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翻訳者：
「ただのじゃれ合い？」 フェネルバフチェのリヨン戦で発生した大乱闘を受け、マッテオ・ゲンドゥージとメイソン・グリーンウッドにUEFAの出場停止処分 チャンピオンズリーグ・プレーオフで騒動
ゲンドゥージ、挑発行為の代償を払う
8月26日に起きたリヨンとフェネルバフチェの激しい衝突の余波として、複数の主要関係者に重い処分が科された。論争の中心にいたのはゲンドゥジで、ホームサポーターや相手選手に対する挑発的な振る舞いが、試合終了のホイッスル後に起きた大乱闘の引き金になったとされた。
統括団体は、ゲンドゥジに5万ユーロの罰金と、UEFA主催クラブ大会4試合の出場停止処分を科したと発表した。ただし、そのうち2試合は1年間の執行猶予付きとなる。その結果、このMFはフェネルバフチェのチャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦2試合、ローマ戦とアストン・ビラ戦を欠場する。
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グリーンウッドとフェネルバフチェに罰金処分
ギュンドアンだけが処分を受けたフェネルバフチェの著名選手ではなく、グリーンウッドも出場停止と罰金処分を科された。FWは乱闘への関与を理由に処分され、1試合の出場停止と3万ユーロの罰金を受けた。CEDB（倫理・規律委員会）は、この処分について「基本的な善行規範に違反したため」と説明しており、出場停止には1年間の執行猶予期間も付された。
クラブは選手団の振る舞いだけでなく、アウェーに駆けつけたサポーターの行為についても責任を問われた。公式声明では金銭的な処分の詳細について、「花火の点火および投げ込みによりフェネルバフチェに3万ユーロの罰金、観客の騒擾行為により1万5000ユーロの罰金、そしてチームによる一般的かつ基本的な行動規範違反により5万ユーロの罰金を科す」と記された。これにより、フランス遠征後にこのイスタンブールのクラブを巡って進められていた厳しい懲戒手続きは終結した。
リヨンのスタッフに厳罰へ
注目はフェネルバフチェの選手たちに集まっていたが、リヨンもCEDBの処分を免れなかった。個人に対する最も重い処分は、騒動のさなかにゲンドゥージへ突進する姿が確認されたリヨンのGKコーチ、アントニオ・フェレイラに科された。フェレイラは「重大な暴行」により5試合の出場停止処分を受け、そのうち2試合は1年間の執行猶予付きとなっている。
リヨンはまた、この白熱したプレーオフでのスタジアム運営とファンの行動を巡って、一連の罰金も科された。CEDBは「物の投げ込みによりオリンピック・リヨネに4万8000ユーロ、花火の点火により5500ユーロ、観客の騒乱により5000ユーロ、そして一般的および基本的な行動規則違反により5万ユーロの罰金を科す」と決定した。
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ゲンドゥージの弁明もUEFAを動かせず
この厳しい出場停止処分は、ギャンドゥージが事件直後にこの出来事を矮小化しようとしたことを受けたものだ。試合直後にメディア対応したMFは、リヨンの観衆に向けた自身のジェスチャーについて、「ただの冗談」であり、この競争的な雰囲気の中ではよくあることだと主張していた。
公式報告書では、このフランス人選手の振る舞いは、スポーツにおけるライバル関係として許容される範囲を超えていたと強調された。これらの出来事は、フェネルバフチェが本大会出場を決めた後に起きた。フェネルバフチェは第1戦を1-1で終えた後、フランスでの一戦に2-1で劇的な勝利を収め、プレーオフを2試合合計で勝ち抜いた。
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