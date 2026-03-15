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「ただの噂に過ぎない」――ウェイン・ルーニーがマンチェスター・ユナイテッドに対し、元MFのマイケル・キャリックを正式な監督に任命するよう求めたことへのキャリックの反応
ルーニー、マンチェスター・ユナイテッドの監督職にキャリックを推す
日曜日のアストン・ヴィラ戦での3-1の勝利を受け、マイケル・キャリックにマンチェスター・ユナイテッドの監督就任を求める声が高まっている。ルーニーはBBCラジオ5ライブに対し、この元MFこそがクラブを率いるにふさわしい人物だと語った。
「100パーセント、彼が（監督に）なるべきだ。私は以前からそう言ってきた。マイケル・キャリックならこうなるだろうと分かっていた。彼とは非常に親しい間柄だ。彼の性格や人柄をよく知っている」と彼は語った。「冷静な判断力が必要だったし、このクラブと選手たちを熟知し、愛情を持って接してくれる人物が必要だった。そして彼はそれを与えてくれた。 選手たちは以前より質の高いプレーを見せ、チームとしてより一体感を持ってプレーしており、非常に強力なチームに見える。僕からすれば、なぜ変更する必要があるのか？彼はこれだけの試合数をこなしたマンチェスター・ユナイテッドの監督の中で最高の勝率を誇っている。僕にとっては、彼がこの職に就くべきだ」
- AFP
キャリックは監督就任の噂を無視している
ユナイテッドの歴代最多得点者からの絶賛にもかかわらず、キャリックは浮かれることを拒んでいる。9試合で7勝を挙げた暫定監督は、チャンピオンズリーグ出場権争いにおいて、レッドデビルズをチェルシーに6ポイント差をつけてリードさせている。
今後の去就に関する話題を遮るよう求められた彼は、笑いながらこう答えた。「それほど騒がしいわけじゃない…耳を傾けなければ、ただの雑音に過ぎない」と彼は言った。「私には全く影響しない。できる限りのことをし、それを楽しみながら、さらに上を目指し続けている。何が起きようとも、それは起きるべきことなのだ。」
フェルナンデスが暫定監督の下で活躍
この成功の大きな要因は、アストン・ヴィラ戦で歴史的な偉業を達成したブルーノ・フェルナンデスだ。このポルトガル人プレイメーカーは、ルーニーやライアン・ギグスに続き、マンチェスター・ユナイテッドのプレミアリーグ史上3人目となる「100ゴール・100アシスト」を達成した。
フェルナンデスはカゼミーロとマテウス・クーニャにアシストを決め、今季のアシスト数を16に伸ばした。「ブルーノは長い間、この活躍を続けてきた」とキャリックは指摘した。「重要な局面では、彼は大抵その場に居合わせる。もしかしたら、1シーズンの記録を更新するかもしれない…それは自然な流れだが、もしそうなれば、彼は我々のためにゴールを生み出してくれたことになるので、私は喜ぶだろう」
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マンチェスター・ユナイテッドの次はどうなるのか？
マンチェスター・ユナイテッドは、30試合を終えて勝ち点54を獲得し、プレミアリーグで3位を堅守している。これにより、チャンピオンズリーグ出場権獲得に向けて優位な立場にあり、4位のアストン・ヴィラに3ポイント、チェルシーには6ポイントの差をつけている。
キャリック監督率いるチームは、トップ4入りを確実にするために残り8試合を戦う。ホームではリーズ・ユナイテッド、ブレントフォード、リヴァプール、ノッティンガム・フォレストと対戦し、アウェイではボーンマス、チェルシー、サンダーランドを訪れ、最終節にはブライトンとの決戦が待っている。
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