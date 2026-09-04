ギュンドアンだけが処分を受けたフェネルバフチェの著名選手ではなく、グリーンウッドも出場停止と罰金処分を科された。FWは乱闘への関与を理由に処分され、1試合の出場停止と3万ユーロの罰金を受けた。CEDB（倫理・規律委員会）は、この処分について「基本的な善行規範に違反したため」と説明しており、出場停止には1年間の執行猶予期間も付された。

クラブは選手団の振る舞いだけでなく、アウェーに駆けつけたサポーターの行為についても責任を問われた。公式声明では金銭的な処分の詳細について、「花火の点火および投げ込みによりフェネルバフチェに3万ユーロの罰金、観客の騒擾行為により1万5000ユーロの罰金、そしてチームによる一般的かつ基本的な行動規範違反により5万ユーロの罰金を科す」と記された。これにより、フランス遠征後にこのイスタンブールのクラブを巡って進められていた厳しい懲戒手続きは終結した。