよう求めたことへのキャリックの反応

日曜日のアストン・ヴィラ戦での3-1の勝利を受け、マイケル・キャリックにマンチェスター・ユナイテッドの監督就任を求める声が高まっている。ルーニーはBBCラジオ5ライブに対し、この元MFこそがクラブを率いるにふさわしい人物だと語った。

「100パーセント、彼が（監督に）なるべきだ。私は以前からそう言ってきた。マイケル・キャリックならこうなるだろうと分かっていた。彼とは非常に親しい間柄だ。彼の性格や人柄をよく知っている」と彼は語った。「冷静な判断力が必要だったし、このクラブと選手たちを熟知し、愛情を持って接してくれる人物が必要だった。そして彼はそれを与えてくれた。 選手たちは以前より質の高いプレーを見せ、チームとしてより一体感を持ってプレーしており、非常に強力なチームに見える。僕からすれば、なぜ変更する必要があるのか？彼はこれだけの試合数をこなしたマンチェスター・ユナイテッドの監督の中で最高の勝率を誇っている。僕にとっては、彼がこの職に就くべきだ」